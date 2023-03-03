Глок — признанный лучший пистолет в мире: почему армия США выбрала другой?

На сегодня Glock и SIG — два самых знаменитых короткоствольных оружия в мире. И если Глок знают все, то SIG известен не очень хорошо. Разумеется, никакого противостояния всерьёз между пистолетами нет, а вот между компаниями-производителями — другой разговор. Сегодня мы скорее порассуждаем о том, есть ли разница между армейским и полицейским оружием. И если есть, то в чём?

Глок — мировой лидер среди пистолетов, на сегодня он самый массовый в мире. Есть как фанаты, так и критики этой системы (в первую очередь, каноничного Glock 17), но количество говорит само за себя — более половины полицейских в США выбирают Глок (да-да, им позволяют выбирать), а рынок США — самый интересный для всех производителей короткостволов и самый показательный, по понятным причинам.

При этом последний армейский конкурс Армии США по замене устаревших и изношенных М9 (Беретта 92) Глок в финал не пустили. Предпочтение отдали SIG Sauer, поэтому теперь это уже свершившийся стандартный пистоль капралов, сержантов и офицеров армии. Но, что характерно, Глоки в сетке армейских вооружений есть — их использует 75-й полк рейнджеров и некоторые другие спецподразделения.

Сегодня вспомним, как Глок завоевал свою бешеную популярность, заслуженно ли, и почему в наши дни американцы его «задвинули» в сторону от применения в армии.