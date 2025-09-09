Мы просчитали все сценарии войны между США и Венесуэлы: от ударов по картелям до открытых боёв

Мы просчитали все сценарии войны между США и Венесуэлы: от ударов по картелям до открытых боёвЕхала спецоперация через спецоперацию
Ни дня без обострений — такая вот повестка современности. Как вы могли слышать из новостей, американские войска (предположительно корабль ВМС) нанесли удар по судну в южной части Карибского моря.
По предварительным сведениям весь экипаж — 11 человек — погибли. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что был нанесён удар по судну, перевозившему наркотики, а экипаж состоял из представителей неназванного наркокартеля (по сведениям журналистов — группировка Трен де Арагуа, крупнейшая в Венесуэле, с численностью в 5000 человек).
Последствия развивались стремительно. Дональд Трамп распорядился выслать в южную акваторию эскадру из 7 или 8 кораблей, в составе трёх эсминцев, двух десантных кораблей, одного большого десантного корабля (вертолётоносец), предположительно крейсера и корабля береговой охраны. Общая численность личного состава до 4500 человек.
Согласно заявлениям официальных лиц, в составе присутствуют служащие органов по борьбе с наркотиками и силы береговой обороны. Однако 2200 морских пехотинцев, которые также присутствуют в составе группы, говорят о большем масштабе, чем рядовой рейд по коммуникациям наркокартелей.
6 сентября появились сведения о размещении группы в 10 ударных истребителей F-35 на военной базе США в Пуэрто-Рико.
На этом фоне президент Венесуэлы Мадуро обратился к генсеку ООН Гутеришу с просьбой отреагировать и содействовать соблюдению территориальной целостности и суверенитету Венесуэлы. Действия американцев он классифицировал как «враждебную осаду». Поступают сведения о подготовке правительством Мадуро мобилизации в стране — призывы вступать в отряды «Национальной боливарианской милиции».
Военный потенциал Венесуэлы
Разумеется, и без цифр понятно, что весовые категории с США предельно неравнозначны. Однако стоит дать оценку венесуэльским вооруженным силам, чтобы понимать, на что они способны.
Численность регулярных ВС — порядка 123 тысяч человек. С учётом мобилизации ополчения, ресурс до 8 миллионов, но это речь о практически всём взрослом мужском населении. В рамках национальной гвардии и боливарианской милиции действуют 5336 региональных подразделений, через подготовку в которых прошли 4,5 миллиона человек (по официальным данным).
В составе сухопутных войск — три пехотных дивизии, одна танковая, одна моторизованная и одна специальная «лесная», плюс инженерные подразделения, одна артиллерийская и парашютная бригада.
Техника делится почти пополам — на устаревшее французское и более новое российское вооружение. Есть 92 танка Т-72Б и 82 значительно устаревших французских AMX-30, и ещё около 100 легких танков 50-60-х годов. Мотопехота полагается на 123 БМП-3Ф, 114 БТР-80А и несколько десятков устаревших БТР 50-х.
Артиллерийский парк выглядит более внушительно — 48 САУ Мста-С, 12 французских 155мм САУ AMX-13, около 100 буксируемых гаубиц 105 и 155 мм. Их дополняют 12 сверхтяжёлых пусковых РСЗО Смерч, 18 китайских 122/220 мм РСЗО SR-5 и израильские 160 мм РСЗО LAR-160.
Обобщая и округляя, Венесуэла по оснащённости основной техникой мотопехотных и танковых соединений соответствует двум российским мотострелковым полкам и одному танковому; по сути, мотострелковая дивизия — только размазанная по четырём венесуэльским. Не считая различной лёгкой и вспомогательной техники. На хранении в основном устаревшая техника эпохи Второй мировой войны или первых лет после неё, в неизвестном состоянии, поэтому даже о какой-либо моторизации ополчения речи не идёт, тем более оснащении тяжёлым вооружением.
Перевооружение происходило с периода правления президента Уго Чавеса (бывшего десантного офицера), тогда был заключен ряд контрактов с российским ВПК, который начал закрывать почти весь спектр потребностей ВС Венесуэлы. Контракты были достаточно объёмными, но на существенное переоснащение до современных стандартов бюджета страны не хватило.
Тогда же ВВС страны пополнились российскими истребителями Су-30МКВ – 23 единицы. Их дополняют 12 F-16, но устаревших ранних модификаций Block 15, соответствующих началу 80-х годов по оснащению. Это все ударные возможности ВВС страны.
ПВО состоит из двух дивизионов (от 12 или более пусковых) С-300ВМ, 12 пусковых Бук М2 и 44 пусковых устаревших ЗРК малого радиуса С-125. В резерве могут имеется до 12 пусковых ЗРК малой дальности Тор, и ряд устаревших израильских ЗРК. Остальное — сотни ПЗРК и пушечных зенитных установок.
На оснащении флота 6 фрегатов с противокорабельными ракетами класса «Лупо», две подлодки, 4 десантных корабля. Остальное — патрульные корабли (корветы) без ракетного вооружения и береговые катера.
В целом, для своего региона, численности населения и экономических возможностей, вооруженные силы Венесуэлы нельзя назвать слабыми. Особенно стоит отметить ПВО страны — достаточно современное и хорошо эшелонированное. Дальнее обнаружение полагается на не самые современные, но надёжные станции П-18 с дальностью обнаружения целей типа самолёт до 300 км.
Но, в то же время, Вооружённые силы невелики, уровень моторизации и механизации пехоты низкий, современные вооружения составляют весьма небольшой процент. Тяжёлых вооружений для ополченцев практически нет.
Потенциал конфликта
Побережье страны открытое, столица Каракас расположена почти у самого северного берега страны. Однако столичный регион прикрыт невысоким горным хребтом, который затруднит поражение целей в нём ракетами класса «воздух-земля», но при этом в целом не мешает ведению дальней радиолокационной разведки.
В отличие от Ирана, нападающая сторона не сможет до последнего укрывать ударную авиацию за горными хребтами, добиваясь эффекта неожиданности и не давая системе ПВО страны своевременно отреагировать на угрозу. Тем не менее, потенциала для долгого сопротивления или нанесения серьёзного урона самым совершенным ВВС в мире на сегодня у Венесуэлы нет.
И всё же совершенно невозможно полагаться на десяток истребителей, пару батальонов морской пехоты и три ракетных эсминца, для того, чтобы представлять серьёзную военную угрозу для Венесуэлы. Поэтому вполне очевидно, что США планируют всё-таки полицейскую операцию, усиленную военными с учётом специфики — картели имеют тысячи бойцов, хорошо организованы и вооружены, полагаются на развитую инфраструктуру, поэтому рядовые методы правоохранительных органов недостаточны.
Политический потенциал
Давно не секрет, что из всех латиноамериканских стран с Венесуэлой у США наиболее напряжённые отношения, со времён прихода к власти Уго Чавеса. Страна свернула на путь «романтического социализма», политическая оппозиция была задавлена, а внешняя политика была направлена на сближение с не самыми приятными для американцев странами — в том числе с Россией.
Сейчас можно сказать, что венесуэльский социализм провалился с треском: страна испытывает сложнейшие экономические трудности, даром, что крупный нефтяной экспортёр. Экономические проблемы потянули социальные — дефицит и нищета подталкивают население к массовой эмиграции, а оставшиеся всё более недовольны ситуацией.
Смена в президентском кресле почившего Чавеса на Николоса Мадуро усугубила ситуацию. Последний не обладает и долей харизмы предшественника, его авторитет неубедителен — как среди населения, так и политических элит. С 2016 года Мадуро в разладе с парламентом, недовольные конституционной реформой депутаты потребовали импичмента. После скандальные выборы 2018 года и прямое противостояние со спикером национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо.
К 2023 году сопротивление оппозиции удалось подавить, но ценой жестоких разгонов с погибшими. В этом же году Мадуро начал реализацию и военных амбиций — аннексии региона Эсекибо соседней Гайаны, богатого нефтью и ископаемыми. Венесуэла имеет исторические претензии на провинцию, которая составляет примерно две трети соседней Гайаны, при том, что армии у страны почти нет.
Политическая оппозиция указывала на то, что экспансией Мадуро хочет перенаправить народное недовольство вовне и закрыть им же спровоцированные экономические проблемы, овладев ресурсоемкой территорией. Для региона Венесуэла стала представлять политически опасный регион, вызывая недовольство даже относительно дружественных соседей.
К концу 2025 года подходят к концу же и текущие полномочия Николоса Мадуро, а это означает новый виток политического кризиса в стране. Поэтому опасения перед американской эскадрой небезосновательны — да, едва ли это экспедиционный корпус для захвата Венесуэлы, но удары по военной инфраструктуре, и вообще вражеские активности могут подорвать авторитет президента в армии. А последнее очень критично для латиноамериканских политиков.
Наркотики
США испытывают серьёзную проблему с наркозависимостью населения и прочными связями картелей с криминалом внутри страны. Наиболее известны мексиканские картели, там отдельная хорошо освещаемая драма. Кроме них действуют группировки из Колумбии и Венесуэлы.
Влияние картелей очень сильное и, разумеется, не обходится без связей в высших политических кругах. Объём трафика и выручки с контрабанды огромен — мировой оборот наркотиков на 2016 год составлял 800 млрд. долларов, из них около 150 млрд. приходилось на США (крупнейший потребитель). Теперь на примерно эти суммы оборот только одного синтетического фентанила. Очевидно, что и крупные политики, чиновники не дураки погреть руки на таком лакомом пироге.
Власти США с 2020 года подозревают Мадуро в причастности к наркотрафику, причём не просто как соучастника, но главу синдиката картелей, именуемого «Картель солнц». Название прямо связано с армией страны —– солнце это аналог наших звёзд на генеральских погонах, и военные подозреваются в прямой вовлечённости.
По мнению международных органов по борьбе с наркотиками, Венесуэла служит важнейшим хабом в логистической цепочке. Для транспортировки привлекается военная транспортная авиация и военные базы для хранения и перегрузки. Поставщики — колумбийцы: кокаин и его производные. Далее военные якобы передают продукцию картелям, специализирующимся на контрабанде. 51% наркотрафика в Европу по данным представителей ООН идёт из Венесуэлы.
Кроме наркотиков, «Картель солнц» обвиняют в контрабанде золота, драгоценных камней, и ценных в электронике минералов.
Перспективы
Совокупный экономический урон, расходы на борьбу трафиком и профилактику обходятся правительству США в суммах, уже кратно превосходящих военный бюджет. Республиканцы обосновано считают наркоторговлю одной из приоритетных стратегических опасностей. Правительство Трампа определило борьбу с наркотиками в числе наиболее приоритетных задач.
Поэтому очевидно, что бороться будут всерьёз. Авиация привлекается для нанесения ракетных ударов по лабораториям, складам, резиденциям баронов. Спецназ доделывает работу на земле. Полиция ведёт сложную агентурную работу по сбору доказательств и аресту наиболее влиятельных наркоторговцев.
Из-за высокого влияния картелей в Мексике и Колумбии, сотрудничество с местными властями затруднено коррупцией, а иногда и прямым саботажем. В пику политическим манерам нового/старого президента, США переходит к всё более радикальным мерам, привлекая армию, и всё меньше полагаясь на работу оперативников и задержания.
Обратная сторона такой политики — прецеденты применения вооружённых сил и тяжёлых вооружений на территории других стран. Особо это опасно в отношении Венесуэлы, так как удары могут наноситься по военным объектам, расцененным как звенья в цепочке наркотрафика — а это автоматическое объявление войны по всем формальным признакам.
Ситуация на самом деле патовая — сборы ополчения никак не помогут Мадуро защищаться от точечных ракетных даров современных авиации и флота. С другой стороны, американская авиация не сможет уверенно хозяйничать в небе Венесуэлы, хорошо защищённой силами ПВО — десятка истребителей и нескольких кораблей с ракетным вооружением не хватит. И да, будут потери.
Кроме того, обострение станет более серьёзным препятствием Трампу на пути к Нобелевской премии мира, о вожделении которой так много говорят — даже большим, чем очевидный провал в мирном урегулировании по Украине. И это уже не говоря о протестах внутри страны, особенно накануне парламентских выборов.
Вероятно, стоит полагать, что американская группировка займётся действиями в акватории, ограничиваясь ударами по теневому наркофлоту. Это поспособствует снижению оборотов и разгрому самой бизнес схемы, без перехода к прямой конфронтации и ударом по наземным объектам.
Но так или иначе, Мадуро от этого не легче — и без того шаткий политический баланс может пошатнуть любой кризис. И вполне можно полагать, что Трампу это только на руку, так как «проблема Мадуро» может решиться сама собой, чужими руками… всё как мы любим.
Ну а далее будем посмотреть.