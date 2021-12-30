Худший танк НАТО?

Challenger 2 или дальше Челленджер 2 (англичане как специально любили раздавать танкам не выговариваемые по-русски названия, но тут норм) — возможно, последний британский танк британской армии. И в общем-то, для морской державы это не так и обидно, но… танки-то изобрели тоже англосаксы, как считается (хотя традиционная компоновка современных танков всё-таки берёт отсчёт от французского Рено FT117).

Но в новом веке Британия уже не владычица морей — её флот уступает даже нашему (а Россия традиционно морской державой не была), а в перспективе 5-10 лет рискует уступить Японским ВМС.

Но диванные эксперты (они же пикейные жилеты, если вы вдруг такой начитанный) вроде нас с вами, только на госзарплате, утверждают, что внутри НАТО уже поделили врагов — Россию и Китай.

Поднебесную на себя берут США — мол, скоро материковый Китай ударит по Тайваню и понадобится мощный флот поближе, да и военные базы США рядом. А в Европе усмирять Россию (то есть нас с вами) будет коалиция европейских партнёров, где главные... догадайтесь кто?