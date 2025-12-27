Вы думаете, кипение воды — это просто? В космосе всё иначе

Но что, если я вам скажу, что на Земле мы не видим настоящего кипения? Всю картину портит гравитация. Именно она заставляет пузырьки быстро отрываться и улетать, не дав им как следует проявить себя.

Поэтому чтобы увидеть, как кипит жидкость на самом деле, учёные отправили в космос целую лабораторию и впервые в деталях разглядели как всё это работает.

Гравитация, бессердечная ты...

Почему нельзя было спокойно поэкспериментировать на Земле? Всё дело в том, что наша родная гравитация маскирует и искажает тонкие физические эффекты, которые лежат в основе кипения. И всё портит два явления.

На Земле кипение подчиняется силе Архимеда: пузырёк легче жидкости, вот он и всплывает.