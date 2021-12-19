Какая страна создала лучшую винтовку времён Второй мировой войны

Портрет солдат Второй мировой, особенно в нашем сознании, неразрывно связан с пистолет пулемётами. Что наши солдаты на памятниках сплошь с ППШ в руках, а уж немцы с закатанными рукавами и поголовно с MP-40 в руках — устойчивый киношный шаблон советского (а иногда и зарубежного) кино.

А на самом деле, хоть и все участники экспериментировали со стрелковым оружием в годы войны, реально пехота в массе своей была оснащена цилиндрическими (или как в народе — болтовыми) винтовками. При этом к периоду Великой Отечественной какого-то заметного разрыва в их возможностях не было, этот тип оружия достиг технологического пика, но всё же они оставались разными.

Вот и мы сегодня запилим ТОП-7 винтовок Второй мировой, оценивая их по параметрам эргономики, стоимости, оптимальности и дешевизны (ну или дороговизны) в производстве, и попробуем понять чей винтарь был лучшим другом пехотинца.