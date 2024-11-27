Как учёные помогают нашим питомцам?

И самое грустное — это расставаться с питомцем. Слабое здоровье (особенно у породистых животных) и разные болячки не дают нашим пушистым друзьям остаться с нами на подольше, но учёные стараются это исправить. Например, разработали вакцину от распространенной среди кошек болезни.

Кошачья вакцина

Средняя продолжительность кошачьей жизни около 15 лет. Она могла бы быть больше, но из-за часто встречающихся болячек, таких как почечная недостаточность или сердечные заболевания, живут они меньше. Так вот, в Японии иммунолог Тору Миядзаки ещё в 2015 году заметил, что у кошек проблемы с белками, которые производят иммунные клетки в крови.

Этот белок-ингибитор связан с иммуноглобулином и не может отделиться от него, поэтому белок как надо свои функции не выполняет. Тору Миядзаки и его команда решили эту проблему: создали вакцину, в которой достаточно этих защитных белков, и при введении в организм они работают как надо.