Универсальная вакцина от ротавируса родом из России

Ротавирус — известное всем инфекционное заболевание.Помните, ещё в детстве родители говорили нам: «Мой руки после улицы, а то будешь мучиться с диареей!», и это если культурно выражаться . Именно ротавирус и становился причиной наших частых походов в туалет, рвоты и повышенной температуры.

В 60% случаев кишечным инфекционным заболеванием является ротавирус: он легко распространяется, может спокойно жить на дверных ручках до 2-х месяцев, и при этом всём, чтобы заразиться потребуется всего-то десять вирусных частиц. Это очень мало, особенно если учесть, что для других вирусных заболеваний подобных частиц потребуется несколько сотен.