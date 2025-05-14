Войны не будет? Почему индо-пакистанский конфликт никогда не закончится

Стрелочка болтается между ядерной войной и обменом ударами баллистикой/дронами по военным объектам (Индия и Пакистан ядерные державы). Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, обе считают себя жертвами, и обе считают свои военные миссии верхом справедливости.

Разберем для вас основные причины конфликта, его контекст, и дадим свой сценарий потенциального развития.

Ключевая проблема региона

Разумеется, невозможно обойтись без истории, она у региона богата, а в школьном курсе у нас ей дают крайне мало времени. Мы не будем делать работу министерства образования за них, и ограничимся справкой.

Исторически полуостров Индостан не был одной страной, а индийцы не один монолитный народ. И сейчас, современная Индия имеет несколько официальных даже не языков, а языковых семей – индоевропейские языки – 74%, дравидийские языки – 24%, и 2 процента языки иных азиатских семей.