В тени Т-34: танк, который спас СССР

В тени Т-34: танк, который спас СССРНеизвестный герой войны
Великая Отечественная плотно связанна с одним танком, ставшим не только её символом, но и всей Второй мировой войны — Т-34. Заслуженно — ни добавить, ни убавить. Однако война шла без малого четыре года, а по-настоящему массовой «тридцатьчетвёрка» стала только ко второй её половине.
Проблему дефицита танков в РККА на ранних этапах войны пытались решать по-разному — эрзацы, спорные британские и американские машины по ленд-лизу, и даже немного немецкие трофеи.
Настоящим успехом увенчался только один проект — лёгкий танк Т-70, вывозивший на себе тяжелейшие бои 1942 - 1943 годов. Провальные наступления лета 42-го, перехват стратегической инициативы в 43-м.
Как только наладилось массовое оснащение Т-34, а «Коренной перелом» состоялся, Т-70 отошёл даже не вторые, а третьи роли, и оказался почти забытой машиной — его не увидишь в кино, да и в хрониках встретишь не часто. А ведь речь пойдёт о втором по массовости советском танке ВОВ! Сегодня поговорим о его достоинствах, недостатках и роли в истории.
Лёгкий танк и малый танк
Т-70 — результат весьма замысловатой эволюции советского танкостроения предвоенных лет.
Были тяжёлые танки, с сильным бронированием: их задача — прорыв укреплённых полос обороны. Были лёгкие, быстроходные и маневренные — для действий на оперативном просторе, после прорыва основных эшелонов обороны противника. Опыт применения танков в Испании (гражданская война в середине 1930-х) выявил множество новых специфик, отличных от военных доктрин и теорий на бумаге.
Поэтому к концу 1930-х стал бурно развиваться класс средних танков, понемногу хватающих сильные стороны прежних разновидностей. Достойная огневая мощь, противоснарядное бронирование при умеренной массе и достаточной маневренности — такие машины численно усиливали тяжёлые танки при прорыве. А на оперативном просторе усиливали лёгкие машины уже качественно — немного уступая в ходовых характеристиках, они могли дать встречный бой резервам противника, усиленным танками и САУ. Да и вообще, по ситуации неплохо справлялись с ролью и тех и других.
Пока одни конструкторы занимались развитием серии БТ, проектированием того, что станет Т-34, другие занимались развитием класса малых танков, имевших так же свой подвид — плавающие. Следует отличать их от лёгких танков серии БТ — машин для развития прорыва и действия на оперативном просторе. В общем, это разведывательно-дозорные машины, а как танки — они развитие пулемётных танкеток (или «самок») межвоенного периода 1920 - 1930-х годов.
Сфера деятельности таких машин:
- Боевое охранение, дозор, арьергард-авангард. Пока основные силы в походном положении осуществляют марш, они очень уязвимы внезапным атакам, засадам. Дозорные машины прочесывают окрестности перед проходом основных сил, предупреждают об обнаруженных группах или скоплениях сил противника.
-
Разведка. В дополнении к пешей разведке, танкетка может не только собрать информацию о присутствии сил противника, но и «прощупать» его, и быстро ретироваться.
-
Рейды и диверсии, борьба с партизанами. Высокая проходимость и минимальная масса (3 - 5 тонн) позволяют иметь технику, проходимую по любой распутице, пересечёнке, слякоти, а скромные габариты позволяют местами просочиться сквозь лесисто-болотистую местность. Слабенькие, но тихие автомобильные движки дают возможность провернуть всё это, минимально привлекая внимание.
А далее танкетка служит огневой поддержкой диверсионно-разведывательной группе на тактической глубине. Особенно это важно в наступлении — такая группа может преследовать отступающего противника. Мешать ему закрепляться на новых рубежах, или в отдельных населённых пунктах — в случае успеха противника, выбивать его оттуда тяжелее и отвлекать много сил.
Ну и, конечно, защита тыловых коммуникаций от диверсантов, оставшихся в тылу недобитых групп и так далее, отвлекая на это минимум средств. Способность переплывать реки без брода — очень важная опция во всех случаях.
Переосмысление лёгкого танка Т-50
Основной парк довоенных советских легких танков делился на две большие группы — танки серии БТ, о них уже мы сказали, и множество модификаций танка Т-26 как средства непосредственной поддержки пехоты (НПП) — сейчас схожую роль выполняют БМП, совмещая функционал лёгкого танка и бронетранспортёра.
Т-26 был развитием платформы британского танка Виккерс, созданного вдогонку Первой мировой войне. На конец 1930-х машина морально устарела — пехота получала противотанковые ружья и оснащалась батареями лёгких противотанковых пушек 37 мм. Если огневая мощь танка была ещё на уровне, то бронирование не выдерживало никакой критики — всего 15 мм и даже без рациональных углов в верхней части корпуса и башни. Ситуацию усугубляла и удельная мощность всего в 9 л. с. на тонну, и то в поздних модификациях — по итогу «тихоходный самовар».
При этом, если БТ работал по разгрому тыловых коммуникаций на охват и окружение, то Т-26 выполнял вполне ударные функции. По итогу потребовался новый танк непосредственной поддержки пехоты с противоснарядным бронированием лобовой проекции башни и корпуса, и значительным ростом маневренности. У французов появились такие танки в лице R 35, у британцев Валентайны, а у немцев — Pz III, ставший основным на ранних этапах ВОВ.
В этом случае легкий танк приближался по уровню к среднему, до степени смешения — 15 тонн лёгкого пехотного Валентайна и столько же у ранних средних танков Pz III. Для РККА таким танком стал перспективный Т-50.
Компоновка была близка к Т-34, с рациональным наклоном брони, а силуэт напоминал этакого младшего брата тридцатьчетвёрки. Толщина брони на основных уязвимых участках составила 37 мм, немногим уступая 45 мм Т-34, но с важным преимуществом. Ленинградский завод освоил новую технологию — цементированную броню, технологию, применявшуюся ранее в строительстве броненосцев.
От гомогенной марганцевой бронестали, цементированная отличалась большей ударопрочностью за счёт высокого содержания углерода, с добавками хрома, никеля и других элементов. Стойкость цементированного бронелиста выше гомогенного примерно на 20%. В итоге Т-50 по бронированию почти не уступал Т-34 — в передней проекции 60° легко справлялся с попаданиями 37 мм пушек, а с больших дистанций — и с 50 мм бронебойными снарядами.
Кроме брони новинкой стала и ходовая часть с торсионной подвеской на шесть опорных катков с тремя поддерживающими катками сверху. Широкая мелкозвенчатая гусеница снижала удельное давление на грунт. Силовая — уполовиненный дизель В-2 (В-4) на шесть цилиндров в 300 л.с., для около 14 тонн танка это примерно 21,7 лошадей на тонну — показатель многих современных танков.
Даже довольно устаревшая пушка 20-К 45 мм оставалась веским аргументом. Всё вместе вполне делало Т-50 не только лучшим лёгким танком своего времени, но и позволяло быть наравне со многими средними танками потенциальных противников.
Был один главный недостаток — танк появился в 1941 году.
Т-70 — таблетка от всего
В классе малых плавающих танков тоже шло развитие. «Бумажные» пулемётные танкетки Т-37 и Т-38, с 1939 года начали заменять пятитонные Т-40 с надёжной противопульной и противоосколочной бронёй 13 - 20 мм, и крупнокалиберным ДШК (Дегтярёва — Шпагина крупнокалиберный пулемёт) 12,7 мм в башне.
Однако с началом войны, когда стало ясно, что Красная Армия не будет воевать «малой кровью и на чужой территории», на базе простого и недорогого Т-40 решили создавать лёгкий танк поддержки пехоты в условиях невозможности в короткие сроки наладить производство Т-50. Так рождается 6,5-тонный Т-60, броня была усилена до 15 - 30 мм, в зависимости от уязвимости участка, а башня получила автоматическую пушку 20 мм ТНШ-1 (вариант авиационной пушки ШВАК).
Танки, несмотря на все сложности, удалось создать уже в августе 1941-го, а в сентябре началось производство. Основным местом производства стал Горьковский автозавод (ГАЗ) — от него танк получил танковую версию двигателя ГАЗ-11 на 70 л.с.. К началу контрнаступления под Москвой в декабре удалось произвести свыше 500 машин, и они стали настоящим спасением Красной Армии, столкнувшейся с острейшим дефицитом танков (да и не только танков, конечно).
Довольно тихоходный (около 11 л. с. на тонну), уязвимый даже для 37 мм орудий. С пушкой, которая оказалась плоха для всего — бороться с бронетехникой можно было очень ограниченно, и только с самой лёгкой, а для работы по окопанной пехоте и огневым точкам 91-граммового осколочного пули-снаряда явно не хватало. Однако для замерзающих под Москвой немцев и этого было достаточно. Но дальше полагаться на такую машину было нельзя.
Компоновка, силовая, вооружение, броня
Машина определённо должна была стать более защищённой и вооружённой. Поэтому в первую очередь озаботились мощностью силовой установки — два спаренных бензиновых двигателя ГАЗ-203 по 70 лошадей, суммарно 140 л.с. Корпус пришлось удлинить.
Бронирование в серийной версии довели до 45 мм в нижней лобовой детали и 35 мм в верхней, а маска орудия (лоб башни) утолщилась до 50 мм катанной гомогенной бронестали. Борт корпуса оставался на уровне 15 мм, а вот борт башни получил 35 мм — её сменили с литой на сварную шестигранную, как в модернизированных Т-34−76 (в жаргоне «гайка»). Именно усиление брони потребовало увеличения мощности — удельная мощность составила около 15 лошадей на тонну — не фонтан, но приемлемо.
Как и в Т-60, на новый танк перекочевали и другие автомобильные элементы — в основном в трансмиссии, например коробка передач от ЗиС-5. Подвеска индивидуальная, торсионная, но без амортизации, плавность хода немного выправляли резиновые бандажи на катках. Рост бронирования почти удвоил вес танка (до 9,2 тонн), в сравнении с Т-40, или на 30% в сравнении с Т-60. Результатом стала сложная работа по оптимизации узлов, так как многое уже не выдерживало характерных нагрузок.
Помимо бронирования, решили и вторую проблему — слабую огневую мощь, и тоже без сюрпризов. Лучше варианта чем «сорокопятка» или хорошо знакомая 20-К, не было. Основным противником были немецкие танки Pz III — лобовая броня была по зубам с дистанций предельно близких, около 300 метров, и то довольно ранних модификаций (в поздних лоб вырос до 50 мм). А вот бортовое бронирование эффективно пробивалось с дистанций до 1000 м.
Но главное для машины поддержки пехоты — не танковые дуэли или встречные бои, а, внезапно, огневая поддержка пехоты. В принципе, поэтому РККА остановилась на 45 мм, вместо 37 мм (распространенный калибр лёгких пушек Вермахта начала войны) — масса осколочного снаряда около 2 кг, что позволяло уже неплохо бороться c пехотой и расчётами полевых орудий. Опционально были доступны дымовые и химические выстрелы — ими слепили амбразуры вражеских ДОТов или отравляли гарнизон.
Боевое применение танка началось летом 1942 года на Юго-Западном фронте.
Недостатки Т-70
Несмотря на то, что Т-70 считался эквивалентом ранним Pz III, на тактическом уровне это были не равноценные машины. В первую очередь подводил экипаж, рассчитанный на 2 человек (у немцев это 5 человек) — если для дозорных машин этого достаточно (ведение боя не основной функционал), то для танка поддержки пехоты с пушечным вооружением это сильный перегруз командира. Приходилось совмещать не только работу наводчика (как на ранних Т-34), но и заряжающего — в итоге качество наблюдения поля боя и ситуационная осведомлённость почти не позволяли вести интенсивный бой на ближних дистанциях.
Бронирование танка, для стандартов начала Второй мировой вполне внушительное, уже в 1942-м стало слабым. Немцы почти вывели из массового оборота лёгкие 37 мм PAK-35, пехота больше полагалась на 50 мм PAK-38, способных бороться даже с Т-34. В том же 1942 году стали появляться 75 мм PAK-40. По итогу Т-70 не был для немцев грозной машиной — танк спокойно подбивался ими на основных тактических дистанциях, не требуя от расчётов особенной смекалки или героизма.
В эксплуатации же главной проблемой стал бензиновый двигатель — он потреблял дефицитный тогда для СССР высокооктановый бензин, в сравнении с более экономичными дизелями. В итоге ценное топливо расходовалось на весьма спорную боевую машину.
В общем, Т-70 получился гибридом — база разведывательно-дозорной машины, модифицированная до лёгкого танка поддержки пехоты.
Наконец, сама концепция танка НПП оказалась сильно переоценённой командованием РККА (к концу войны эта роль перешла к тяжёлым танковым полкам прорыва на ИС-2, но это уже совсем-совсем другая история). Танковые бригады и батальоны распылялись для усиления стрелковых частей, из-за чего в наступлении не хватало плотности бронетехники.
Решение нашли, подсмотрев у противника (множество самоходно-артиллерийских установок САУ StuG III). На шасси Т-70 были созданы самоходки СУ-76 (76,2 мм орудие ЗиС-3), а на базе Т-34 СУ-122 (122 мм гаубица М-30С) и противотанковые САУ СУ-85 (85 мм пушка Д-5С). Осколочно-фугасные снаряды обладали несравненно более высоким могуществом в сравнении с «сорокопятками», позволяли выкорчёвывать огневые точки, укреплённые позиции противника.
САУ хорошо себя проявляли и во втором эшелоне, наступая в составе танковых формирований, которые стали сводить в отдельные оперативные соединения — танковые армии. В итоге, когда Т-70 модернизировали до Т-80 во второй половине 1943 года (3 человека экипажа, усилено бронирование и мощность силовой), танк оказался уже не нужен и в большую серию не пошёл.
Вторую половину войны Т-70 (те танки, что остались) использовался в качестве разведывательного танка, командирского танка самоходных полков, учебной машины или как тягач.
Ценность и достоинства машины
Главное достоинство Т-70 — его можно было собирать на непрофильных и плохо оборудованных предприятиях, автомобильных и тракторных заводах, после не самой сложной и дорогой конверсии. Благодаря этому танковые заводы могли сосредоточиться на выпуске средних и тяжёлых танков — в условиях эвакуации это требовало времени, которого не было у РККА.
Т-70 — это танк, который сам по себе имел невысокую боевую ценность, но позволял скапливать значительное количество бронетехники вообще, в условиях дефицита Т-34. Таким образом, недостатки окупались скоростью поступления машин с производства в достаточно большом количестве. А это уже стратегический фактор, хотя и стоивший высоких потерь — особенно в ходе боёв на Курской дуге, где Т-70 могли составлять 20−30% от штата танковых бригад.
В эксплуатации же Т-70 были вообще подарком, особенно на фоне Т-34, страдавших от болезней форсированного производства — частые поломки, перегрев двигателя, падение компрессии и мощности. Простые и надёжные Т-70 не требовали частых остановок на маршах чтобы «остыть», и не простаивали на ремонте в большом количестве.
Кроме того, Т-70 был ремонтопригоден не только в отношении текущего обслуживания и устранения поломок. Бензиновый двигатель ГАЗ-203 меньше страдал от пожаров, в отличии от дизеля В-2, из-за чего из подбитых «семидесяток» удавалось вернуть в строй до 60%, у Т-34 этот показатель был ниже в 2−3 раза.
Ну и цена вопроса — Т-70 обходился в 2,5 раза дешевле Т-34.
Вполне можно говорить, что Т-70 спас для СССР 1942 год, и во многом помог переломить стратегическую ситуацию в 1943 году. Стоило это огромных потерь, при, очевидно, не самом высоком уроне у противника. Однако без Т-70 тридцатьчетвёрки очутились бы в меньшинстве, а пехота — так вообще без мобильной огневой поддержки, и победа могла оказаться гораздо дороже, чем и без того высокая цена, которую заплатили в итоге.