Почему наземные роботы до сих пор не заменили живых солдат в войне

Почему наземные роботы до сих пор не заменили живых солдат в войнеКак далеко мы от войны киборгов?
Дроны радикально изменили портрет современной войны радикально. Беспилотники в воздухе теперь неотъемлемый элемент военных доктрин на очень долгие годы. Морские дроны не отстают — в ходе СВО они причинили много головной боли российским морякам, и были чуть ли не основной ударной силой против российских кораблей.
Но что с дронами наземными? Очевидно, они принесли бы никак не меньше пользы на поле боя. Это и штурмовые действия, разминирование или расчистка инженерных заграждений, патрулирование, бой в городе. Сколько солдатских жизней можно спасти таким инструментом. Однако их применение остаётся весьма ограниченным.
О наземных дронах, тактических и технических аспектах их применения и поговорим сегодня.
Область применения
В сущности, первые боевые беспилотные машины и были сухопутными — опыты начались ещё в 1920-х. К началу Второй мировой войны уже имелись действующие прототипы. СССР обладал пулемётными «телетанками», которые применялись против финнов в Зимнюю войну, и застали начало вторжения Рейха в 1941-м. Имели свои опыты и союзники. А немцы вполне серийно имели дистанционные машины разминирования «Голиаф».
Однако большая война не способствовала развитию этой ветки вооружений. Для дистанционных танков требовались специально переоборудованные трансмиссии и коробки передач. В общем, сложно и дорого, а исход войны решали «большие числа», ставка на хайтек не оправдывала себя — спросите немцев с их «вундерваффе», чем всё кончилось для них.
В это же время была и определена основная болевая точка дистанционных машин — связь. Дело в том, что радиосигнал хорошо распространяется на заметной высоте — поэтому по сей день радио и теле оборудование, приемо-передатчики и усилители сигналов, всё размещается на вышках.
Линии ЛЭП, деревья, холмы, постройки, промзоны и т. п., мешают стабильной и устойчивой связи. А наземная техника, сама высотой около метра-двух (а чаще ещё меньше), ползающая по рытвинам, канавам, среди кустов и зарослей — короче, по обычному европейскому ландшафту — никак не может быть стабильно связанной с оператором.
Отсюда и малые перспективы развития:
- беспилотник не может действовать на достаточном удалении от пункта управления
- оператор остаётся доступным для поражения штатными огневыми средствами противника
- требуется вспомогательная техника с аппаратурой — для стабильности приема-передачи
- кабель решает недостатки радиоуправления, но имеет свои — кабель ограничен в длине ещё сильнее, цепляется за всё что можно, легко повреждается и рвётся
В принципе, эти факторы и определили основное назначение роботизированной боевой техники — инженерные машины. Основная область их применения — инженерная разведка и дистанционное разминирование.
Однако и тут основная часть машин не была пригодна для применения в интенсивном боестолкновении. Роботы-саперы были скорее средством антитеррора для разминирования на гражданских объектах. Много работы выполняли в локальных конфликтах, когда минирование устраивали диверсанты или партизаны. В любом случае, это скорее работа сапёров в тылу, редко сопряжённая с работой под интенсивным обстрелом, или параллельная другой боевой работе — штурму, зачистке, бою в городе.
Поэтому за последние лет 70 всё развитие наземных боевых платформ сводилось к развитию радиоэлектронных компонентов, позволявших делать технику компактнее. Также на помощь шли и новые материалы, делающие её легче и незаметнее.
Другой загвоздкой оставались габариты и масса. Слишком заметная техника была открыта для поражения огнём штатных средств — пулемётов или гранатомётов. Слишком миниатюрная и лёгкая имела низкое давление на грунт, малый клиренс, слабую силовую установку. Она часто застревала на слегка раскисшем грунте, а мелкая канавка запросто становилась непреодолимым препятствием.
Альтернативы
Последние пару десятилетий в тренд вошли шагающие роботы, особенно в этом преуспели General Dynamic и Boston Dynamic. Их компактные шагоходы стали даже объектом многочисленных мемов, хотя хозяйственное применение оставалось сомнительным.
Шагоход разумная — альтернатива наземным компактным роботам на колёсном или гусеничном ходу. Они технологически копируют опорно-двигательный аппарат млекопитающих, чаще четвероногих, реже двуногих. В основе шарнирные соединения как суставы, лазерный гироскоп для ориентирования в трехмерном пространстве и датчики, измеряющие нагрузки и усилия. Однако и тут есть сложности — координация и равновесие.
Помимо конструктивно сложного «шасси», это ещё и серьёзная вычислительная компонента, отвечающая за движение, преодоление препятствий, движению по наклонной поверхности, изменению скорости и ритма шага, в зависимости от состояния поверхности.
Американское агентство DARPA, отвечающее за все передовые разработки запускало программу BigDog. Предполагалось на основе такой платформы создать роботизированного вьючного мула, который мог сопровождать группы бойцов, работающих на сложно пересечённой местности. Предполагалось, что он будет транспортировать воду, провизию, медикаменты и боеприпасы для отряда, или дополнительные спецсредства — тяжёлые заряды для подрывов и диверсий, сложные по габаритам для переноски человеком.
К 2013 году перспективность проекта оставалась невнятной. «Мул» был способен перетаскивать не более 25 кг, чего было недостаточно. При этом газовый/бензиновый двигатель был слишком шумным для выполнения скрытых задач в тылу. Снизить шумность без потери мощности, а значит, и грузоподъёмности, не удалось. Высокий расход энергии ограничивал электрические силовые установки по запасу хода.
СВО
Однако шагоходы показали другую немаловажную отрасль применения роботов на войне — микрологистика.
Когда небо кишит мелкими и опасными FPV, усложняются действия по снабжению раскинутых по периметру подразделений всем необходимым — провизией, водой, медикаментами и боеприпасами. И не забываем про эвакуацию раненных, которая может потребовать определённых условий, зависящих от характера ранений.
Если на позиции можно оборудовать укрытия от сбрасываемых с дронов гранат, или включить портативную РЭБ, то с доставкой на передовую сложнее. Пешего тыловика, или на легком транспорте можно обнаружить и обстрелять из штатных вооружений — миномётом, или если позволяет дистанция — АГС.
А осуществление логистики при близком контакте с противником, особенно в бою, всегда было большой проблемой — шквал пуль и вихрь осколков вжимают бойцов в землю, поэтому каждое движение должно быть обдумано. Перемещаться на большие дистанции достаточно быстро — просто невозможно без высокого риска.
Однако мы в 21 веке и проблему прифронтовой логистики всё больше решают беспилотные средства. Огромное их количество собирается кустарным методом, как в мастерских подразделений, так и руками волонтёров. Нередко запчастями служат дроны, те же Mavic, которые превращают в доноров блоков управления. Силовые, как правило, электрические — их сложнее обнаружить тепловизором, а запаса хода хватает для ближних рейсов.
В среднем кустарные дроны перевозят 30−40 кг, а радиус действия варьируется от 1 до 10 км. В основном они служат «доставщиками» или, как ещё говорят, «курьерами». Но есть и области боевого применения по типу дронов-камикадзе, или «управляемой мины». Такую «тележку» можно относительно скрытно загнать под технику противника, или к укреплённой огневой точке, и произвести подрыв.
Дроны от ВПК
Разумеется, полностью положиться на энтузиазм и самоделки нельзя — рано или поздно встаёт вопрос и о количестве, и о качестве. Наземные дроны требуется оснащать проходимой ходовой, оптимизированной силовой установкой, и средствами защиты связи — для предотвращения перехвата, глушения или, что важно на передовой, защиты от взлома доступа к камерам, что может дать лишнюю информацию противнику о местоположении.
Уже на форуме «Армия-2023» были представлены беспилотные боевые машины, как правило, от компаний концерна «Ростех». В первую очередь, это многоцелевые платформы, способные служить не только как доставщики, или как эвакуаторы, но и оснащаемые боевыми модулями.
Например, дроны «Багги» и «Депеша», способные развивать скорость до 40 км/ч и с запасом хода 40 км. Шасси с шинами низкого давления даёт хорошие показатели проходимости, часто не уступая гусеничным шасси. Есть и ещё один немаловажный плюс: низкое давление на грунт позволяет проскакивать заминированные участки обороны противника — минам не хватает импульса для взрывателей нажимного действия.
Хорошие перспективы есть и у дрона-камикадзе «Лягушка» с радиусом действия до 3 км. Это немного, но хорошо компенсируется полезной нагрузкой в 30 кг, то есть возможностью оснастить его мощной боевой частью. Компания «Гумич» представляла и мобильную гусеничную платформу «Импульс-М», которая может оснащаться боевыми модулями, станциями РЭБ, или служить эвакуатором. Однако это всё средства вспомогательного характера, которые усиливают сухопутные подразделения.
Очень перспективны и более тяжёлые и многоцелевые машины. Например беспилотный штурмовой броневик «Зубило», оснащённый спаренной пушечной установкой 23 мм, аналогично ЗУ-23−2. Снаряжённая масса 13,3 тонны, что уже серьёзная машина. Грузовместимость до 2700 кг, что может быть полезно и в качестве доставки или той же эвакуации раненных.
Дроны, оснащённые пусковыми противотанковых ракет, могут быть полезны не только в штурмовых действиях, но и в активной обороне. Расчеты обычных ПТРК весьма уязвимы и хорошо заметны. Мобильная беспилотная самоходка способна стать кошмаром для танков и прочей бронетехники противника, пытающегося прорвать оборону. Обнаружить сложно, а уничтожить часто можно будет только прямым попаданием — бронированная машина массой свыше 2−3 тонн может быть хорошо защищена от осколочного поражения и взрывной волны.
Заменят ли дроны людей на войне
Этот вопрос остаётся в области технической реализации, и сейчас к его решению мы подбираемся максимально близко. Ожидаемо, ключевой проблемой остаётся связь, поэтому перспективу имеют машины с программным управлением, а в более отдалённой перспективе — ИИ заменит и оператора и компьютер.
Программное управление уже активно применяется в воздушных дронах: вычислительный комплекс способен без участия оператора распознавать цели, устанавливать приоритет и поражать. В первую очередь это решение проблемы работы в условиях активности РЭБ. Но для наземной техники это решает более принципиальную проблему — дальность действия и независимость от каналов связи.
ИИ открывает большую перспективу, ведь эта среда действует не по буквальным и очень ограниченным алгоритмам. Обычная программа управлением беспилотником может быть достаточно надёжной для одноразовых «камикадзе». Но ИИ может обучаться и анализировать тактическую ситуацию на более глубоком уровне, а значит, боевая машина сможет сражаться в более сложных конфигурациях боя.
В группе боевых машин ИИ может заменить не только управление отдельной установки, но и одновременно служить «командирской машиной» или «командным пунктом». В таком случае беспилотники могут действовать уже не только как штурмовые машины, но и в действиях по полноценному прорыву обороны и развитию прорыва на тактическую и оперативную глубину.