Российские учёные изобрели крем, который реально защищает от Солнца

Всему виной ультрафиолет — коварный враг, который прячется в солнечных лучах. И пока мы, словно наивные бурундучки, нежимся на солнышке, он атакует наши клетки и приводит к ожогам, старению и даже раку.

Защита или иллюзия?

На страже нашей кожи стоят солнцезащитные кремы — надёжные, казалось бы, защитники. Но так ли это на самом деле? В составе большинства кремов — оксиды титана и цинка.

«В целом, неорганические УФ-фильтры считаются более безопасными, поскольку они более химически устойчивы при воздействии света. Кроме того, они поглощают излучение в очень широком спектральном диапазоне», — уверяют учёные Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН. Они, словно щит, отражают солнечные лучи, но ... есть нюансы.

Недавние исследования показали, что под действием ультрафиолета титан и цинк могут разлагаться и высвобождать опасные свободные радикалы. Получается, крем, который должен был вас защищать, сам становится источником угрозы.