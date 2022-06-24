Кентавры — оружие будущего: зачем Россия решила создать собственный колесный танк.Не «по приколу», как многие думают, а для определённых целей
Без малого 10 лет прошло с того момента, как Российская армия приобрела для испытаний пару итальянских боевых машин Centauro, машин для российского ВПК довольно экзотических — колёсных танков. Не замечать растущей тенденции ставить пушки на колесные шасси БТРов или оригинальных платформ было невозможно. Машины обкатывали больше года в подмосковных Бронницах, после чего… после чего вернули их домой, об испытаниях вскоре забыли, как и о проекте собственного колёсного танка. Командованию Сухопутных войск не понравилось слабое бронирование, которое надёжно защитало экипаж только от пуль и матерной брани.
Всё уже было в Симпсонах
Ничего особенно нового в идее танка на колесах, как водится, нет. Даже наоборот: тихоходные машины времён Первой мировой войны дали понять — пора создавать самостоятельные танковые формирования, а не использовать танк лишь как каток против колючей проволоки (иногда способный поражать огневые точки), действующий только в интересах пехоты и на скоростях пехоты. И для этого нужна совершенно новая ходовая часть. Которая сможет развивать кавалерийскую и выше скорость, а ещё не будет требовать ремонта и отладки после нескольких десятков км марша. Колёса — первое, что пришло на ум многим конструкторам разных стран.
Но тут военных инженеров ждала другая подстава — колёсных шасси, обладающих достаточной проходимостью по разносортным грязям в распоряжении не было, поэтому в 1930-е годы человечество вошло с Великой депрессией, фокстротами, голодом, репрессиями, гражданской войной в Испании и колёсно-гусеничными танками.
Нет, об изначальной идее не забыли, эксперименты проводились во всех крупных странах. Дальше всех пошёл американский конструктор Джон Кристи, когда создал революционную схему амортизации. Использование коленчатого рычага позволило выдать 25 сантиметровый ход подвески, изменяя движение пружины с вертикального на горизонтальное. Американская армия, проводившая в те годы учения с деревянными макетами пулемётов, отреагировала на подобное решение просто — «Нам это не нужно». А вот их противники из зловещего Совиет Юнион заинтересовались машиной куда охотнее. Чуть позже это привело к целому семейству танков БТ-2, БТ-5, БТ-7 с артиллерийскими, дизельными и огнемётными племянниками. Машины выжимали скорость до 53 км/ч на гусеницах и до 73 км/ч на колесах, прыгали от 15 до 40 метров в длину на радость верховному командованию — мол, припугнём прыгающими танками загнивающих капиталистов!
Но в реальной жизни БТ стали звездами немецких кинохроник — сгоревшие, брошенные экипажами машины, десятками и сотнями в ряд, или стащенные на обочины. В 1941 году, вместо символа триумфа Красной армии, они стали символом триумфа Вермахта. Танк, заточенный на действия по развитию прорыва обороны в глубину, чтобы на оперативном просторе громить штабы, узлы связи, автоколонны, склады и топливные базы, в остальных аспектах войны оказался просто бесполезным.
Ну и ещё некомпетентность командования и неразбериха первых дней войны большей частью привела к небоевым потерям этих машин в таких масштабах, что к 1942 году в войсках БТ осталось чуть ли не единицы. Зато Вторая мировая война стала звездным часом для Т-34, который задал моду в танкостроении на десятилетия вперед.
И чего вам не нравится?
В 2014 году Россия отказалась от закупки колесных танков, в 2016 году «Звезда» (по сути, дочернее издание Минобороны РФ) выпускает разгромную статью и практически ставит крест на самой концепции. Выходит, переобулись только к 2021 году?
В общевойсковом бою легкобронированная техника годится только для разведки или перевозки личного состава механизированной пехоты на передовой. А как самостоятельная ударная единица она не особо полезнее уборочного комбайна, если на комбайн приварить башню с пушкой, конечно.
Опасения и недовольство военных и ряда экспертов в этой связи понятны. Но вот вопрос — а как давно и как часто армиям передовых военных держав до сегодняшнего момента доводилось решать реальные военные задачи в Сирии, Афганистане, Ираке, Ливии, Йемене, Чечне, Вьетнаме со второй половины XX (и уже без малого первой четверти XXI), века сражаясь с врагом сотнями и тысячами своих многотонных вундервафлей? Разогнав по пустыне в течении считанных дней 5-ю по численности в мире армию Саддама Хусейна в 2003 году, армия США разве закончила войну в Ираке?
Ответ очевиден. Народы, делящие хайтек на то, что может убивать кяфиров и на то, что является происками шайтана — решают свои военно-политические вопросы совершенно другими методами, и именно поэтому умудряются воплощать в жизнь раз за разом миф о Давиде и Голиафе.
Кстати, сегодня колесные танки есть в армиях США, Китая, Франции, Германии, Италии и ряда других, и только РФ из числа крупных военных держав отстаёт в этом сегменте уже довольно серьёзно.
Почему эти машины, вопреки позиции консервативных армейских лобби, неуклонно берут своё:
1. Гусеничный танк не способен самостоятельно совершать длительные марши:
Перевозится в ж/д эшелоне или на тягаче. Погрузка/разгрузка танкового батальона может занять часы, да ещё и нужна ж/д платформа. При этом колёсные танки могут совершить марш на любую дистанцию самостоятельно, да ещё и с возможностью вступить в бой в любой момент.
Запас хода гусеничных танков значительно меньше. А расход топлива в 2-3 раза выше колёсных. Соответственно, эта техника не обходится без топливно-ремонтной инфраструктуры, а это дополнительно десятки грузовиков и заправщиков, БРЭМ, тонны горючего ежесуточно и только в интересах танкового батальона/полка. Отличный подарок для партизан и ДРГ противника. А значит, чтобы всё было безопасно, нужно подвезти ещё технику и личный состав для эскорта и охранения.
- 40-60 ти тонные гусеничные машины при марше своим ходом превращают любое асфальтовое полотно в груду щебня, тем самым практически приводя их в негодность. Но при этом дороги желательно бы сохранить для всё тех же подразделений снабжения и обеспечения, для переброски пехоты, да и для ведения хоть какой-то хозяйственно-экономической деятельности населения, которое надо либо кормить, либо эвакуировать.
2. Бронированных противников сегодня уничтожать проще, чем было раньше Современные ПТУР, кумулятивными, тандемно-кумулятивными и прочими боеприпасами сегодня спокойно справляются с динамической защитой до 1200 мм, то есть на сегодняшний день ни один танк не имеет гарантированной защиты от поражения Фаготом/Корнетом или Джавелином. Даже если речь идёт об Абрамсе с ураново-керамическими блоками дополнительной динамической защиты, или других машинах как в блоке НАТО, так и в армии РФ. Кроме того, для использования подобных средств, работающих по принципу «выстрелили и забыл», не нужно супер-долго обучаться на оператора ПТУР. Короче, побеждает тот, кто первым стреляет — в таких условиях выживаемость машины зависит в большей степени от средств разведки, наблюдения и обнаружения противника, а защита боевых машин перекладывается на системы Активной защиты, типа отечественного КАЗ «Арена» или израильского «Трофи».
3. Тяжёлое пушечное вооружение колесного танка делает такие машины более полезными и более универсальными в бою в сравнении с заведомо более слабыми БМП и БТР. При этом колёсные танки ни БМП, ни БТР заменять не обязаны, а могут просто полезно с ними взаимодействовать.
Колёсный танк — это, похоже, новая основа для мобильных ударных групп как в локальных конфликтах сегодня, так и в крупных войнах будущего.
Подразделения колесных танков за счёт мобильности будут в кратчайшие сроки перебрасывать в любую точку конфликта максимально быстро, без дополнительно раздутой транспортной, топливной и ремонтной базы. Колёсный танк может действовать как в условиях пересеченной местности, так и в городских локациях, с плотной застройкой и просто жилым/промышленным массивом, не разнося всё подряд и сохраняя транспортную инфраструктуру для дальнейшего использования, в том числе и для собственной армии.
Наконец, такие машины жрут в два-три раза меньше топлива, дешевле в производстве, проще в эксплуатации (те, кто хоть раз в армейке имел дело с гусеницами, поймут, о чём речь) и подготовке водителей (для начала хватит прав категории С, а призывников и потенциальных контрактников из числа гражданских водил набрать куда легче, чем найти ещё не спившихся трактористов на просторах необъятной).
Есть? Есть!
Современная российская платформа К-16/К-17 Бумеранг (К-16 БТР и К-17 БМП, оснащённые 12.7 мм пулемётом и 30 мм автоматической пушкой, соответственно) за счёт использования двигателя ЯМЗ-780 по мощностям в полтора раза превосходит мощность итальянских колесных танков Centauro и китайского ST-1, а французcкий AMX-10RC и американский «Страйкер» в танковом исполнении уделывает уже практически двукратно. При этом подвеска у него новая и более совершенная.
При этом даже сегодня машины на этой платформе намного лучше зарубежных аналогов по защищённости, это вам не унылая противопульная броня, как обычно бывает у конкурентов. И при этом в перспективе их можно оснастить пушечной башней со 125-мм орудием и блоком ПТУР Корнет. Вот если так сделают, будет у российской армии лучшая машина в классе.