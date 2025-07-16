Почему наземные роботы до сих пор не заменили живых солдат в войне

Дроны радикально изменили портрет современной войны радикально. Беспилотники в воздухе теперь неотъемлемый элемент военных доктрин на очень долгие годы. Морские дроны не отстают — в ходе СВО они причинили много головной боли российским морякам, и были чуть ли не основной ударной силой против российских кораблей.

Но что с дронами наземными? Очевидно, они принесли бы никак не меньше пользы на поле боя. Это и штурмовые действия, разминирование или расчистка инженерных заграждений, патрулирование, бой в городе. Сколько солдатских жизней можно спасти таким инструментом. Однако их применение остаётся весьма ограниченным.

О наземных дронах, тактических и технических аспектах их применения и поговорим сегодня.