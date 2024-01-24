Венесуэла и остальные: где продолжатся или вспыхнут новые войны в 2024 г.

Пока обыватель разучивал казанское арго из 80-х и вообще почти вернулся чуть ли не в инфопузырь двухлетней давности, хочется взять неблагодарную роль и напомнить, что в мире по-прежнему идут конфликты. А число их рискует шириться.

Украина, Ближний восток, а теперь в мировой повестке ещё и добавится, вероятно, скорое вторжение Венесуэлы в Гайану (что это вообще такое — объясним).

Что с этими конфликтами сейчас? Наверняка, все уже за долгое время перестали следить за актуальными событиями, всё ещё пытаются начать работать в полную силу после январских праздников и не хотят особенно интересоваться.

Во всех СМИ вообще часто вынуждены хвататься за «горячую» информацию, но мы ещё тут и аналитикой занимаемся на полставки. Справедливо будет вернуться к не самой приятной (и уже не так востребованной) повестке, чтобы подумать над тем, что, во-первых, происходит, и что, во-вторых, может из этого выйти, когда мировая суета вдруг внезапно ворвётся в наши жизни снова.