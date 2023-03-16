Невидимые границы: почему женщин почти перестали пускать в космос?При этом мужчин-космонавтов огромное количество
Более чем за 50 лет в космосе побывали всего шесть женщин из СССР и России и в разы больше мужчин. Неужели всё упирается в физическую силу и мускулы? Или женщинам не интересен космос как таковой? А может, он непоправимо вредит их здоровью?
Фото: ferra.ru
Россия славится богатой историей освоения космоса, но при этом в нашей космической программе катастрофически не хватает женщин-космонавтов. Хотя первой женщиной в космической гонке прошлого стала Валентина Терешкова, женщин-космонавтов с тех пор почти не прибавилось. Только 5 из 130 российских космонавтов за последнее десятилетие были женщинами (шесть, если учитывать одну актрису). И даже нельзя сходу аргументировать это, мол, «нет от них пользы» — те немногие российские женщины, которые отважились отправиться в космос, оказали значительное влияние в этой области.
В общем, сегодня мы исследуем, кем были эти женщины-первопроходцы и почему их так мало.
Первая в космосе
Первой женщиной, которая отправилась в космос, как вы знаете, была Валентина Терешкова.
Она совершила свой исторический полет в 1963 году, стала национальной героиней и проложила путь другим женщинам, которые пошли по её стопам. С тех пор более 70 женщин со всего мира полетели в космос, но именно советские и российские женщины по-настоящему отличились в этой области.
Впрочем, сам Королёв (один из основных создателей советской ракетно-космической техники) полётом Терешковой оказался крайне недоволен. Несмотря на то, что полёт был признан успешным, самочувствие и поведение Валентины на орбите были далеки от образцовых. Она плохо себя чувствовала, не всегда заполняла бортовой журнал, однажды просто уснула во время обязательного сеанса связи. Ещё и с кораблём не заладилось: при сборке ручного управления были допущены ошибки, которые могли привести к отклонению корабля от орбиты. Но автоматика сработала идеально, приземление прошло благополучно.
Очутившись на Земле, в обход инструкций Терешкова предложила еду из тюбиков, предназначенных для эксперимента, местным жителям, а сама угощалась кумысом и картошкой, удобно устроившись на ткани парашюта.
«Пока я жив, ни одна женщина в космос больше не полетит!», — кричал Королёв после возвращения космонавтки на Землю. Так и вышло — следующей в космос отправилась только Светлана Савицкая с перерывом в почти 20 лет. А Терешковой после полёта пришлось рассказывать совсем не то, что она пережила, а бодро рапортовать о том, что всё прошло отлично.
После Терешковой
Светлана Савицкая вошла в историю в 1984 году и стала первой женщиной, которая совершила выход в открытый космос — в нём она провела 3 часа и 35 минут, продемонстрировав при этом своё невероятное мастерство и храбрость. А ещё в условиях невесомости Савицкая поставила несколько биоэкспериментов, связанных со сверхчистыми медпрепаратами. Всего Светлана летала два раза: в 1982 и 1984 гг.
А в России?
Следующая выдающаяся российская женщина-космонавт — Елена Кондакова. Она совершила свой первый полёт в космос в 1994 году и провела более пяти месяцев на космической станции «Мир», после чего, между прочим, стала первой женщиной-космонавтом, совершившей длительную экспедицию. Второй раз Елена отправилась в космос уже на шаттле «Атлантис» в 1997 году, после чего её даже наградили медалью НАСА «За космический полёт».
Елена Серова — ещё одна выдающаяся российская женщина-космонавт. Она совершила свой первый полет в космос в 2014 году и стала первой россиянкой, посетившей Международную космическую станцию. Во время своего пребывания на МКС она провела ряд научных экспериментов, а после стала продвигать гендерное равенство в освоении космоса.
А ещё она стала первой женщиной, которая не стала стричь волосы при полёте в космос, а оставила длинную косу. Она хотела провести свой собственный эксперимент — возможно ли мыть длинные волосы в условиях невесомости. Оказалось, что возможно!
Список российских космонавток пополнила и актриса Юлия Пересильд. Она, впрочем, совсем не профессиональный космонавт и отправилась на МКС в октябре 2021 года для съёмок фильма «Вызов». Поговаривают, что претенденток лететь в космос было около двух с половиной тысяч, оценивались в том числе и хорошие физические данные. На станции Юлия пробыла 12 дней.
Инфа из первых рук
Экипаж, в который также входили Клим Шипенко и Антон Шкаплеров, готовили по ускоренной программе за 4 месяца. Тяжело, наверное, пришлось Антону, ведь все обязанности по обеспечению доставки на МКС «гражданских» легли на его плечи.
Закрывает список россиянок, летавших в космос, Анна Кикина. В октябре 2022 года она открыла программу программу перекрёстных полётов (впервые раз за 20 лет) и отправилась к МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX в качестве специалиста миссии и бортинженера станции.
А ещё Кикина стала второй космонавткой из России, которая полетела в космос на американском корабле. На самой станции она провела исследования по космической биологии и физиологии, материаловедению и исследованию Земли из космоса. 12 марта Анна вернулась на «Драконе» домой, на Землю, приводнившись в Мексиканском заливе у побережья Флориды.
Возможно, скоро на МКС место Анны Кикиной займёт первая африканка. Летом 2021-го Россия и Тунис подписали Меморандум и «Роскосмос» пообещал помочь подготовить первую тунисскую космонавтку.
Почему женщин боялись отправлять в космос раньше
Как видите, женщины умеют и могут двигать науку вперёд и участвовать в освоении космоса. И Королёв, при всём уважении, был слишком предвзят — нельзя по единственному полёту женщины в космос судить о способностях всех женщин Земли (которых, в общем-то, половина человечества).
Но стать космонавтом тяжело, а женщинам — особенно. И дело даже не в физических различиях, как вы могли подумать. Ещё в 2014 году эту теорию опровергли:
Наши исследования за последние 50 лет, а сейчас даже больше, показывают, что большой разницы между мужчинами и женщинами [в космосе] нет
Но если вам, мужчинам, интересно, чего конкретно опасались учёные в вопросах физиологии женщин, перед отправкой их в космос, то...
Вначале медицинские специалисты всерьёз рассматривали возможность того, что при нахождении в невесомости во время менструации кровь может вытекать не из организма, как обычно, а внутрь брюшной полости через фаллопиевы трубы.
Но уже после второго полёта стало понятно, что космос не влияет на репродуктивную способность женщин. Терешкова и Савицкая родили здоровых детей после полётов, и опасения по поводу менструации оказались необоснованными. Учёные пришли к выводу, что женщины в космосе не отличаются от мужчин. Но нюансы всё-таки есть.
В некоторых аспектах женщины хуже переносят полёты. Инфекции мочевыводящих путей в космосе чаще встречаются у женщин, хотя и успешно лечатся антибиотиками. Ещё есть некоторые проблемы в области комфорта: долгое время даже воспользоваться туалетом для женщин было проблематично, поскольку имеющиеся “космические туалеты” на МКС не учитывали женскую анатомию. Первые скафандры тоже совершенно не подходили под женское телосложение. Но это всё легко исправить, было бы желание.
Почему их мало в космосе сейчас
Так почему же у нас так мало космонавток? Ведь даже готовился когда-то чисто женский экипаж для космоса?
Кто-то считает, что во всём виноват консерватизм российской космонавтики, несмотря на то, какие бы заявления ни делались. Привыкли работать с мужчинами и, дескать, сделали из космонавтики ещё одну «мужскую профессию».
Кто-то считает, что сами женщины не особо рвутся на мужскую территорию, ориентируясь на семью и прочие более «приземлённые» дела.
Но это не значит, что желающих слетать в космос среди женщин нет.
К 2023 году в космосе побывала уже 71 женщина (если брать статистику по всем странам), при этом никаких скидок на мускулатуру или выносливость для женщин не делалось — стандарты подготовки одинаковы для обоих полов, в отличие от того же олимпийского спорта.
Только вот пока воз и ныне там. В любом случае, в будущем освоение космоса без женщин не обойдётся. И хотелось бы, чтобы российских женщин в этом будущем тоже не задвигали на задний план.