Невидимые границы: почему женщин почти перестали пускать в космос?

Россия славится богатой историей освоения космоса, но при этом в нашей космической программе катастрофически не хватает женщин-космонавтов. Хотя первой женщиной в космической гонке прошлого стала Валентина Терешкова, женщин-космонавтов с тех пор почти не прибавилось. Только 5 из 130 российских космонавтов за последнее десятилетие были женщинами (шесть, если учитывать одну актрису). И даже нельзя сходу аргументировать это, мол, «нет от них пользы» — те немногие российские женщины, которые отважились отправиться в космос, оказали значительное влияние в этой области.

В общем, сегодня мы исследуем, кем были эти женщины-первопроходцы и почему их так мало.