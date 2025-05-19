Вино: вред и польза для здоровья по исследованиям учёных к 2025 г.

Есть и другие исследования: группа медиков из США с помощью метаанализа (анализ, при котором ищут ответы на исследовательские вопросы в работах учёных) выяснила, как связано употребление красного и белого вина с развитием рака. Под проверку попало 20 когортных (групповых) исследований и 22 исследования типа «случай — контроль».

Особой разницы в результатах не заметили: разве что белое вино, по некоторым данным, более вредное, чем красное, причем именно среди женщин, которые употребляли белое вино, оказалось больше случаев рака кожи.

На самом деле, все эти разногласия насчёт того, полезно ли вино, вредно ли оно, возникают из-за того, что исследователи не всегда относятся к научной работе должным образом.

В некоторых исследованиях не учитывались все факторы состояния здоровья, да и постоянного контроля не было, даже в питании. Помимо этого не учитывался образ жизни человека и его окружение, сколько ему лет, кем работает участник. И самое главное — какое вино-то пили?

В общем, информация о пользе и вреде разнится, но может найдётся в работах учёных что-то однозначное? Да, есть и такое. К примеру, российские учёные могут определять сорт вина по «специальным отпечаткам».