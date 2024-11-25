Виртуальные пациенты в России

Проверка модели

Команда «Сириус» работает вместе с «Центром медицинских технологий» из Новосибирска, как раз там и провели первые испытания модели: учёные хотели спрогнозировать, каким будет результат лечения гипертонии после применения определенных препаратов.

Специалисты отобрали шесть пациентов, которые впервые обратились к врачам с жалобами на повышенное давления. Сначала подопытных обследовал кардиолог и назначил им лечение. Затем исследователи проверили, помогают ли препараты больным, а уже потом подключили ту самую программу.

Данные участников эксперимента внесли в модель, в которой создали около 500 виртуальных пациентов, и на них стали рассчитывать эффективность терапии определёнными препаратами. Результат превзошёл все ожидания!