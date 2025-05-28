Этот аппарат просидел в космосе дольше, чем вы живёте. А теперь вернулся на Землю

Итак, сегодняшний главный герой — советская межпланетная станция «Космос-482», которая, вернулась на Землю спустя… полвека. Правда, не совсем элегантным способом — упала в Индийский океан.

Но что это вообще за «Космос» такой, и куда он вообще летел?

Как всё начиналось

Чтобы понять всю соль, было бы неплохо вернуться в 1972 год. Холодная война, космическая гонка в самом разгаре. Советский Союз активно исследовал Венеру — нашу соседку по Солнечной системе.