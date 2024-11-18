Как учёные пытаются остановить старение?

Эта теория возникла после обнаружения детской прогерии (генетического заболевания), причина которого кроется в мутации гена LMNA. В этом гене есть ламины — белки, которые составляют структуру ядерной оболочки в клетке человека. А она, в свою очередь, отвечает за поддержание целостности ядра и регулирует генную активность.

При мутации в гене LMNA появляются дефектные белки, которые нарушают структуру ламинов, и клетка функционирует неправильно: из-за этого кожа становится менее эластичной, человек теряет волосы, меняется костная ткань и т. д. Всё это признаки старения, которым может поспособствовать и окружающая среда.

Различные токсины, которые попадают в организм с едой или воздухом, вирусы и болезни, неправильный образ жизни и многое другое — все эти внешние факторы приводят к тому, что наш организм начинает меняться, накапливает ненужные клетки и быстрее изнашивается.

А что же насчёт долгожителей? Неужели они жили в стерильных условиях и мутации в клетках обошли их стороной? На самом деле нет. Просто им повезло, и мутации оказались не такими губительными для организма.