Почему Украина не решится на всеобщую мобилизацию женщин даже в критической ситуации

Когда женщины появились в войсках

Брать глубокий экскурс в историю, вспоминать «кавалерист-девиц» мы не будем — в позапрошлом веке женщина в армии считалась нонсенсом, истории такие были очень штучными. Ситуация стала меняться с развитием медицинского ухода за раненными солдатами. Женщины стали пополнять личный состав госпиталей в качестве сестёр-милосердия — оказывать помощь хирургам в операциях, ухаживать за выздоравливающими.

Радикально новый подход применили в Советской России. Большевики вели, в том числе, широкую феминистскую политику, положение женщины в социуме менялось. Отразилось это и на комплектовании РККА. Женщины появились уже в составе воинских подразделений — полевые лазареты, медроты и медбаты, где они были и санитарками, и медсёстрами, и фельдшерами и врачами. В 1930 - 1940-е годы это было весьма смело и необычно.

Однако только медицинскими задачами всё не ограничивалось — появились должности в войсках связи, канцелярская работа, хозяйственно-бытовое обслуживание. Со временем женщины обучались на расчёты зенитных орудий и даже на пилотов авиации и снайперов. В годы ВОВ женщин мобилизовали в действующие войска, однако большая часть поступали на службу добровольно. Общее число женщин составило 800 тысяч за все годы войны.

И этот фактор позволил сэкономить ресурс на бойцах боевых (или ударных) подразделений, ведь количество призванных женщин было эквивалентно личному составу полнокровных 67 дивизий по штатам войны.