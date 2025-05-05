Воровству — бой: как ИИ вычисляет шоплифтеров

Кто ворует?

По-разному. Понятно, что часто преступники — люди из малообеспеченных слоёв населения. Однако воровать могут и сотрудники магазина: как показывает статистика, чаще всего они крадут дорогие товары, т.к. хорошо знают слепые зоны и условия списания товара.

Существуют так называемые «идейные» воры — шоплифтеры. Они, как правило, не испытывают финансовых трудностей, но крадут товары в магазинах, чтобы произвести впечатление на окружающих или похвастаться своими достижениями в социальных сетях. Более того, в 2023 году выяснилось, что почти пятая часть шоплифтеров — это очень состоятельные граждане, с доходом $100 тыс. на семью.