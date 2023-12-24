Каких берут в космонавты?

Впрочем, ранее эти требования были намного жёстче (рост, например, не более 170 см), а в будущем — наоборот, могут смягчиться. Но случится это уже, как минимум, после ввода в эксплуатацию нового космического корабля «Орёл».

Если вы подходите по этим параметрам и со здоровьем всё отлично (не забываем, какие перегрузки придётся выдерживать; к тому же, если человека укачивает в автомобиле, то на сдачу нормативов можно даже не идти: в космос путь заказан), то дальше вас ожидают экзамены на нормативы.

Космические нормативы чем-то похожи на нормы ГТО. Для сдачи экзамена нужно пробежать 1 км за 3,5 минуты, проплыть 800 метров за 20 минут, подтянуться на турнике 12 раз, попрыгать на батуте, нырнуть в бассейн с высоты 3 метра… в общем, нужно быть больше выносливым, чем сильным, так что налегайте на кардио.

И, конечно, кандидаты не смогут обойтись без проверки психологического состояния. Космонавты работают в условиях стресса и неопределённости. Они должны иметь высокую психологическую устойчивость, чтобы справляться с напряжением и не терять самообладания в критических ситуациях.

Какие ещё требования нужно учесть? Важно иметь хорошие навыки работы в команде, так как космические миссии требуют тесного сотрудничества и взаимодействия с другими космонавтами. Умение принимать решения в экстремальных условиях и быть готовым к неожиданностям — важные качества, без которых в космосе также не обойтись.