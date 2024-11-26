Универсальная вакцина от ротавируса родом из России

Универсальная вакцина от ротавируса родом из РоссииОбезопасим себя от излишнего общения с «белым другом»
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Ротавирус — известное всем инфекционное заболевание.Помните, ещё в детстве родители говорили нам: «Мой руки после улицы, а то будешь мучиться с диареей!», и это если культурно выражаться. Именно ротавирус и становился причиной наших частых походов в туалет, рвоты и повышенной температуры.
В 60% случаев кишечным инфекционным заболеванием является ротавирус: он легко распространяется, может спокойно жить на дверных ручках до 2-х месяцев, и при этом всём, чтобы заразиться потребуется всего-то десять вирусных частиц. Это очень мало, особенно если учесть, что для других вирусных заболеваний подобных частиц потребуется несколько сотен.
Впервые ротавирус был описан только в 1973 году Рутом Бишопом, а в 1974 году получил своё название (от лат. rota — «колесо»), так как вирусная частица похожа на колесо: круглая и как будто со спицами.
Симптомы довольно характерны: повышенная температура, упадок сил, рвота и диарея, боль в животе (всё как и у многих других кишечных инфекций). Главная опасность этого вируса — обезвоживание и потеря минералов с витаминами. А ещё могут наступить осложнения в виде судорог, воспаления органов и др. Как же действует этот вирус?
После того, как ротавирусный грипп попал в наш организм, он начинает поражать слизистую тонкого кишечника, активно размножается и нарушает процесс пищеварения. Из-за этого тонкий кишечник прекращает обрабатывать воду и пищу. Затем продукты питания попадают в толстый кишечник, который не в состоянии справиться с ними без предварительной переработки.
Потом этот комок продуктов продолжает двигаться дальше из-за усиленных вирусом сокращений стенок кишечника. И всё, начинается диарея — организм страдает из-за того, что кишечник попросту не может усвоить вещества и воду.
В целом, взрослый человек может спокойно перенести это заболевание, но для детей инфекция гораздо опасней и может даже привести к летальному исходу.
Главная угроза — обезвоживание может привести к тяжелому состоянию вплоть до развития гиповолемического шока. Это опасное состояние, вызванное снижением объема циркулирующей крови в организме, что приводит к снижению кровяного давления и уменьшению объема кислорода, поступающего к органам и тканям. В тяжелых случаях это может привести даже к летальному исходу
Как лечат от «ротавируса»?
Первым делом — диагностика
Врач может узнать, ротавирус это или нет, по первичным симптомам (особенно это легко понять, если вы заболели в зимне-весенний сезон). Для точности диагностики могут использовать специальные анализы для выявления патогенной микрофлоры. Если же необходимо разобраться в чём дело как можно быстрее, то используют тесты-полоски.
Лечение
Если заболевание проходит в лёгкой форме и без осложнений, лечат обычно амбулаторно, но вот с тяжёлыми случаями приходится прибегнуть к госпитализации.
Госпитализируют больного тогда, когда появляются признаки обезвоживания, особенно, второй и третьей степени, и нет возможности восполнить дефицит жидкости естественным путем, то есть через рот. Такое бывает, когда идет многократная рвота. Человек теряет жидкость, теряет электролиты, но восполнить их с помощью питья не получается. Это — повод для госпитализации и парентерального (с помощью капельницы) введения жидкости
Эффективного лечения инфекционного заболевания путём таблеток или специальных растворов не существует: организм и сам в состоянии справиться с проблемой. Врачи же обычно просто стараются устранить симптомы и поддерживают организм пациента в норме — главное восстановить водно-солевой баланс. Поэтому необходимо пить много воды, а ещё лучше — специальные растворы для уменьшения обезвоживания.
Раз нет лекарства, то как быть? Оказывается, учёные разрабатывали специальные вакцины от этого вируса.
Вакцины и есть ли польза от них?
Вакцины и правда существуют. Например, RotaRix и RotaTeq используют в медицине по всему миру. Особенно часто их применяют для лечения детей. Согласно мировой статистике ежегодно от ротавируса умирает 130 тысяч детей возрастом до пяти лет: их юный организм тяжело переносит инфекцию.
Но, судя по последним исследованиям, эффективность препаратов начинает снижаться. Связано это с тем, что появляется большое количество штаммов ротавируса, которые не поддаются воздействию лекарства. Помимо этого, обнаружены побочные эффекты вакцин, например — непроходимость кишечника.
К счастью, наука не стоит на месте и российские учёные разрабатывают новую вакцину, которая сможет побороть новые штаммы ротавирусной инфекции.
Новая вакцина из России
Учёные кафедры вирусологии биологического факультета МГУ смогли получить универсальный антиген, который можно использовать в вакцинах от ротавируса.
Универсальный антиген состоит из двух структурных частей: одна нейтрализует вирус и не даёт ему размножаться, другая же представляет из себя специальный белок VP8, который помогает развить иммунитет против инфекции. Такую конструкцию из двух частей назвали УРРА — универсальный рекомбинантный ротавирусный антиген.
Вместе с этим антигеном используют специальные соединения, которые улучшают работу иммунитета и позволяют ему вырабатывать устойчивость к вирусу. В российской разработке такое соединение получили из вируса табачной мозаики.
Тестовый вариант вакцины испытали на мышах и как оказалось, УРРА действительно работает
на «ура». После анализа крови мышей на антитела было выявлено, что вакцина повышает устойчивость к ротавирусной инфекции, а основа для антигена из вируса табачной мозаики не вызывает сильной реакции организма. Это отличный показатель, который подтверждает эффективность разработки.
Мы полагаем, что именно сочетание двух подходов: включение в состав универсального антигена консервативного нейтрализующего эпитопа и консенсуса протяженного участка белка шипа ротавируса, а также использование адъюванта на основе вирусов растений, позволит наконец создать эффективную рекомбинантную вакцину против ротавируса широкого спектра действия.
Будет ли у нас защита от вируса?
В целом, после такой вакцины и правда будет развиваться иммунитет к ротавирусной инфекции. Сейчас необходимо проверить, как вакцина действует на человека и нет ли каких неприятных побочек. И не стоит забывать, что вирусам свойственно развиваться и самим вырабатывать иммунитет к препаратам — спустя время конкретно эта разработка может оказаться не такой эффективной и нужно будет придумывать что-то новое. Правда, работающий метод против ротавируса был всегда.
Чтобы всё-таки не попасть под прицел инфекции, стоит соблюдать банальную гигиену — мыть руки после общественных мест, тщательно промывать продукты, принимать душ и так далее. Эти простые правила надежно уберегут вас от коварной заразы.