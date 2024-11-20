Российские учёные взломали защиту бактерий

Правда ли, что мы сможем лучше понять механизмы иммунитета и победить вирусные болезни?

Внутренняя защита

В целом, открытие учёных из Сколково для медицины даёт не так много: сравнить защиту вредоносных клеток человека и бактерии не получится.

У человека нет такой системы маркировок ДНК — наша защита работает по другому: замечена чужеродная клетка или вышедшая из строя собственная — уничтожаем. Однако, открытие заставляет задуматься: как именно работает наш защитный механизм, есть ли у врожденного иммунитета человека свои «стоп-краны» и может ли это быть опасным для нас?