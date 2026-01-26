В тени Т-34: танк, который спас СССР

Великая Отечественная плотно связанна с одним танком, ставшим не только её символом, но и всей Второй мировой войны — Т-34. Заслуженно — ни добавить, ни убавить. Однако война шла без малого четыре года, а по-настоящему массовой «тридцатьчетвёрка» стала только ко второй её половине.

Проблему дефицита танков в РККА на ранних этапах войны пытались решать по-разному — эрзацы, спорные британские и американские машины по ленд-лизу, и даже немного немецкие трофеи.

Настоящим успехом увенчался только один проект — лёгкий танк Т-70, вывозивший на себе тяжелейшие бои 1942 - 1943 годов. Провальные наступления лета 42-го, перехват стратегической инициативы в 43-м.

Как только наладилось массовое оснащение Т-34, а «Коренной перелом» состоялся, Т-70 отошёл даже не вторые, а третьи роли, и оказался почти забытой машиной — его не увидишь в кино, да и в хрониках встретишь не часто. А ведь речь пойдёт о втором по массовости советском танке ВОВ! Сегодня поговорим о его достоинствах, недостатках и роли в истории.