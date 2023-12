Россия будет исследовать Венеру сама: NASA нам не нужно

Межпланетная станция «Магеллан», которую запустили в 1989 году, провела детальную съемку 98% поверхности Венеры, открыв множество вулканических образований и малое количество кратеров.

Последующие аппараты (например, «Галилео», «Кассини-Гюйгенс» и «Мессенджер»), исследовали Венеру только транзитом.

В 2005 году ESA запустило зонд «Венера Экспресс», который проводил исследования атмосферы, климата и геологии. С участием российских учёных были изготовлены планетный Фурье-спектрометр PFS и атмосферный спектрометр SPICAV (англ. Spectroscopy for Investigation of Characteristics of the Atmosphere of Venus). Кроме того, почти во всех экспериментах российские учёные выступали соисследователями в составе международных научных коллективов.