Что нужно знать об истории, в которой нейросеть украла голос актрисы озвучания... для порно

Думали, что нейросетки украдут у вас работу? Вы явно недооценили их, они украдут вашу личность. И мы сейчас не о шизотеориях с восстанием машин, а о конкретных случаях, которые уже происходят. Всё не так пафосно как в фильмах ужасах, но тоже неприятно и проблематично.

Ну, так-то роботы ещё не протестуют против создателей. Но нейросети уже сделали художников истинными творцами (то есть голодными), как вы знаете. Все уже попробовали сгенерировать свои «графические шедевры» в телеграм-ботах и приложениях? Теперь очередь дошла и до аудио сферы. На этот раз пострадали бойцы невидимого фронта — актёры озвучания.