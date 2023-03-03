Глок — признанный лучший пистолет в мире: почему армия США выбрала другой?Напоминаем о главном в современном пистолете
Глок, Глок, Глок... Он заполонил собой рынки и медиапространство, но на практике оказалось, что не всё ему по зубам
Фото: Capt. Charles Emmons | Источник: Resolute Support Headquarters
На сегодня Glock и SIG — два самых знаменитых короткоствольных оружия в мире. И если Глок знают все, то SIG известен не очень хорошо. Разумеется, никакого противостояния всерьёз между пистолетами нет, а вот между компаниями-производителями — другой разговор. Сегодня мы скорее порассуждаем о том, есть ли разница между армейским и полицейским оружием. И если есть, то в чём?
Глок — мировой лидер среди пистолетов, на сегодня он самый массовый в мире. Есть как фанаты, так и критики этой системы (в первую очередь, каноничного Glock 17), но количество говорит само за себя — более половины полицейских в США выбирают Глок (да-да, им позволяют выбирать), а рынок США — самый интересный для всех производителей короткостволов и самый показательный, по понятным причинам.
При этом последний армейский конкурс Армии США по замене устаревших и изношенных М9 (Беретта 92) Глок в финал не пустили. Предпочтение отдали SIG Sauer, поэтому теперь это уже свершившийся стандартный пистоль капралов, сержантов и офицеров армии. Но, что характерно, Глоки в сетке армейских вооружений есть — их использует 75-й полк рейнджеров и некоторые другие спецподразделения.
Сегодня вспомним, как Глок завоевал свою бешеную популярность, заслуженно ли, и почему в наши дни американцы его «задвинули» в сторону от применения в армии.
Глок в характерном оливковом (тыквенном) антибликовом "камуфляже"
desktopbackground.org
Как Глок стал главным полицейским стволом
Началось всё на рубеже 1970-1980 годов, когда австрийские военные и полицаи пожаловались, дескать, а не пора бы уже сменить Вальтер 38 на что-то поновее? В конкурсе победила тогда ещё небольшая и не очень известная фирма Glock GmbH, хотя среди конкурентов были такие гиганты того времени, как Heckler&Koch, Steyr Mannlicher и FN Herstal.
Требования к оружию на замену Вальтера предъявлялись серьёзные:
пистолет должен был выдерживать не менее 15 000 выстрелов, а сама рама 400 000
защита от непроизвольных выстрелов, в том числе и при ударе о бетонную или стальную плиту с высоты 2 метра
прочность и износостойкость должна сочетаться с малым весом и компактностью
Вальтер 38
Picha Kuchukuliwa: LH3.GooLoluseContent.com
После достижения предельного настрела пистолет должен был заряжаться патроном двойной мощности, а его избыточное давление не должно было приводить к разрывам и растрескиваниям или приходу в негодность рамы
Повышенная ёмкость магазина более 10 патронов
Одинаково удобный для правши и левши
И здесь опыт небольшой компании сыграл на руку, потому что Глок много экспериментировал с полимерными материалами, производя гражданское оружие и инвентарь. У компании было на руках больше современного оборудования, чем у гигантов, которые выполняли огромные правительственные заказы и смену поколений оборудования на своих производствах оттягивали до последнего.
Вальтер ПП — гражданская и полицейская классика 20 века, "папа" пистолета Макарова
auction.fr
Новый пистолет с честью выдержал все испытания, показал полное соответствие требуемым ТТХ и оказался безопасен, даже когда его доверяли самым косоруким неряхам — у Глока нет отдельной кнопки предохранителя, но есть 3 предохранителя. Основной предохранитель расположен в спусковом крючке, без его нажатия выстрела не будет, он же блокирует боёк.
На 1982 год пистолет стал сенсацией, и уже после признания австрийцев начал пользоваться огромным спросом. Магазин на 17 патронов, гладкий корпус, отличная надёжность и безопасность — настоящий пистолет, «перевернувший игру».
В те же годы нарисовались и США, которые искали замену своему Кольт М1911. Глок им понравился, только проблема была в том, что на тот момент маленькая компания не располагала мощностями для выполнения заказа на полмиллиона стволов, а США ставили жёсткие сроки. В итоге от Глока пришлось отказаться в пользу Беретта 92, ставшей в армии М9.
M9 Беретта
LOU RIVERA
Однако европейские армейцы и полиция закупались не в таких огромных количествах, поэтому компания потихоньку росла. Конструкция оказалась гибкой — на гражданский рынок вышли версии с калибрами .40, .45 ACP (популярный в гражданском и полицейском оружии в США), .36, .43.
На сегодня есть пять поколений, где совершенствовалась эргономика и модульность — пистолет получил обвес с планкой Пикатини, автоматический режим, который с увеличенными магазинами превращал его в пистолет-пулемёт. Короче, на сегодня можно смело назвать Глок главным пистолетом в мире и образцовым короткостволом.
SIG — почему выбрали его, а не Глок
Контора SIG, в целом, известная — немецкая фирма с подразделениями в Швейцарии, потому что швейцарская армия была одним из их крупнейших заказчиков. Известна как пистолетной классикой типа P226, так и штурмовыми винтовками, а также марксменовскими комплексами. В основном компания работала на гражданку, полицию и спецподразделения, армейские контракты ей перепадали крайне редко.
SIG P320
guns-review.com
Но теперь это крупнейший поставщик стрелкового оружия в армию США — штурмовые винтовки, пулемёты и, конечно, пистолеты, которые американцы выбрали первыми.
SIG предложил на тендер свой P320. Это типичный пистолет своего времени: угловатый, но эргономичный (а кто вообще будет делать неудобный ствол?). Основное отличие от Глоков визуально — более высокая ось канала ствола. Да и вообще пистолет выше, что, однако, по обзорам стрелков в США сказывается… ни на чём не сказывается.
Главные отличия не только от Глока, но и от многих других пистолетов на тендере — модульность, пропади она пропадом. Все элементы конструкции объединены в отдельные заменяемые модули, то есть пистолет можно переоборудовать под другой патрон прямо на отдельном взятом изделии.
Бесконечные сравнения с Глоком обеспечены
Также конструкцию отличает более простая разборка и более классическая система безопасности. Наконец, SIG Sauer смог выкатил цену на $100 млн. ниже, чем Glock GmbH, и есть ощущение, что это и сыграло решающую роль. Теперь уже свершившийся факт, что SIG под индексом М17 и М18 стал новым основным армейским пистолетом США.
Теперь SIG будет поставлять янки штурмовые винтовки М5 и пулемёты М250 — возможно, меньшие суммы контрактов настолько вдохновили американское командование, что оно уже вошло во вкус.
Сразу после пистолетного тендера Modular Handgun System разразились скандалы и судебные разборки — Glock подал в суд по антимонопольной линии, подозревая SIG толи в сильном лобби (по-нашему — «волосатой руке»), то ли в умышленном демпинге цен. А Steyr даже обвинял SIG в краже патентов, но доказать это, правда, не смог.
Армейский пистолет: а зачем он вообще нужен?
Gertrud Zach | TSC Grafenwoehr
Так ли была важна цена в сделке? Нам думается, что да — она определяющая.
Пистолет — как класс оружия преимущественно для гражданских или полиции. В современной войне его роль не так уж и значительна — поэтому берретовский М9 и прослужил почти до наших дней, хотя был уже и тяжёлым, и слишком крупным, с слишком большим количеством открытых элементов, из-за чего легко засорялся. Но убрать его решили из-за достижения пределов износа.
В отличие от армии РФ, где от армейского пистолета требуется хорошая пробиваемость, в США, по сути, класса армейских пистолетов нет. Точнее, требования к таким пистолетам размыты и не ясны его принципиальные отличия от полицейских. В обоих случаях во главу угла ставят останавливающее действие.
Но по факту во главе угла лежит опыт военных конфликтов — когда за этапом разгрома сил противника проходят длительные периоды антипартизанских и антитеррористических операций. Роль пистолета повышается как оружия самообороны военных, а также как последнего аргумента в бою на предельно близких дистанциях или в тесных помещениях.
Glock GmbH
Поэтому и важна модульность, возможность перестроиться с более «пробиваемого» 9х19 мм на более «останавливающий» .45 ACP. Хотя среди самих американских экспертов (там, в отличие от РФ, как раз нет диванных — многие сравнивают стволы после покупки) не уверены, что модульность вообще нужна, ведь различия минимальны.
Тем более, модульностью успели «переболеть» и в итоге модульные винтовки SCAR отправились обратно домой, остались только тяжёлые версии для спецназа. Если уж модульность не пригодилась в винтовках, так ли она важна в пистолетах?
Ну а если точность, надёжность, эргономика во всех современных образцах идут почти ноздря в ноздрю и разница укладывается в доли и субъективные предпочтения — да, цена будет играть решающую роль.
U.S. Army