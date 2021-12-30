Худший танк НАТО?Самая противоречивая бронированная машина в Европе
Challenger 2 или дальше Челленджер 2 (англичане как специально любили раздавать танкам не выговариваемые по-русски названия, но тут норм) — возможно, последний британский танк британской армии. И в общем-то, для морской державы это не так и обидно, но… танки-то изобрели тоже англосаксы, как считается (хотя традиционная компоновка современных танков всё-таки берёт отсчёт от французского Рено FT117).
Но в новом веке Британия уже не владычица морей — её флот уступает даже нашему (а Россия традиционно морской державой не была), а в перспективе 5-10 лет рискует уступить Японским ВМС.
Но диванные эксперты (они же пикейные жилеты, если вы вдруг такой начитанный) вроде нас с вами, только на госзарплате, утверждают, что внутри НАТО уже поделили врагов — Россию и Китай.
Поднебесную на себя берут США — мол, скоро материковый Китай ударит по Тайваню и понадобится мощный флот поближе, да и военные базы США рядом. А в Европе усмирять Россию (то есть нас с вами) будет коалиция европейских партнёров, где главные... догадайтесь кто?
Так ли оно на самом деле, или просто домыслы, но интересно ведь оценить то, что происходит с британской армией в лицах, или что в контексте нашего сайта означает — в технике. Поэтому сегодня обозреваем танчик.
Танки не любят рыночек
Британское танкостроение оставалось первую половину века одним из передовых в мире. Были там и падения, и взлёты, но постепенно экономические факторы заставляли армию растягивать эксплуатацию и так устаревших машин.
Реформы Маргарет Тэтчер, «железной леди» для вывода страны из кризиса и активизации деловой активности (у нас в ускоренном виде это называлось «Шоковая терапия» в 1990-е) довели до того, что зависимые от государства отрасли, а это и оборонка в том числе, оказались в плачевном состоянии. Потому что оборонка не ориентирована на заработок денег сама по себе, ей нужны госзаказы.
Simon Q
Таким макаром британцы дошли до того, что тендер 1987 года на новый основной боевой танк (ОБТ) третьего поколения на замену танка Челенджер пришлось проводить в конкурсе с иностранными машинами — американским Абрамс М1А1 и немецким Леопард 2 А4. При этом в противовес уже обкатанным и освоенным импортным машинам выставили свой танк Челенджер 2 на этапе едва ли не чертежей в кабинетах фирмы Виккерс. Он, скорее по политическим, чем по практическим соображениям и победил на итоговых испытаниях в 1991 году.
Что же у них получилось?
Из-за того, что основные претензии военных касались боевой части Челенджера, новшества коснулись самой башни, вооружения и системы управления огнём (СУО).
Башня разработана с учётом не только увеличения объёма под оборудование и комфорт работы экипажа, но и с учётом радиолокационной малозаметности. Гнездо и цапфа под орудие увеличены в размерах для улучшений стабилизации орудия.
Бронирование — броня Чобхэма, по сей день секретная разработка, но по сути композитная керамическая броня. Её уже использовали в ранних модификациях Абрамсов и Леопардов, но в новом веке заменили на блоки из карбида кремния в одном, и бог знает чем, на другом. Это, между прочим, дорогая, но очень прочная защита.
Экипаж Челенджер 2 в боях 2003 в иракской Басре застрял после того, как неудачно переехал канаву, но сумел отсидеться внутри танка до подхода своих, броня выдержала интенсивный обстрел из РПГ-7.
На десерт — дополнили электроприводами, взамен небезопасных гидроприводов (раньше мог случиться гидроразрыв, который травмировал экипаж), обновлением динамической защиты и средствами РХБЗ (от ядерного, химического и биологического поражения).
Пушка — тут снова начинается политота. Экономия госбюджета сожрала мощнейший государственный комплекс (Королевские артиллерийские заводы) по разработке и производству боеприпасов в том числе. Всё раздербанили приватиацией (ахаха, а вы думали, так только у нас было?). С учётом того, что бюджет на проект нового танка и так был не жирным, номенклатура боеприпасов не поменялась — Челенджеру оставили нарезное 120 мм орудие. В итоге по состоянию на 2021 год это единственный танк в НАТО с нарезной пушкой.
Следующий гемор, связанный с орудием — заряжание. Оно раздельное, осуществляется вручную, с использованием… картузов. Как на флоте, по старинке! Картуз — это матерчатый пакет с взрывчаткой размером с пасхальный кулич (но для флотских орудий, конечно, гораздо больше).
От количества картузов зависит дальность выстрела. Можете представить всё удовольствие заряжающего этого танка от своей работы.
Скорострельность по итогам очень хромает, да и вообще — картузы в той же армии США остались только у не модернизированных САУ Паладин М109 А6, то есть даже для современных самоходок с гаубицами это уже не очень прилично. В стеснённом боевом отделении танка это очень неудобно. А вот для буксируемой артиллерии такая конструкция уже не проблема, много современных орудий заряжают именно так. Но для танка — ноу комментс...
Ходовая — ещё одна головная боль. Танк оснастили 1200-сильным дизелем фирмы Перкинс уже на 62,5 тонн массы. В итоге Челенджер получил чудовищно низкую удельную мощность в 19 лошадок на тонну — за пределами добра и зла. Средняя температура по больнице на сегодня — это примерно 24 лошади на тонну. В общем, танчик мог выжимать 56 км/ч на шоссе и 40 км/ч по сельским говнам.
Но всё это не мешает Кларксону в духе лучших российских пропагандистов пиарить родные войска и люто преувеличивать крутизну отечественной оборонки в Top Gear.
Опять не фонтан
После иракской кампании началась модернизация, которую проводили поэтапно.
Во-первых, лобовое бронирование. В 2006 в Ираке один Челленджер 2 был поражен в нижнюю лобовую деталь из РПГ-29 Вампир российского производства тандемным боеприпасом (двойная боевая часть — одна счищает динамическую защиту, вторая основную броню). Танк уцелел, но мехвод потерял ногу и едва смог отогнать машину в укрытие. Такой конфуз засекретили, а бронирование лобовой проекции тоже поменяли на «броню Чобхема»
Английский движок поменяли на немецкий турбодизель на 1500 л. с., но с учетом модернизаций танк потяжелел до 75 тонн, поэтому на удельной мощности это улучшение почти не сказалось.
BAE Systems (уже давно поглотившая в себя Виккерс) обновила и цифровую архитектуру по требованиям американцев, которые попросили выровнять танки союзников со своими. Изменений коснулась и СУО (система управления огнём), но тут ничё особенного, просто дотянули до стандартов.
Установили систему активной защиты от ПТУР MUSS — снова стандарт натовской техники.
Пока модернизировали танк, осознали, что всё равно получается не фонтан. Поэтому запустили программу LEP, или проще — продление службы до 2035 года. С 2015 по 2018 снова обновляли СУО, оптимизировали пространство боевого отделения, увеличили скорость привода башни.
В 2021 году наконец решились на главное: установить 120 мм гладкоствольную пушку Rheinmetall L55. Теперь проект получил наименование Челленджер 3, потому что снова разгорелись дебаты, мол, «хватит мучать танкистов, давайте тупо купим Абрамсы или Леопарды».
Сегодня англичане подумывают забить на танкостроение окончательно и присоединиться к франко-германскому проекту Main Ground Combat System (MGCS), где к 2028 году планируют создать «европейский основной боевой танк». Со своей стороны бритиши готовы поделиться с соседями тем хорошим, что есть.
По факту
Точно клёво — защищённость танка одна из лучших в мире, тут Челленджер 2 тащит, хотя раньше у него были недостатки в распределении бронемассы в лобовой проекции. Но стоило это серьёзного перетяжеления.
Точно хреново — ходовые возможности разумными путями уже не вытянуть, двигатели мощнее 1500 л. с. слишком дороги и прожорливы. Англичанин остаётся тихоходным и маломощным: если для пустынь это не проблема, то в Европе с нынешними танками у противников такое уже не прокатит.
Точно хреново, но поправимо — орудие. Нарезная пушка использует только бронебойно-фугасные или кумулятивные снаряды, которых совершенно недостаточно даже для борьбы с современными версиями Т-72. Невозможно использовать БОПС (оперённые бронебойные снаряды с очень высокой пробивной силой) и запускать из пушки ПТУР. Замена на современное гладкоствольное орудие — единственный выход, иначе для европейского театра боевых действий английские танки бесполезны.