Воровству — бой: как ИИ вычисляет шоплифтеров

Воровству — бой: как ИИ вычисляет шоплифтеровНовые решения для безопасной торговли
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Что воруют?
К сожалению, в нашей стране воруют довольно часто, особенно в продуктовых магазинах и супермаркетах. Шоколадки, конфеты, колбасы — вот основные позиции, которые привлекают воришек.
Алкоголь тоже не обходят стороной: на его долю в 2023 году приходилось 14% от всех магазинных краж. Хотя они и не являются чем-то масштабным, их процент продолжает расти. В последний раз их количество краж подскочило после начала военных действий на территории Украины.
Кто ворует?
По-разному. Понятно, что часто преступники — люди из малообеспеченных слоёв населения. Однако воровать могут и сотрудники магазина: как показывает статистика, чаще всего они крадут дорогие товары, т.к. хорошо знают слепые зоны и условия списания товара.
Существуют так называемые «идейные» воры — шоплифтеры. Они, как правило, не испытывают финансовых трудностей, но крадут товары в магазинах, чтобы произвести впечатление на окружающих или похвастаться своими достижениями в социальных сетях. Более того, в 2023 году выяснилось, что почти пятая часть шоплифтеров — это очень состоятельные граждане, с доходом $100 тыс. на семью.
Как с этим быть?
Очевидно, что одинокий охранник, который должен 24/7 смотреть в десяток камер, — это уже устаревший вариант. В настоящее время с появлением искусственного интеллекта и обширных клиентских баз данных особое внимание следует уделить использованию «умных» камер и созданию реестра недобросовестных клиентов.
Кстати, в России уже есть решение для таких проблем — компания «Айти Групп 42» разработала свою ИИ-систему, которая распознаёт воров.
ИИ вместо человека
Система «Матрёшка» состоит из 3 модулей: «ландшафт», «объекты» и «предупреждение». Модуль «Ландшаф» просматривает помещения и анализирует увиденное с помощью 3D-моделирования, в том числе — выявляет мёртвые зоны.
Модуль «Объекты», в свою очередь, осуществляет контроль за движением объектов в рамках модуля «Ландшафт». Он фиксирует все аспекты: от момента появления объекта до его исчезновения, скорости и направления перемещения.
И, наконец, модуль «Предупреждение». Как нетрудно догадаться, он занимается анализом и прогнозированием поведения объектов. Система быстро замечает отклоняющееся от нормы поведение и оповещает об этом персонал.
В целом, подобная система подойдёт не только для ритейла, но и для складских помещений, а также промышленных производств. Кстати, она внесена в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
Проблема КСО
Кассы самообслуживания удобны не только для покупателей, которым не нужно стоять в длинной очереди, но и для самих магазинов, потому что, как минимум, уменьшаются расходы. КСО обходится дешевле, чем дополнительный кассир, несмотря на стоимость аппарата, программное обеспечение и интеграцию с CRM (программным обеспечением, которое помогает компаниям работать с клиентской базой). Но есть и минусы.
Недобросовестные покупатели используют кассы самообслуживания на полную катушку: то пробьют дорогие помидоры по цене лука, то вовсе не станут оплачивать определённые товары. К тому же, приставить к КСО кого-то из персонала или охраны тоже не всегда удаётся, но и тут решение найдётся.
Российская компания NapoleonIT предлагает свою антифрод-систему (от английского anti-fraud — «борьба с мошенничеством») на КСО. Основа этой системы — компьютерное зрение, с помощью которого алгоритмы анализируют происходящее в зоне касс самообслуживания и, если выявляют аномальное поведение, подают сигнал сотрудникам.
Радикальное решение
Если вы хотите минимизировать риск краж со стороны персонала, то стоит обратиться к опыту разных стран.
Например, Amazon открыл магазин под названием Just Walk Out, который позиционировался как магазин без персонала. Покупатели могли прийти, положить товары в сумку и уйти, а оплата списывалась автоматически. Однако, как выяснилось, в этом магазине на удалёнке работали тысячи сотрудников из Индии, которые следили за каждым клиентом, пробивали товары и печатали чеки.
В России есть магазины, которые действительно работают без сотрудников. Например, некоторые круглосуточные точки «ВкусВилл». Чтобы зайти в такой магазин, нужно отсканировать QR-код в приложении. После этого вы сможете выбрать любой товар и оплатить его на кассе самообслуживания.
Да, технологий ИИ тут нет, товар придётся пробивать самому, однако с точки зрения безопасности это не самый плохой вариант, и вот почему: войти в магазин можно только с помощью приложения, регистрация в котором требует ввода номера телефона, который, в свою очередь, привязан к паспортным данным. То есть, если человек решит что-то украсть, то вычислить его будет легко.
Полезные инструменты
Важно понимать, что эти технологии — лишь инструменты, и для их эффективного применения необходимо научиться ими пользоваться. Поэтому нужно обучать персонал грамотно применять эти системы и оперативно реагировать на возникающие оповещения.
Как мы видим, безопасность товаров и антифрод-системы напрямую связаны с развитием искусственного интеллекта и умных камер. Это общемировая тенденция, и Россия не отстаёт от передовых стран в этой области. Это ли не здорово?