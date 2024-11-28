Как найти воду в космосе? Посмотреть на пыль

Всё просто: вода — это буквально источник жизни, и если мы хотим покорить другие планеты или астероиды, без воды нам никак не обойтись.

Зачем нужна вода?

Во-первых, нам без воды тупо не выжить: даже на Земле без неё мы продержимся всего несколько дней. Космонавты на МКС используют воду не только для питья, но и для приготовления пищи, и даже для того, чтобы помыться.

Если мы всерьёз собрались колонизировать Марс или Луну, то первым делом нужно решить именно водный вопрос.