Как учёные помогают нашим питомцам?Добрый доктор АйБолит в действии
Россияне очень сильно любят домашних животных: целых 56% семей содержат питомцев, а самые популярные в нашей стране — кошки. Почётное второе место занимают собаки, причём их в два раза меньше чем кошек.
Их подбирают на улицах, покупают у заводчиков и часто берут в «добрые руки» бесплатно. Животным легко покорить наши сердца: за короткий срок они становятся полноценными членами семьи, за которых хозяева переживают, как за родных детей.
Бывает, что доходит и до крайности. В США не так давно профессора говорили о том, что нужно понимать домашние питомцы, всё-таки не люди: их не нужно катать в детских колясках, носить на руках и прочее, как начали делать некоторые американцы. Всё это совсем не мило, так как может негативно сказаться на здоровье любимцев.
Впрочем, животинки в долгу не остаются: дарят нам уйму эмоций, поддерживают наше здоровье в порядке и даже спасают жизнь. И это действительно так. Учёные разных стран часто говорят о том, что домашние питомцы помогают как пожилым людям, так и молодым. Польза от общения с животными несомненна: Когда мы общаемся с животными, то испытываем меньше стресса, становимся активнее, меньше страдаем от одиночества, даже наша память улучшается. В психологии существует даже отдельное направление — зоотерапия.
И самое грустное — это расставаться с питомцем. Слабое здоровье (особенно у породистых животных) и разные болячки не дают нашим пушистым друзьям остаться с нами на подольше, но учёные стараются это исправить. Например, разработали вакцину от распространенной среди кошек болезни.
Кошачья вакцина
Средняя продолжительность кошачьей жизни около 15 лет. Она могла бы быть больше, но из-за часто встречающихся болячек, таких как почечная недостаточность или сердечные заболевания, живут они меньше. Так вот, в Японии иммунолог Тору Миядзаки ещё в 2015 году заметил, что у кошек проблемы с белками, которые производят иммунные клетки в крови.
Этот белок-ингибитор связан с иммуноглобулином и не может отделиться от него, поэтому белок как надо свои функции не выполняет. Тору Миядзаки и его команда решили эту проблему: создали вакцину, в которой достаточно этих защитных белков, и при введении в организм они работают как надо.
Уже даже успели провести испытания вакцины, и результат впечатляет. У животных состояние здоровье начало улучшаться, а их почки стали справляться с токсинами. Даже кошечка, которой оставалась жить неделю, смогла справиться с заболеванием.
Разработчики утверждают, что вакцина способна продлить жизнь кошек до 30 лет. Сейчас этот препарат пытаются удешевить, и в перспективе он может появиться в ветклиниках к 2025 году.
Про собак тоже не забыли. В США придумали препарат Telomir-1, который работает на клеточном уровне. Он позволяет организму пожилых животных работать, как в молодости, и даже самые тяжёлые заболевания лечатся намного быстрее.
Чудо-добавка
Помимо вакцин, учёные из Ижевска разработали специальную добавку в корм, которая замедлит старение кошек. Про состав самой добавки мало что известно, но результаты обнародованы.
Для проведения исследования учёные брали кошек как с улицы, так и из приютов. Для анализа белков, которые связаны со старением, у животных периодически брали кровь и в дальнейшем контролировали изменения. Затем котеек угостили кормом с новой российской добавкой, и результат не подкачал.
Уже через три месяца мы видим результат, который связан с увеличением белков, связанными с увеличением продолжительности жизни и уменьшением признаков, молекулярных маркеров, которые связаны со старением.
Кошки были не вполне здоровы: испытывали слабость и проявляли минимальную активность, но после употребления корма с добавкой состояние изменилось с точностью до наоборот. И судя по анализам крови, «возрастные» белки начали функционировать, как у молодых кошек.
Эту добавку собираются показать россиянам на ближайшей выставке в Москве. Так что, совсем скоро она может появиться в магазинах или в ветклиниках.
И это только небольшая часть того, что учёные разрабатывают и предпринимают для помощи четвероногим друзьям. Даже используют препараты, которые разработаны для лечения людей, чтобы помочь животным. Правда, такое применяют когда обычные для животных антибиотики и препараты не справляются со своей задачей.
Ни один учёный с этим не поможет
Но как бы учёные ни старались создать панацею для наших питомцев, самое лучшее лекарство в руках хозяев — это забота и своевременное обращение к ветеринару. К сожалению, наши любимцы не в состоянии сами справиться с различными заболеваниями и не всегда показывают, что с ними что-то не так.
Нам может показаться, что животное стало менее активным, просто потому что постарело. А на самом деле, это может быть первым признакам того, что со здоровьем питомца что-то не так, поэтому старайтесь почаще уделять внимание братьям нашим меньшим.
Не забывайте ухаживать за их шерстью, зубами и когтями. Тут всё как у людей: если мы не моемся, не ухаживаем за собой и не обрабатываем даже небольшие ранки — это может привести к чему-то непоправимому. Любите своих домашних питомцев и не забрасывайте их.