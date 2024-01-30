Гражданская война в США: с чего она может начаться?

Большую часть сравнительно недолгой истории страны в США шла напряжённая борьба между сторонниками широких полномочий штатов (где федеральное правительство решает только оборонные и внешнеполитические задачи) и сторонников централизации — ну, как и в большинстве стран мира.

Однажды это противостояние уже приводило к Гражданской войне 1861−1865 годов, которую уже потом, задним числом, притянули к проблеме отмены рабства. В действительности же это было накопленное недовольство ряда штатов политикой «федералов» и желание покончить с этим, выйдя из состава США.

В итоге победили «федералы», но это означало лишь некоторые ограничения полномочий штатов. В остальном власти штата остаются весьма самостоятельными, и даже принадлежность губернатора к той или иной партии (их всего две — республиканцы и демократы) не является (или не всегда является) определяющим фактором его внутренней политики.

Это важная справка, она поможет вам понять суть ситуации, а нам не придётся подробно объяснять все перипетии принятия законов и цитировать выдержки из документов.

Миграционная политика

США очень долго принимали мигрантов со всего света практически без ограничений до середины XX века, после чего взялись регулировать этот вопрос законами и регламентом, сильно ограничив въезд.

В сущности до последнего времени гражданином США можно было стать довольно немногочисленными методами — фактически родиться на территории, купить гринкарту (полное резиденство, но без политических прав) инвестировав в экономику страны около 500 тыс. $, выиграть гринкарту в ежегодную лотерею, либо получить рабочую визу, которую спустя время можно было превратить в гринкарту. В общем, всё это весьма не просто.

Но оставалась нелегальная миграция, в основном из стран Южной и Центральной Америки (в первую очередь, Мексика). Федеральные законы страны позволяют оформить гражданство человеку, если он уже прожил в США 10 лет и более, пусть даже и нелегально. Таким образом, мигранты приезжали в страну, неофициально работали, чтобы не отсвечивать, а потом легализовывались.

Хотя, с одной стороны, эти люди нарушали закон, с другой были очень нужны экономике — дешёвая рабочая сила. Мигранты готовы пахать за копейки, им не нужно к зарплате накидывать социальные компенсации, а в случае чего можно и припугнуть экстрадицией. Это закрывало большое количество рабочих мест с грязной и неблагодарной работой, на которую не рвались сами американцы.