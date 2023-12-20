Россия будет исследовать Венеру сама: NASA нам не нужно

Ах, Венера. Её часто любят называть близнецом Земли — и масса схожая, и размер, и состав, и ускорение свободного падения… Однако, скорее, её стоит называть злым близнецом, ведь Венера представляет собой мир, совершенно не похожий на наш.

В чём сложности?

Венеру очень сложно исследовать из-за её атмосферы. Она состоит в основном из углекислого газа, с примесями облаков серной кислоты.

На Венере очень жарко — около 460 градусов Цельсия. Это вообще самая горячая планета в Солнечной системе, даже на Меркурии прохладнее.

А ещё там адское атмосферное давление (в 92 раза больше земного). В таких условиях газ у поверхности уже даже не совсем газ, а скорее некий полужидкий океан.