Зачем весь мир строит «умные города» и как с этим дела у России

Умные счётчики позволяют своевременно обнаруживать утечки, датчики на фонарных столбах и камерах производят различные замеры и распознают лица. В целом, весь город нашпигован различным высокотехнологичным софтом, который сильно упрощает жизнь как гражданам, так и чиновникам.

На данный момент Сингапур представляет собой эталон «умного города». А есть ли в России что-то подобное?

Что с «умными городами» в России?

Хоть Сингапур и является образцово-показательным «умным городом», всё же будет некорректно сравнивать его с огромной Россией. Сделать один город «умным» — это посильная задача, но как быть если их 1120 ?

И тем не менее, в России уже сейчас есть очень много отличных сервисов, которые улучшают городскую инфраструктуру. Госуслуги — очень удобный сервис, который позволяет оформить различные документы или, например, записаться к врачу. И самое главное, что работают они в любом городе.