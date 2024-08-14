Зачем весь мир строит «умные города» и как с этим дела у России

Зачем весь мир строит «умные города» и как с этим дела у РоссииПоговорим о городах будущего
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Как развивалась идея «умного города»?
Человечество на протяжении всей своей истории стремилось создать безопасную и удобную среду обитания. Пожалуй, первым элементом в системе «безопасный город» стала одомашненная собака: тут тебе и оповещение о ЧС, и профилактика преступлений.
И всё же технологии постоянно развиваются, а города сильно изменились. Например, всего 100 лет назад на территории нашей страны электрификация городов только началась, а сейчас вовсе невозможно представить себе нормальную жизнь без электричества.
Однако электричество не стало финальной точкой развития — оно всего лишь фундамент для дальнейшего улучшения жизни граждан; наличием света и пары розеток в квартире никого уже не удивишь. Современные городские технологии позволяют анализировать большой объем данных, регулировать работу транспорта, обеспечивать бесперебойный интернет и т.д.
Концепция «Умный город» — это объединение всех современных технологий и интернета вещей для улучшения городской жизни: то есть, правительство довольно, потому что все городские службы справляются со своими задачами максимально эффективно, а горожане счастливы, потому что в таком городе комфортно жить.
Давайте посмотрим, как работает концепция умного города на примере Сингапура.
Образцово-показательный город
Самым высокотехнологичным в мире городом сейчас считается Сингапур. Всё благодаря государственной инициативе Smart Nation, которая стремится максимально внедрить инфокоммуникационные технологии в городскую жизнь.
В городе не бывает пробок, поскольку умная система транспорта регулирует автомобильное движение и оповещает водителей о ДТП на дорогах. Следует отметить, что быть автовладельцем в Сингапуре — удовольствие не из дешёвых, поэтому большинство использует общественный транспорт и такси. Кстати, общественный транспорт тут практически полностью беспилотный.
В Сингапуре есть один интересный сервис — myResponder. В этом приложении люди могут узнать о ближайших ЧС и пожарах. Его используют и медики-волонтёры, чтобы оказывать первую помощь пострадавшим.
Умные счётчики позволяют своевременно обнаруживать утечки, датчики на фонарных столбах и камерах производят различные замеры и распознают лица. В целом, весь город нашпигован различным высокотехнологичным софтом, который сильно упрощает жизнь как гражданам, так и чиновникам.
На данный момент Сингапур представляет собой эталон «умного города». А есть ли в России что-то подобное?
Что с «умными городами» в России?
Хоть Сингапур и является образцово-показательным «умным городом», всё же будет некорректно сравнивать его с огромной Россией. Сделать один город «умным» — это посильная задача, но как быть если их 1120 ?
И тем не менее, в России уже сейчас есть очень много отличных сервисов, которые улучшают городскую инфраструктуру. Госуслуги — очень удобный сервис, который позволяет оформить различные документы или, например, записаться к врачу. И самое главное, что работают они в любом городе.
В Москве уже давно действуют видеокамеры со встроенной нейросетью, которые анализируют движение, выявляют правонарушения на дороге и т.д.
И всё же, какие новые проекты возникают в России?
Будем жить «по-умному»
Припарковать машину в крупном городе — та ещё задача. Российский проект «Автопия» предлагает систему умного паркинга, с использованием датчиков отслеживания свободных парковочных места. Водители также смогут бронировать свободные места на парковке.
Сейчас мало кто носит с собой много налички, однако количество карт сильно увеличилось. У каждого магазина, супермаркета или фитнес-клуба есть своя карта, которую неплохо бы заиметь.
Проект “Смарт карты: Безопасный город” предлагает идею замены всех карт, которые дают доступ к городской инфраструктуре, на одну единственную. То есть, пропуск в школу/ВУЗ, спорт-зал или офис будет срабатывать с одной и той же карты. Идея неплохая и интересная, а разработчики уверяют, что идентификаторы надёжно защищены отечественной системой шифрования.
Ещё одна проблема крупных промышленных городов — загрязненный воздух. Российская компания CityAir сможет обеспечить город системой мониторинга качества воздуха, которая использует сети датчиков и анализ данных для выявления загрязнений и устранения недостатков.
Российская ГК «Геоскан» выпускает беспилотники для различных целей, в том числе для городской среды. В рамках умного города они применяются для:
- Создания цифровых карт и 3D моделирования города
- Осмотра зданий и сооружений
- Мониторинга парков и зелёных зон
- Анализа транспортных потоков
Применение беспилотников в городской среде позволяет значительно повысить эффективность управления городом, сократить расходы на мониторинг и инспекцию, а также улучшить качество жизни горожан за счет своевременного выявления и устранения проблем.
Есть ли будущее у российских “умных городов”?
Безусловно! Сейчас во всём мире происходит тенденция к цифровизации городов, и Россия не является исключением. Однако процесс едва ли будет быстрым и вот почему:
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Размер страны: сделать “умными” более 1000 городов — крайне затратное дело
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Проблемы с инфраструктурой: многие провинциальные города имеют весьма устаревшую городскую инфраструктуру, поэтому сперва там придётся сделать капитальный ремонт
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Нехватка кадров: для масштабного внедрения таких технологий необходимо много классных специалистов.
Тем не менее, начало положено, и уже существует много сервисов, которые являются фундаментом к построению городов будущего. Россия всегда была и будет страной колоссального потенциала, которая не единожды совершала невозможное. Поэтому, если взрастить свои кадры «умных» градостроителей и опереться на успешный опыт развитых государств, то Россия сможет стать одной из самых технологичных стран мира.