Гражданская война в США: с чего она может начаться?Сгорел сарай — гори и хата
Президент США Байден и ранее имел огромные шансы войти в историю как самый непопулярный президент страны, но, судя по последним событиям, останавливаться он не собирается. Причина — кризис на границе США и Мексики, а точнее штата Техас. Многие эксперты уже даже весьма не иронично поговаривают если не о гражданской войне, то о ситуации, которая может её спровоцировать.
Что там происходит, почему ситуация настолько напряжённая, и с чего вдруг это может перерости в громкий термин «гражданская война»? Сейчас внятно, в меру подробно объясним.
© Вариант развития событий
Штаты США
В первую очередь, нужно будет дать пояснение, что же такое «штат». Большинство из вас наверняка полагают, что это субъекты федеративного государства США (как у нас области или национальные республики), и, в общем, будут правы. Но само слово «state» переводится как государство, и дословно аббревиатуру USA можно перевести как «Объединённые Государства Америки».
Согласно 10-й поправке Конституции США все вопросы, прямо не оговоренные конституцией, и прямо ею не запрещённые, остаются в ведении властей штата. Это значит, что львиная доля аспектов жизни рядового гражданина страны регулируется, в основном, законами штата, где он проживает. Точнее даже так — сначала ты гражданин своего штата, а уж потом США.
Штрафы за вождение, покупка алкоголя, сексуальные отношения, приговоры суда, брак и развод, покупка оружия и боеприпасов — правила всего этого вокруг отличаются от штата к штату.
Власть там принадлежит губернатору, его избирают прямым голосованием, а не как президента — с помощью сложной и весьма запутанной системы выборщиков. Вообще, всю историю с выборщиками и придумали, чтобы уровнять штаты — даже самый малонаселённый должен равно с остальными влиять на политику в США.
Большую часть сравнительно недолгой истории страны в США шла напряжённая борьба между сторонниками широких полномочий штатов (где федеральное правительство решает только оборонные и внешнеполитические задачи) и сторонников централизации — ну, как и в большинстве стран мира.
Однажды это противостояние уже приводило к Гражданской войне 1861−1865 годов, которую уже потом, задним числом, притянули к проблеме отмены рабства. В действительности же это было накопленное недовольство ряда штатов политикой «федералов» и желание покончить с этим, выйдя из состава США.
В итоге победили «федералы», но это означало лишь некоторые ограничения полномочий штатов. В остальном власти штата остаются весьма самостоятельными, и даже принадлежность губернатора к той или иной партии (их всего две — республиканцы и демократы) не является (или не всегда является) определяющим фактором его внутренней политики.
Это важная справка, она поможет вам понять суть ситуации, а нам не придётся подробно объяснять все перипетии принятия законов и цитировать выдержки из документов.
Миграционная политика
США очень долго принимали мигрантов со всего света практически без ограничений до середины XX века, после чего взялись регулировать этот вопрос законами и регламентом, сильно ограничив въезд.
В сущности до последнего времени гражданином США можно было стать довольно немногочисленными методами — фактически родиться на территории, купить гринкарту (полное резиденство, но без политических прав) инвестировав в экономику страны около 500 тыс. $, выиграть гринкарту в ежегодную лотерею, либо получить рабочую визу, которую спустя время можно было превратить в гринкарту. В общем, всё это весьма не просто.
Но оставалась нелегальная миграция, в основном из стран Южной и Центральной Америки (в первую очередь, Мексика). Федеральные законы страны позволяют оформить гражданство человеку, если он уже прожил в США 10 лет и более, пусть даже и нелегально. Таким образом, мигранты приезжали в страну, неофициально работали, чтобы не отсвечивать, а потом легализовывались.
Хотя, с одной стороны, эти люди нарушали закон, с другой были очень нужны экономике — дешёвая рабочая сила. Мигранты готовы пахать за копейки, им не нужно к зарплате накидывать социальные компенсации, а в случае чего можно и припугнуть экстрадицией. Это закрывало большое количество рабочих мест с грязной и неблагодарной работой, на которую не рвались сами американцы.
Поэтому нелегальная миграция была обыденностью, с которой боролись для галочки, но полностью пресечь не торопились. До какого-то момента.
С началом «арабской весны» в 2010-е годы кроме привычных источников нелегальной миграции добавились выходцы из мусульманских стран, которые для въезда использовали проторённые дорожки через американо-мексиканскую границу. Поставка в США мигрантов давно превратилась в бизнес мафии, но в 2010-е годы это была уже почти отдельная отрасль с огромными оборотами.
Другим важным нюансом стало то, что федеральное правительство в президентство Обамы всё мягче и мягче проводило миграционную политику. Даже пойманные пограничниками люди часто не выдворялись обратно, а получали помощь и даже доставлялись в ближайшие штаты самими «федералами».
Миграционный кризис
Предвыборная кампания Дональда Трампа к выборам в 2016 году во многом уже строилась на ужесточении миграционной политики.
Количество мигрантов в год уже исчислялось сотнями тысяч, они заполоняли города, формируя собственные гетто. Как водится, в таких условиях выходцы из иных стран и культур не торопились перенимать образ жизни и мышления местных, то есть ассимилироваться. В гетто росла преступность, торговля наркотиками, местные уже неохотно учили английский, потому как в густонаселённых испаноязычных районах это становилось не так уж необходимо.
© Репортаж о мигрантах в Чикаго
В общем, спрос граждан на резкие и эффективные меры возрос — никому ситуация не нравилась, а становилась она только хуже. Тем не менее, за свою каденцию Трампу особенно не удалось ничего добиться, а его проект сплошной стены на границе вообще вызывал смех политических оппонентов.
После победы Джозефа Байдена в 2020-м ситуация не просто вернулась на круги своя, а только усугубилась — всего за время его президентства около 6 миллионов нелегалов заполнили американские города. Ситуация стала уже отчаянно накаляться. Независимые журналисты выявили целые каналы доставки иммигрантов, где под них выделялся транспорт и помещения — полицейские участки, школы, склады, терминалы аэропортов и т. п.
Вы наверняка заметили тенденцию — количество нелегалов растёт при демократах, а вот республиканцы как раз в массе своей против. Демократическая партия США уже давно заигрывает с леворадикальными идеями в духе троцкизма — белая вина, квоты для нацменьшинств, строгая и бездумная уравниловка. Впрочем, об этом говорят везде и мы не будем повторяться — сами знаете.
Отсюда вытекают различные догадки, зачем им это нужно:
- Транснациональные компании — им выгодно насыщать экономику дешёвой рабсилой, при этом наплевав на социальные издержки. Капитализм мыслит квартальными отчётами о доходах, а не долгосрочными стратегиями, порой предполагающими затратные и неприбыльные меры на разных этапах.
Таким образом, леворадикальные активисты демпартии выполняют роль «полезных идиотов». Их эмоциональные оценки и высокопарные заявления о гуманизме позволяют заморозить ситуацию и продолжать «мегакапиталистам» строить бизнес привычными методами. Именно крупные компании (вроде того же Амазон) лоббируют мягкую политику к нелегалам.
- Социальная инженерия — более конспирологическая теория, где тайный «дипстейт» (deep state — глубинное государство) по понятным только ему причинам стремится замещать прежнее население. Главной фигурой ненависти конспирологов является пресловутый миллиардер Джордж Сорос и его отпрыски.
Зачем им это нужно? Как вариант — заместить стареющее и мало рожающее белое население более свежей кровью. А быть может, «испорченные свободами» белые (и многие черные) американцы малопригодны для строительства новой тоталитарной системы. Теорий тут много, одна безумнее другой, но вполне может быть, что истина кроется где-то рядом.
- Политика демократов — наиболее «рабочая» версия, которая, тем не менее, связана с предыдущими. Коррумпированые политические элиты вокруг демпартии устали соревноваться с республиканцами за политическую власть в открытых выборах.
Прерывание правления демократов республиканцами не даст последовательно проводить свою политику. Для идеологов это невозможность реализации радикального социального преобразования, а для коррупционеров — потеря кормящих постов в правительстве, через которые лоббируются чьи-то интересы или просто отмывается бабло.
Мигранты — надёжные голоса на выборах для демократов с их социально ориентированной политикой: пособия, раздача гражданства (без этого нельзя голосовать), мягкие наказания для этнических преступников и т. п. Наконец, главное — мигрантам выгодны демократы у власти с их открытой миграционной политикой, потому как в планах мигрантов перевозить в США родственников и друзей, а ужесточение со стороны республиканцев не даст этого сделать.
Так как в федеральных выборах участвуют выборщики, количество которых не равно от штата к штату, результаты часто зависят от того, какой партии в итоге отдадут голоса выборщики. Поэтому мы часто слышим «Техас проголосовал за N» или «Пенсильвания проголосовала за N». Есть традиционно синие штаты (постоянно голосуют за демократов), есть красные (за республиканцев) и колеблющиеся (в разное время за разных), за последние развернулась самая острая политическая борьба.
Стратегия демократов становится ясной — насытить электорат традиционно красных и колеблющихся штатов лояльным человеческим материалом, что позволит политически нейтрализовать республиканцев и окончательно удержать демократов у власти. Мигрантов стараются направлять именно в эти штаты, а вот традиционно демократические оберегают — там уже есть BLM и тому подобное.
Наконец, жители и власти «красных» штатов стали о чем-то таком догадываться — им федералы запрещают перемещать мигрантов в другие штаты, требуя оставить у себя. Тут-то и завертелось...
Обострение
Контроль границы лежит на Погранично-Таможенной Службе Министерства внутренней безопасности США. Это федеральный орган, он подчиняется федеральному правительству, как, например, армия.
Но и у губернатора штата есть свои силовики — в первую очередь, полиция (она может быть своя не только в штате, но даже у отдельного города). Но самое интересное — это Национальная Гвардия США, она тоже подчиняется губернатору.
Национальная гвардия имеет двойное подчинение — и федеральное и штату. В первом случае, это резерв Вооруженных Сил — нацгвардейцы собирали сводные подразделения в Ирак и Афганистан (а вообще до половины участников в этих войнах), в крупной войне на базе частей Нацгвардии могут быть развернуты армейские соединения. Служат там как солдаты выходного дня — сборы по выходным и полевые учения раз в год.
Губернатор штата в праве призвать силы Нацгвардии для решения чрезвычайных ситуаций — пожары, наводнения, ураганы, беспорядки, всё разгребают в основном нацгвардейцы. Федералы же распоряжаются Нацгвардией в режиме военного положения уже как полноценной армией.
И вот, намедни, случается беспрецедентный случай:
24 января, губернатор штата Техас Грег Эббот объявил, ни много ни мало, «режим вторжения», что позволяет ему расширить полномочия и использовать силы Нацгвардии. Военные берут под контроль границу Техаса с Мексикой и силой препятствуют незаконному проникновению. В этом им помогают так же сформированные отряды добровольцев и полиция.
Техас принимал подобные меры и раньше: устанавливал колючую проволоку, брал под свой контроль пропускные пункты, создавал препятствия на реках. Во всех случаях федеральные службы возвращали ситуацию под свой контроль и продолжали саботировать свои же обязанности.
В новых условиях техасцы действуют куда решительнее, игнорируют пограничников и их попытки вернуть контроль, а ещё не обращают внимания на окрики из Вашингтона. После ряда громких заявлений Эббот дал понять, что не планирует включать заднюю, а потом и вовсе его поддержали 25 других штатов, собирая своих добровольцев на помощь Техасу.
Налицо открытый конфликт властей штата и страны, в котором у федералов очень мало рычагов давления. В основном из-за 10-й поправки — она никак не может запретить Эбботу использовать Нацгвардию в чрезвычайной ситуации и не предполагает никаких запретов делать это со стороны президента.
Единственный шаг, который остался у Байдена… ввести военное положение, после чего нацгвардейцы перейдут в его подчинение и им можно приказать оставить границу. В противном случае будут действовать законы от 1807 года и действия властей Техаса будут квалифицированы как мятеж — со всеми последствиями.
Ставок на такой цугундер мало. В преддверии выборов это сильный удар по позициям как самого Байдена, так и любого другого кандидата от демократов (повесточка-то одна на всех). Едва ли действующий президент, которому отказываются подчиняться 25 штатов (половина страны), выглядит как перспективный лидер на следующий срок.
Политические последствия
О расколе в США и перспективах гражданской войны говорили ещё в каденцию Трампа, во время беспорядков BLM 2020 года, но то была уличная история. Теперь же раскол внутри самой власти, где каждая сторона располагает и ресурсом, и легитимностью, и силовиками.
Несмотря на наличие в Техасе сепаратистских настроений, выход его из состава США маловероятен, хотя только у этого штата есть право на проведение референдума о выходе из состава федерации, чего у других штатов нет. Эта ситуация настолько токсична для экономики и финансов страны, что может повлечь катастрофические последствия.
Конгрессмены же, а большинство из них республиканцы, теперь ставят демократам ультиматум — или возврат границ под контроль Федеральной Пограничной Службы, или деньги для Украины. И демократы не в положении располагать третьим вариантом. Впрочем, едва ли у республиканцев в Конгрессе есть рычаги прямого давления на республиканца же Эббота, который в первую очередь отвечает перед гражданами штата, а не сопартийцами.