Кентавры — оружие будущего: зачем Россия решила создать собственный колесный танк.

Всё уже было в Симпсонах

Ничего особенно нового в идее танка на колесах, как водится, нет. Даже наоборот: тихоходные машины времён Первой мировой войны дали понять — пора создавать самостоятельные танковые формирования, а не использовать танк лишь как каток против колючей проволоки (иногда способный поражать огневые точки), действующий только в интересах пехоты и на скоростях пехоты. И для этого нужна совершенно новая ходовая часть. Которая сможет развивать кавалерийскую и выше скорость, а ещё не будет требовать ремонта и отладки после нескольких десятков км марша. Колёса — первое, что пришло на ум многим конструкторам разных стран.

Но тут военных инженеров ждала другая подстава — колёсных шасси, обладающих достаточной проходимостью по разносортным грязям в распоряжении не было, поэтому в 1930-е годы человечество вошло с Великой депрессией, фокстротами, голодом, репрессиями, гражданской войной в Испании и колёсно-гусеничными танками.

Нет, об изначальной идее не забыли, эксперименты проводились во всех крупных странах. Дальше всех пошёл американский конструктор Джон Кристи, когда создал революционную схему амортизации. Использование коленчатого рычага позволило выдать 25 сантиметровый ход подвески, изменяя движение пружины с вертикального на горизонтальное. Американская армия, проводившая в те годы учения с деревянными макетами пулемётов, отреагировала на подобное решение просто — «Нам это не нужно». А вот их противники из зловещего Совиет Юнион заинтересовались машиной куда охотнее. Чуть позже это привело к целому семейству танков БТ-2, БТ-5, БТ-7 с артиллерийскими, дизельными и огнемётными племянниками. Машины выжимали скорость до 53 км/ч на гусеницах и до 73 км/ч на колесах, прыгали от 15 до 40 метров в длину на радость верховному командованию — мол, припугнём прыгающими танками загнивающих капиталистов!