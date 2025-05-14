Войны не будет? Почему индо-пакистанский конфликт никогда не закончится

Войны не будет? Почему индо-пакистанский конфликт никогда не закончитсяПредыстория одной из самых сложных горячих точек в мире
Вот и случилась новая мировая «разгерметизация» замороженного конфликта. Впрочем, из всех крупных потенциальных конфликтов, именно индо-пакистанский считался самым вероятным.
Здесь в силу вступает ряд факторов:
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обе стороны крупные государства с огромным населением
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обе стороны решительно настаивают на своих позициях, и не готовы уступать (без военного принуждения)
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обе стороны являются крупными (а Индия крупнейшим) покупателями оружия в мире, активно развивают свои вооружённые силы и ВПК
Все в мире прекрасно понимали, что индийские тендеры на огромные закупки вооружений в 2010-х не просто так. Что это за конфликт, любой мало-мальски начитанный человек знает, однако это совсем не облегчает работу экспертов всех мастей – сценарии развития конфликта остаются размытыми спустя даже несколько дней активного обмена ударами.
Стрелочка болтается между ядерной войной и обменом ударами баллистикой/дронами по военным объектам (Индия и Пакистан ядерные державы). Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, обе считают себя жертвами, и обе считают свои военные миссии верхом справедливости.
Разберем для вас основные причины конфликта, его контекст, и дадим свой сценарий потенциального развития.
Ключевая проблема региона
Разумеется, невозможно обойтись без истории, она у региона богата, а в школьном курсе у нас ей дают крайне мало времени. Мы не будем делать работу министерства образования за них, и ограничимся справкой.
Исторически полуостров Индостан не был одной страной, а индийцы не один монолитный народ. И сейчас, современная Индия имеет несколько официальных даже не языков, а языковых семей – индоевропейские языки – 74%, дравидийские языки – 24%, и 2 процента языки иных азиатских семей.
Внутри же индоевропейской группы самый распространённый язык хинди – 41% от всего населения. На полуострове существовало множество княжеств (во главе с раджами и махараджами – князьями и великими князьями) со сложными взаимоотношениям, впрочем, как и везде. Были крупные и карликовые, одни зависели от других. Кто-то боролся за доминирование, кто-то за независимость.
Собственно название «Индия» греческое слово для земель за рекой Инд, одного государства или народа там никогда не было.
Точку в бурной истории индийских княжеств поставило завоевание территорий Индостана среднеазиатскими кочевниками полководца Бабура в 1526 году. Эта была сборная солянка тюркских и монгольских кочевников из Средней Азии, обрушившихся на богатую и процветающую (по меркам того времени) землю полуострова.
Важно, что к тому моменту, эти кочевники были уже исламизированы. После завоевания, образовалась Империя Великих Моголов, простиравшаяся от Афганистана до Бангладеш в современных границах и почти на всём полуострове, кроме юга. Север страны представлял более цельное государственное образование, с провинциями империи и администрацией, а южнее индуистские князья становились вассалами Великого Могола. Внутренняя политика была сложным процессом постоянного поиска компромиссов, для стабильности и мира.
Во многом это было связано с тем, что северные регионы были в высокой степени исламизированы и до завоевания. Ислам на территории Пакистана распространялся уже с ранними завоеваниями мусульман в 7 веке, а интенсивный товарооборот только усиливал проникновение. Аналогично и для восточной провинции Бенгалия, нынешний Бангладеш.
В таком виде эта империя попадает под влияние Британской империи, чья Ост-Индская торговая компания почти полностью взяла контроль над территорией по средством частной армии, тотальной слабости и жадности махарадж, низведя Великого Могола до уровня марионетки. После антибританского восстания сипаев 1857 – 1859 годов, Ост-Индская компания ликвидируется, а империя Моголов полностью переходит под контроль британской администрации. Собственно, так и родилась Британская именно империя, формально, ведь королева Виктория короновалась императрицей Индии в 1876 году.
Независимость Индии и образование Пакистана
Борьба с британским господством шла всё время, но особого успеха она добилось, когда движение возглавил Махатма Ганди. Сработала его «игра в долгую» путём мирного бойкота британских властей, саботирования и забастовок. В 1947 году бывшая колония, ставшая к тому времени доминионом (протекторатом Британии), получила независимость. Однако, как часто это бывает с постколониальными странами – независимость получила не какая-то оккупированная страна, а колониальная администрация перешла под местное управление.
С приходом независимости начались новые проблемы. Точнее, проблемы старые, но за долгие годы бывшие мало актуальными – под одним правительством был не один народ, а множество. Самые тяжёлые отношения были ожидаемо с исламским севером. Там провинции не желали оказаться под властью правительства, исповедующего индуизм.
Поэтому из Британской Индии сразу образовалось два государства – Индия и Пакистан, с индуистским и мусульманским населением соответственно. Обособление Пакистана произошло ещё при британцах, чтобы административно разделить мусульман и индусов, границу установил лорд-судья Сирил Рэдклифф, оттого и называлась она «линия Рэдклиффа». Линия отделила северо-восток и северо-запад бывшей колонии и доминиона.
Процесс сопровождался массовыми переселениями людей и столкновениями на религиозной почве. С разной степенью они будут продолжаться и потом. На сегодня проблемы индийских мусульман актуальны, ведь в стране огромная исламская общность свыше 200 млн человек.
Сложнее всего было в княжестве Кашмир, большинство населения его были мусульмане, но его правитель махараджа Хари Синг оставался индуистом, и его поддерживали единоверцы из числа индуистских меньшинств. Подразумевалась независимость Кашмира, однако Пакистан начал склонятся к военному вторжению, и Синг поспешил войти в состав Индии, чтобы получить помощь. Это привело к первой индо-пакистанской войне 1947-1948 годов. В результате часть Кашмира ушла под Пакистан, а оставшаяся часть стала штатом Индии.
После поражения индийцев в пограничном конфликте с Китаем в 1962 году, Пакистан активизировался и произошла вторая индо-пакистанская война, длившаяся пять недель в 1965 году. Закончилось всё вмешательством ООН и прекращением огня, без перехода в полномасштабный конфликт.
В 1971 году вспыхнула третья война, на этот раз бенгальские сепаратисты, хоть и были мусульманами, но имели собственную национальную идентичность и пожелали независимости. Теперь Индия сыграла на ослабление Пакистана и поддержала Бенгальцев. Так на свет появилось новое государство – Бангладеш, бывший Восточный Пакистан.
С тех пор многократно происходили вспышки насилия, чистки, репрессии и пограничные конфликты. До настоящих событий последняя вспышка была в 2019 году. В 1999 году случился пограничный конфликт, с вовлечением вооруженных сил обеих стран, иногда его называют Каргильской войной. Жертвами за все годы индо-пакистанского конфликта, по разным оценкам стали от 200 тысяч до 2 миллионов человек, 14 миллионов стали беженцами.
Текущий конфликт в регионе уже можно смело называть четвертой индо-пакистанской войной, в масштаб пограничного конфликта массированный обмен ракетными ударами уже как-то не вписывается.
Современное состояние
В сущности, конфликт не является разрешаемым, в рамках современных норм международных отношений. По большей части, как в войнах, так и мелких стычках, победа была чаще за Индией. Тем не менее, сказать, что её положение легче нельзя – штат Кашмир остаётся горячей точкой. А что ещё хуже, вспышки насилия обостряют отношения мусульман и индусов на других территориях страны.
Наконец, победить исламский сепаратизм без массовых репрессий, принудительных переселений и других нарушений прав человека невозможно на практике. Индия с её положением растущей мировой державы не может себе такого позволить. Хотя политика правительства Моди имеет выраженные националистские и антиисламские черты, мусульманское население чувствует угрозу своим правам. Сегодня во всех исламских территориях Индии напряжённая ситуация - протесты, разгоны демонстрантов, насилие силовиков и радикалов.
Этим и пользуется Пакистан, проигрывая в прямых столкновениях, он перешёл к практике противостояния прокси-силами, популярной последние десятилетия. Уже во времена Каргильской войны, пакистанские военные просачивались на территорию Кашмира и действовали как кашмирские боевики-сепаратисты.
В Кашмире действует ряд исламских военизированных организаций, наиболее заметны Джаишь-е-Мухаммад (запрещенная в РФ террористическая организация) и Лашкор-э-Тайба (запрещенная в РФ террористическая организация). Последняя взяла на себя ответственность за масштабный теракт против индийцев в курортном местечке города Пахалгама 22 апреля 2025 года.
Лашкор-э-Тайба (запрещенная в РФ террористическая организация) это пакистанская салафитская джихадистская организация. Её цель не просто освобождение Кашмира, и даже не освобождение всех мусульманских территорий Индии, а полный контроль над полуостровом и принудительная исламизация индусов. Основана при поддержке ещё Усамы Бен Ладена в середине 1980-х.
Именно теракт в Пахалгаме и спровоцировал Индию начать операцию под кодовым названием «Синдур». У ответственной за теракт группировки глубокие корни в Пакистане – штабы, тренировочные лагеря в Северо-Западной пограничной провинции. Прямых связей с правительством Пакистана у них нет, однако свобода, с которой они действуют на территории страны наталкивает на очевидные выводы.
Важный нюанс так же в том, что в самом Пакистане боятся влияния радикалов, чей вес в политическом поле растёт. Они слишком крупные, чтобы их разогнать, но слишком слабые, чтобы быть полностью независимыми или тем более перехватить власть в Пакистане. Ситуация весьма напоминает положение близкое с организацией Хезболла в Ливане, но с заметно меньшим влиянием.
Да, и официальный Пакистан, и радикалы едины в позиции по Кашмиру. Но официальные власти готовы на переговоры, готовы вести последовательную и долгую политику в отношении вопроса. Радикалы же хотят всего и сразу, пользуются популярностью в необразованных массах. Они полезны как инструмент и одновременно опасны для самого Пакистана, если произойдут кризисы внутри.
Перспективы развития конфликта
На 13 мая 2025 года стороны обмениваются ударами по военной инфраструктуре. Обе стороны заявляют об ударах только по военным (в случае Индии по террористам). Тем не менее, как это часто бывает, в следствии работы ПВО повреждённые ракеты или их боеголовки влетают в жилые районы. Кроме того, не стоит забывать об ошибках целеуказания.
Активно применяются дроны и элементы информационной войны – кибератаки на информационные системы и спутниковую разведку. Столкновения сухопутных сил пока не наблюдаются, несмотря на массовые перемещения войск у границ.
10 мая президент США заявил о достижении перемирия, но одновременно Пакистан объявил операцию «Буньян уль-Марсус», по сути, те же комбинированные удары баллистическими ракетами и дронами по индийской военной инфраструктуре.
Тем не менее переход к прямым боестолкновениям осложняется двумя принципиальными факторами
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значительный горный массив в штате «Джамму и Кашмир» (официальное название региона), затрудняет боевые действия всеми компонентами сухопутных сил
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Пакистан пятикратно уступает по численности населения Индии, и троекратно в численности вооруженных сил
А ведь для решения проблемы территории Пакистану требуется вторжение на территорию Индии и разгром её армии, что в практическом смысле выглядит невозможным. Поэтому Пакистану ничего не остаётся, кроме как действовать через прокси, расшатывать ситуацию в Кашмире, ожидая, когда индийцы потеряют контроль над ней. Иного пути нет, если не считать вовлечения Индии в более масштабный конфликт в другом месте.
Поэтому перерастание конфликта в настоящую войну с наземными силами, стоит ожидать если на это решиться сама Индия. Например, под предлогом борьбы с террористами и неспособностью Пакистана самостоятельно решить проблему с ними. На текущий момент, доказательно и убедительно такой предлог Индия обосновать не сможет. Статус государства-агрессора так же не то, что нужно быстро развивающейся экономике страны.
Глобальный контекст
Этот конфликт не только двусторонний, а ещё и часть геополитики. В годы «холодной войны» Индия и Пакистан были полем соперничества СССР и США. Разумеется, ни те, ни другие не были прямыми сателлитами. Это были более сложные отношения, чем прямое противостояние идеологий.
СССР считался покровителем Индии, но ещё и строил отношения с Пакистаном. США считались покровителями Пакистана, но это не значит, что Индия воспринималась ими как враждебное государство. Играли на тонкостях политических противоречий. Правда, в результате обе стороны обзавелись ядерными боеголовками и вошли в «ядерный клуб».
Сегодня место СССР занял Китай, но с важной поправкой. Китай поддерживает Пакистан, так как Индия является серьёзным конкурентом. Население Китая стареет, оплата труда и уровень жизни растёт, рождаемость снижается. Молодое и пока бурно растущее население Индии может перетянуть на себя статус «мастерской мира». При этом у Индии отличное географическое положение и климат, плодородные земли и мощная аграрная база.
Сегодня пакистанские вооруженные силы оснащены значительным количеством китайских вооружений. В текущем конфликте уже прошли боевое крещение китайские системы ПВО, истребители и другое вооружение. Китайские системы вооружений парадоксально сочетаются с американскими и французскими, часто полученными ещё в прошлом веке. Но объемы военного сотрудничества Пакистана и Китая только растут.
При этом Пакистан пытается сохранять отношения с США, клиентом которого был много десятилетий подряд, покрывая их теневую деятельность. Достаточно вспомнить поставки оружия афганским моджахедам и их боевую подготовку пакистанцами в 80-х.
Индия закупает оружие у многих стран, но главным образом у России и Франции. Её собственные разработки тоже постепенно внедряются – страна ведёт политику построения собственного ВПК полного цикла. И, несмотря на спорное качество и боевые возможности индийской военной техники, перспективы у неё есть. Как в своё время у китайской техники.
Другая глобальная проблема – политика ООН по мирному урегулированию конфликтов. Предыдущие индо-пакистанские войны заканчивались принудительно, давлением организации и угрозой санкций. В итоге проблема замораживалась и не имела решения, скорее двигаясь от обострения к обострению, чем к трагичному, но концу.
Вероятнее всего текущее обострение пойдёт на спад, и уже скоро – не у одной из сторон нет резона разворачивать полномасштабные боевые действия. При условии, конечно, если радикалам не позволят пойти на обострение. Однако сам формат противостояния не изменится, изменится только его технологическое оснащение.