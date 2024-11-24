Российское исследование: развитие искусственного интеллекта в ветеринарной медицине

Российское исследование: развитие искусственного интеллекта в ветеринарной медицинеКак помогут современные технологии братьям нашим меньшим?
Вы возможно замечали, что учёные стали все чаще прибегать к использованию искусственного интеллекта (ИИ): новое лекарство для борьбы с раком, изучение космоса, новые модели машин, даже какая-нибудь домашняя станция с Алисой — всё это благодаря ИИ.
Он способен обработать большие базы данных за считанные секунды, помогает проанализировать любую разработку и отыскать в ней изъян. Поэтому обратиться к нему решили и исследователи с кафедры ветеринарной медицины и лаборатории искусственного интеллекта. Цель их заключалась в изучении опыта использования ИИ в ветеринарии и оценки его потенциала и возможных проблем.
А теперь, к исследованию
Как оказалось, специалисты по всему миру успешно используют приложения с ИИ для диагностики, лечения и мониторинга заболеваний в лечебной практике — с его помощью диагнозы ставятся быстрее и увереннее.
Приносит ИИ пользу и в некоторых практических областях: например, выявлении фибрилляции предсердий, судорог, гипогликемии и диагностике различных заболеваний.
Помимо этого, ИИ помогает Россельхознадзору анализировать оборот ветеринарной продукции, а ещё помогает фермам следить за здоровьем животных, и потенциально будет применяться в селекции животных.
Для исследования взяли электронные базы данных, в которых содержалась информация применении искусственного интеллекта в ветеринарии: PubMed, Embase, Google Scholar, Cochrane Library и Elsevier. Всего по теме нашли 883 статей, а для дальнейшей работы отобрали 385 из них. Критериями отбора были определенные термины, которые относятся к видам животных, ветеринарной медицине и ИИ.
При этом, ключевыми были направления:
- Диагностика животного
- Образование специалиста
- Животноводство и вопросы эпидемиологии
- Здоровье и благополучие животных: патология и микробиология
Выяснилось, что больше всего статей было связанно с диагностированием заболевания животного. По мнению авторов, в настоящее время всё чаще возникает вопрос о том, можно ли доверить программе жизнь питомца и стоит ли опираться на результаты анализа от ИИ при постановке диагноза. Судя по результатам, эти опасения частично оправданы.
Например, цифровая патология, которая основана на сканировании снимков, является более точной, чем человеческая. Инструменты искусственного интеллекта, которые разработаны специально для этой области, имеют точность диагностики до 95% и почти в 100 раз быстрее выдают результаты.
Но другие работы говорят о том, что врачи не понимают, как именно ИИ делает выводы: это означает, что специалисты ещё не вполне научились пользоваться новшеством. Также искусственный интеллект может давать ненадежные результаты из-за отсутствия первичных данных и «выдумывать» новые анализы. Или же просто специалисты относятся к новым технология с большим недоверием.
Но в России такой скепсис не разделяют: ветеринарная служба из Москвы активно развивает полезные сервисы и не отстает от современных трендов. Внедрение искусственного интеллекта может стать будущим государственной ветеринарной службы.
Ещё необходимо учитывать, что для специалиста важно оказаться правым. На базе ИИ создано множество программ, которые направлены на подтверждение диагноза или же на указание возможных ошибок. К сожалению, некоторые врачи могут отказаться признать правоту ИИ из-за личного честолюбия.
Посмотрели и как используется ИИ в образовательном процессе: оказалось, что только в 11% случаев обработки информации (имеется ввиду быстрый сбор данных, облегчение учебного процесса и новые исследования).
Возможно, это ускорит процесс обучения, поможет новым сотрудникам чувствовать себя увереннее и увеличит шансы наших питомцев на спасение. Но во всем это благолепии есть и своя ложка дёгтя.
Существуют опасения, что отношения между человеком и ИИ никак не контролируются, и это может привести к неточному принятию решений: результаты ИИ могут быть неполными илм ошибочными. Поэтому есть риск, что для облегчения своей работы специалисты могут злоупотреблять этим новшеством.
Был случай, когда человек ошибся, а искусственный интеллект оказался прав: у жителя США заболел внезапно заболел пёс, и ветеринар решил, что это укус клеща и назначил лечение. Спустя несколько дней у пса развилась анемия. Анализы показывали ухудшение, но ветеринар пожимал плечами и советовал ждать. Тогда хозяин загрузил все данные осмотра и анализов в нейросеть. Искусственный интеллект дал другой диагноз — иммуноопосредованная гемолитическая анемия. Хозяин собаки решил отправиться в другую клинику — там диагноз, который поставила нейросеть, подтвердили.
Исследователи рекомендуют ветеринарам сотрудничать с разработчиками искусственного интеллекта: так данные, которые применяют для обучения алгоритмов, будут более качественными. К тому же это позволит проверить разработку до того, как её начнут выдавать ветклиникам.
Также специалисты думают, что необходим специальный регламент по использованию ИИ — это поможет избежать избыточных смертей, которые случаются из-за ошибок нейросети и неправильного понимания данных.
И какой вывод?
ИИ может существенно помочь ветеринарии: он улучшит качество медицины для животных, повысит точность и скорость диагностики.Но не стоит забывать, что ИИ — это всего лишь инструмент, который способен помочь, но не полностью заменить врача. Поэтому необходимо найти баланс между использованием перспективной новинки и участием человека. Но если мы объединим усилия специалистов и машин, появится возможность спасти как можно больше зверушек.
Проведенное исследование позволило определить основные векторы применения ИИ в животноводстве и ветеринарной медицине. В настоящее время преподаватели Института зоотехнии и биологии совместно с лабораторией искусственного интеллекта осуществляют несколько проектов