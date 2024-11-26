Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2024, 16:37
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Универсальная вакцина от ротавируса родом из России

Обезопасим себя от излишнего общения с «белым другом»
Ротавирус — одно самых заразных и распространённых кишечных заболеваний: из-за несоблюдения гигиены мы носимся в уборную каждые 10 минут, не можем спокойно насладиться едой и заняться своими делами (особенно это касается детей). Но что же такое ротавирус? И есть ли эффективный способ бороться с этим вирусом? Кажется, российские учёные нашли ответ.
Универсальная вакцина от ротавируса родом из России

© Ferra / Kandinsky

Ротавирус — известное всем инфекционное заболевание.Помните, ещё в детстве родители говорили нам: «Мой руки после улицы, а то будешь мучиться с диареей!», и это если культурно выражаться. Именно ротавирус и становился причиной наших частых походов в туалет, рвоты и повышенной температуры.

В 60% случаев кишечным инфекционным заболеванием является ротавирус: он легко распространяется, может спокойно жить на дверных ручках до 2-х месяцев, и при этом всём, чтобы заразиться потребуется всего-то десять вирусных частиц. Это очень мало, особенно если учесть, что для других вирусных заболеваний подобных частиц потребуется несколько сотен.

Впервые ротавирус был описан только в 1973 году Рутом Бишопом, а в 1974 году получил своё название (от лат. rota — «колесо»), так как вирусная частица похожа на колесо: круглая и как будто со спицами.

Симптомы довольно характерны: повышенная температура, упадок сил, рвота и диарея, боль в животе (всё как и у многих других кишечных инфекций). Главная опасность этого вируса — обезвоживание и потеря минералов с витаминами. А ещё могут наступить осложнения в виде судорог, воспаления органов и др. Как же действует этот вирус?

После того, как ротавирусный грипп попал в наш организм, он начинает поражать слизистую тонкого кишечника, активно размножается и нарушает процесс пищеварения. Из-за этого тонкий кишечник прекращает обрабатывать воду и пищу. Затем продукты питания попадают в толстый кишечник, который не в состоянии справиться с ними без предварительной переработки.

Ротавирус под микроскопом

Ротавирус под микроскопом

© Dr. Erskine L. Palmer / Public Health Image Library (PHIL)

Потом этот комок продуктов продолжает двигаться дальше из-за усиленных вирусом сокращений стенок кишечника. И всё, начинается диарея — организм страдает из-за того, что кишечник попросту не может усвоить вещества и воду.

В целом, взрослый человек может спокойно перенести это заболевание, но для детей инфекция гораздо опасней и может даже привести к летальному исходу.

Главная угроза — обезвоживание может привести к тяжелому состоянию вплоть до развития гиповолемического шока. Это опасное состояние, вызванное снижением объема циркулирующей крови в организме, что приводит к снижению кровяного давления и уменьшению объема кислорода, поступающего к органам и тканям. В тяжелых случаях это может привести даже к летальному исходу

Андрей Поздняков
Врач-инфекционист
Все мы понимаем это состояние

Все мы понимаем это состояние

© Freepik / krakenimages.com

Как лечат от «ротавируса»?

Первым делом — диагностика

Врач может узнать, ротавирус это или нет, по первичным симптомам (особенно это легко понять, если вы заболели в зимне-весенний сезон). Для точности диагностики могут использовать специальные анализы для выявления патогенной микрофлоры. Если же необходимо разобраться в чём дело как можно быстрее, то используют тесты-полоски.

Лечение

Если заболевание проходит в лёгкой форме и без осложнений, лечат обычно амбулаторно, но вот с тяжёлыми случаями приходится прибегнуть к госпитализации.

Госпитализируют больного тогда, когда появляются признаки обезвоживания, особенно, второй и третьей степени, и нет возможности восполнить дефицит жидкости естественным путем, то есть через рот. Такое бывает, когда идет многократная рвота. Человек теряет жидкость, теряет электролиты, но восполнить их с помощью питья не получается. Это — повод для госпитализации и парентерального (с помощью капельницы) введения жидкости

Андрей Поздняков
Врач-инфекционист

Эффективного лечения инфекционного заболевания путём таблеток или специальных растворов не существует: организм и сам в состоянии справиться с проблемой. Врачи же обычно просто стараются устранить симптомы и поддерживают организм пациента в норме — главное восстановить водно-солевой баланс. Поэтому необходимо пить много воды, а ещё лучше — специальные растворы для уменьшения обезвоживания.

Раз нет лекарства, то как быть? Оказывается, учёные разрабатывали специальные вакцины от этого вируса.

Вакцины и есть ли польза от них?

Вакцины и правда существуют. Например, RotaRix и RotaTeq используют в медицине по всему миру. Особенно часто их применяют для лечения детей. Согласно мировой статистике ежегодно от ротавируса умирает 130 тысяч детей возрастом до пяти лет: их юный организм тяжело переносит инфекцию.

Но, судя по последним исследованиям, эффективность препаратов начинает снижаться. Связано это с тем, что появляется большое количество штаммов ротавируса, которые не поддаются воздействию лекарства. Помимо этого, обнаружены побочные эффекты вакцин, например — непроходимость кишечника.

К счастью, наука не стоит на месте и российские учёные разрабатывают новую вакцину, которая сможет побороть новые штаммы ротавирусной инфекции.

Будущая вакцина от инфекции

Будущая вакцина от инфекции

© Freepik

Новая вакцина из России

Учёные кафедры вирусологии биологического факультета МГУ смогли получить универсальный антиген, который можно использовать в вакцинах от ротавируса.

Универсальный антиген состоит из двух структурных частей: одна нейтрализует вирус и не даёт ему размножаться, другая же представляет из себя специальный белок VP8, который помогает развить иммунитет против инфекции. Такую конструкцию из двух частей назвали УРРА — универсальный рекомбинантный ротавирусный антиген.

Вместе с этим антигеном используют специальные соединения, которые улучшают работу иммунитета и позволяют ему вырабатывать устойчивость к вирусу. В российской разработке такое соединение получили из вируса табачной мозаики.

Тестовый вариант вакцины испытали на мышах и как оказалось, УРРА действительно работает на «ура». После анализа крови мышей на антитела было выявлено, что вакцина повышает устойчивость к ротавирусной инфекции, а основа для антигена из вируса табачной мозаики не вызывает сильной реакции организма. Это отличный показатель, который подтверждает эффективность разработки.

Мы полагаем, что именно сочетание двух подходов: включение в состав универсального антигена консервативного нейтрализующего эпитопа и консенсуса протяженного участка белка шипа ротавируса, а также использование адъюванта на основе вирусов растений, позволит наконец создать эффективную рекомбинантную вакцину против ротавируса широкого спектра действия.

Дмитрий Грановский
Младший научный сотрудник кафедры вирусологии биологического факультета МГУ
Наконец-то можно будет жить не боясь вируса

Наконец-то можно будет жить не боясь вируса

© Freepik

Будет ли у нас защита от вируса?

В целом, после такой вакцины и правда будет развиваться иммунитет к ротавирусной инфекции. Сейчас необходимо проверить, как вакцина действует на человека и нет ли каких неприятных побочек. И не стоит забывать, что вирусам свойственно развиваться и самим вырабатывать иммунитет к препаратам — спустя время конкретно эта разработка может оказаться не такой эффективной и нужно будет придумывать что-то новое. Правда, работающий метод против ротавируса был всегда.

Чтобы всё-таки не попасть под прицел инфекции, стоит соблюдать банальную гигиену — мыть руки после общественных мест, тщательно промывать продукты, принимать душ и так далее. Эти простые правила надежно уберегут вас от коварной заразы.