Мы просчитали все сценарии войны между США и Венесуэлы: от ударов по картелям до открытых боёв

Ни дня без обострений — такая вот повестка современности. Как вы могли слышать из новостей, американские войска (предположительно корабль ВМС) нанесли удар по судну в южной части Карибского моря.

По предварительным сведениям весь экипаж — 11 человек — погибли. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что был нанесён удар по судну, перевозившему наркотики, а экипаж состоял из представителей неназванного наркокартеля (по сведениям журналистов — группировка Трен де Арагуа, крупнейшая в Венесуэле, с численностью в 5000 человек).

Последствия развивались стремительно. Дональд Трамп распорядился выслать в южную акваторию эскадру из 7 или 8 кораблей, в составе трёх эсминцев, двух десантных кораблей, одного большого десантного корабля (вертолётоносец), предположительно крейсера и корабля береговой охраны. Общая численность личного состава до 4500 человек.