Российское исследование: развитие искусственного интеллекта в ветеринарной медицине

Для исследования взяли электронные базы данных, в которых содержалась информация применении искусственного интеллекта в ветеринарии: PubMed, Embase, Google Scholar, Cochrane Library и Elsevier. Всего по теме нашли 883 статей, а для дальнейшей работы отобрали 385 из них. Критериями отбора были определенные термины, которые относятся к видам животных, ветеринарной медицине и ИИ.

При этом, ключевыми были направления:

Диагностика животного

Образование специалиста

Животноводство и вопросы эпидемиологии

Здоровье и благополучие животных: патология и микробиология

Выяснилось, что больше всего статей было связанно с диагностированием заболевания животного. По мнению авторов, в настоящее время всё чаще возникает вопрос о том, можно ли доверить программе жизнь питомца и стоит ли опираться на результаты анализа от ИИ при постановке диагноза. Судя по результатам, эти опасения частично оправданы.

Например, цифровая патология, которая основана на сканировании снимков, является более точной, чем человеческая. Инструменты искусственного интеллекта, которые разработаны специально для этой области, имеют точность диагностики до 95% и почти в 100 раз быстрее выдают результаты.