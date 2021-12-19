Какая страна создала лучшую винтовку времён Второй мировой войны

Какая страна создала лучшую винтовку времён Второй мировой войныТОП-7 винтовок ВМВ: от худших к лучшим
Портрет солдат Второй мировой, особенно в нашем сознании, неразрывно связан с пистолет пулемётами. Что наши солдаты на памятниках сплошь с ППШ в руках, а уж немцы с закатанными рукавами и поголовно с MP-40 в руках — устойчивый киношный шаблон советского (а иногда и зарубежного) кино.
А на самом деле, хоть и все участники экспериментировали со стрелковым оружием в годы войны, реально пехота в массе своей была оснащена цилиндрическими (или как в народе — болтовыми) винтовками. При этом к периоду Великой Отечественной какого-то заметного разрыва в их возможностях не было, этот тип оружия достиг технологического пика, но всё же они оставались разными.
Вот и мы сегодня запилим ТОП-7 винтовок Второй мировой, оценивая их по параметрам эргономики, стоимости, оптимальности и дешевизны (ну или дороговизны) в производстве, и попробуем понять чей винтарь был лучшим другом пехотинца.
Ремарка: между мировыми войнами, пехотные винтовки имели тенденцию к укороченным версиям, часто на базе карабинов. Мы будем употреблять термин винтовка, согласно отечественной терминологии ко всем.
7 место
Каркано
Италия не была в противостоянии игроком «первого дивизиона», но, пожалуй, в топе «второго дивизиона» держалась и была главным союзником Третьего Рейха в Европе. Через войну прошли 3 млн. человек и почти 400 тысяч из них погибли. В руках у этих итальянцев чаще всего фигурировала винтовка системы Каркано — одногодка нашей «мосинки», принятая на вооружение в 1891 году.
Итальянцы много с ней возились, и в основном не могли определится с калибром — какие-то модели шли с 6.5х52 мм, а иные с 7.35х51 мм. «Мелкашки» довольно неплохо гастролировали, их закупали японцы для флота, много из них оказалось и на Балканах, а против наших она впервые поучаствовала ещё в финскую войну.
Финны — стрелки толковые и халтуру не терпели. Они первыми и начали массово плеваться в адрес нового оружия, в первую очередь из-за в целом неудачного патрона — итальянские винтовки заслужили репутацию косых, недальнобойных (в стрельбе дальше 200 метров рассчитывать стоило лишь на везение) и маломощных.
Но, как ни удивительно, именно этой винтовке, а точнее карабину на её базе принадлежит самый известный снайперский выстрел в истории — Carcano Modello 91/38 было в руках у Ли Харви Освальда и калибром 6.5х52 был застрелен 35-й президент США Джон Кеннеди. Конечно, споров на эту тему много, но пули из бренного президентского тела и его кабриолета были вынуты именно от нашей красавицы, открывающей топ.
- Сильные стороны — чуть выше стандарта вместимость магазина в 6 патронов (чаще всего емкость была 5 патронов для такого оружия). Удовлетворительная надёжность и качество.
- Недостатки — к концу войны два основных калибра мешали нормально снабжать боеприпасами части, даже при том, что каждому театру военных действий, старались придать какой-то один тип карабинов/винтовок. Низкая точность обусловлена скорее боеприпасом, но куда деваться.
Итальянская винтовка выше по топу двинуться не смогла, хотя после войны была очень популярна на гражданском рынке (в общем, так она до киллера мистера президента США и добралась).
6 место
Мосин
Патриоты в комментариях начинают поливать гoвном меня через 3... 2... 1...
Хоть возмущайтесь, хоть не возмущайтесь. Честно говоря, мне самому бы хотелось поставить её повыше, но с высоты общих данных до вершины нашу винтовку оказалось нечем притянуть.
В западных справочниках её чаще обозначают как Мосин-Наган 91/30. В 1930-м году была произведена её последняя большая модернизация на базе драгунского карабина. СССР в 1930-е оказался успешнее всех в деле создания автоматических и полуавтоматических (самозарядных) винтовок, а в начале 1940-х их планировалось заменить в западных военных округах в пользу токаревских самозарядок СВТ-38 и СВТ-40.
Но война порешала иначе, поэтому именно «трехлинейка» оставалась последним аргументом Красной Армии и в тяжёлом начале, и в победном конце.
Как положено русскому оружию, она отличалась дешевизной и простотой. Такие исходные данные аукнулись большой массой 4,5 кг и 4,1 кг в модификации 1944 года, и это, пожалуй, самая тяжёлая винтовка в топе. Кроме того, слабым местом был затвор — нерадивый солдат, забывший его зафиксировать после разборки почти гарантировано его терял: зацепившись о кустарник, да и просто от тряски на марше затвор свободно выскальзывал и терялся в траве или снегу.
Не ахти была и эргономика — рукоять затвора большинство стран пыталось перенести ближе к краю и загнуть у самого носа стрелка — это немного усложняло конструкцию, но позволяло быстрее перезаряжать винтовку за счёт того, что уменьшался ход затвора и так было просто удобнее.
У мосинки же рукоять в закрытом положении находилась даже дальше спускового крючка и оставалась прямой (кроме снайперских версий). При перезарядке её приходится отнимать от плеча, что хоронит показатели скорострельности — они тоже самые низкие в топе, всего 10-12 выстрелов в минуту.
Горизонтальные упоры затвора увеличивали рассеивание, при том, что в 30-е все переходили на вертикальные упоры, ну и наконец тяжёлый и долгий спуск — для меткой стрельбы нужно очень много практики.
Но были у винтовки и преимущества, хоть и основанные, как говорят программисты, на багофичах (следствиях недостатков) — простота и грубость конструкции сделали её очень неприхотливой, особенно зимой. Оружейное масло, особенно с осадком из продуктов горения пороха в европейских винтовках при сильном минусе приводили к застыванию, пользоваться оружием без «разогрева» было невозможно, пастообразная масса словно цементировала механизмы.
Так, например, в финскую войну, солдаты, вооружённые «ненадёжными светками» (СВТ-38, и её низкие оценки солдатами были несправедливы) пытались при первой возможности поменять новые крутые винтовки на «Мосина» из-за частых отказов на морозе. При этом финны, вооружённые своей копией Мосина, стремились так же по возможности обзавестись русской версией — низкое качество советской версии оставляло некоторые зазоры в конструкции, детали не были плотно подогнаны, поэтому оружие даже в лютый минус работало.
- Сильные стороны — простота и дешевизна, самая массовая винтовка в топе. Хорошая баллистика патрона 7.62х54R, который до сих пор на вооружении многих армий мира, при довольно короткой длине ствола после 1930-го в 514 мм. Отсутствие мелких деталей при неполной разборке. Живучий ствол и затвор.
- Недостатки — большой вес, худшая эргономика, а качество изготовления быстро изнашивало оружие при эксплуатации.
5 место
MAS-36
Французской винтовке не довелось оставить большой след во мировой бойне — я думаю, не нужно объяснять, почему. Но её час пришёл уже после войны, в многочисленных колониальных разборках французов в Африке и Юго-Восточной Азии.
Это оружие самое уникальное в нашей подборке, ведь это последняя винтовка с продольно-скользящим затвором, разработанная и принятая на вооружение в 1936 году, когда прочие страны уже полным ходом занимались оружием нового поколения.
Вместо цельного куска дерева использованы три отдельные детали — приклад, цевьё и накладка (хотя так уже делали предыдущую винтовку Лебель). Ствольная коробка сделана из штампованной стали, за счёт этого винтовка была довольно дешёвой и удобной в производстве. Треснувшие деревянные детали отдельно легче и дешевле заменить, тогда как у конкурентов всё ложе приходило в негодность.
Винтовка получила игольчатый штык без рукояти, который вставлялся в специальную трубку ниже ствола. Прежний французский калибр 8х50 мм сменили на 7.5х54 мм, в новом патроне убрали выступающий фланец (на донышке… гильзы) и уменьшили конусность — это позволило создавать с ним магазины для ручных пулемётов и винтовок.
В прежней Лебель 1893 патроны заряжались не как у всех, а как в винчестерах, в трубчатом отсеке внутри цевья под стволом. Это давало превосходство в 8 патронов перед 5-ю, но вот расстреляв их, заряжать приходилось после каждого выстрела, засунуть патроны «пачкой» было невозможно. Любят французы создавать геморройные пушки, что тут скажешь. Но в MAS-36 оптимизировали это дело как у всех.
От англичан позаимствовали идею размещения боевых упоров сзади затвора — это делало винтовку менее чувствительной к внешнему загрязнению, особенно в неевропейском климате. Пазы для упоров можно было быстро и легко почистить. Это и предопределило славу винтовки, как колониального оружия пехотинцев и конечно легендарного Иностранного Легиона.
- Сильные стороны — отличное оружие как для джунглей, так и для песчаной местности. Удивительное для французов отсутствие конструктивных просчётов и геморроев в эксплуатации, которым славилось их стрелковое оружие и до, и после.
- Недостатки — ну, про отсутствие просчётов, наверное, будет громко сказано, иначе это не была бы французская винтовка. У MAS-36 не было отдельной детали предохранителя и задержки затвора. Винтовку на марше носили с пустым патронником, а если патрон был уже внутри, специальными кнопками ствольная коробка открывалась снизу и все патроны высыпались. Без комментариев — французы, как всегда, на своей волне.
4 место
Тип-99 (Арисака)
Япония к началу Второй мировой войны ещё не успела стать высокотехнологичной державой, поэтому Арисаки Тип-30 вообще можно считать их первым серьёзным достижением. Европейцы, и особенно мы, русские, очень оценили созданную с оглядкой на немецкую систему Маузера винтовку.
Тип-38 имел калибр 6.5х50, специально облегчённый с учётом того, что японские солдаты были не настолько крупными, как европейцы, и быстрее уставали от отдачи. Но в то же время винтовка стала надёжнее и ещё невероятно точной. Британцы закупили их с началом Первой мировой, потому что не успевали наладить своё производство при массовой мобилизации.
В 1916, когда у бритов всё наладилось, они перепродали Арисаки нам, ведь у надёжи-царя в то время солдатики ходили в бой с топорами и лопатами, как в комедийном фильме ДМБ. Чуть позже Россия продолжила закупать японские винтовки — в Российской империи солдаты по достоинству их оценили, поэтому ими оснащали стрелковые роты и отдельные стрелковые дивизии — как правило, на Кавказском фронте в войне против турок или на Северном фронте в Прибалтике (латышские стрелки — это оттуда).
Всего закупили 600 тысяч Арисак и наладили своё производство патронов к ним. Это позволило великому русскому оружейнику Фёдорову разработать первый в истории серийный автомат, который сегодня можно назвать «штурмовая винтовка». Лёгкий японский патрон делал отдачу мягче, что позволяло стрелять очередями с приемлемой кучностью.
Тип-99 1939 года — это уже вершина японской оружейной мысли в отношении армейских болтовок. Калибр выбрали 7.7х58 — видимо, откормили к тому времени солдатиков. Это первая серийная армейская винтовка с хромированием канала ствола, что увеличивало срок службы и ускоряло очистку (правда, в разгар войны на этом стали экономить в первую очередь).
Надёжный затвор вкупе с великолепной эргономикой давал скорострельность в 20 выстрелов в минуту — почти лидер рейтинга, уступает только британской Ли-Энфилд. Однако уже с 1942 года по экономическим соображениям производство удешевляют и ускоряют. Поздние трофеи американцев показывали даже следы токарно-фрезерных станков и напильников на деталях. Винтовки стали ненадёжными, упала баллистика, и, наконец, они стали просто травмоопасными из-за некачественных сплавов.
Американскому командованию приходилось инструктировать собственных морпехов на дембеле, потому что те пытались утащить в свой Техас прославленные японские винтовки — мол, вам, ребята, может и половину хлебала разорвать, такое вот нынче японское качество.
Поэтому оставим Тип-99 в середине топа.
- Сильные стороны — надёжное, эргономичное, точное и очень скорострельное оружие пехотинца. Лучшее сочетание длины винтовки 1120 к длине ствола в 657 мм.
- Недостатки — длина в 1120 мм, которая при «не великанской комплекции» японских пехотинцев мешала продираться по джунглям в Юго-восточной Азии и на тихоокеанских островах. Качество поздних выпусков, стремившееся от «дёшево и сердито» к «убожество, да ну его на…».
3 место
Спрингфилд 1903
Американцы, даром что оружейная нация, даже в успешной войне с испанцами весьма нехило огребли от их Маузеров 1893. Что заставило их делать свою продольно-скользящую магазинную винтовку... Да-да, представьте себе — до 1903 такой у них не было. В 1901 году был начат конкурс, по итогам которого это винтовка родилась, в основном наворовав идеи у Маузер 93 и Маузер 98, за что потом производителю пришлось по суду платить компенсацию в размере 250 тысяч долларов.
Как и у Маузера, у винтовки было два упора + один упор в задней части затвора. Только американцы сделали его вертикальным, что снизило рассеивание. Печальный опыт Первой мировой войны, где ствольные коробки лопались из-за некачественной стали, приняли к сведению, поэтому культура изготовления армейского оружия в межвоенный период значительно улучшилась — Спригфилд стала одной из самых качественных и надёжных винтовок в классе.
В ходе модернизации 1929 г. на спрингфилдах появились «полупистолетные» рукоятки — выступ в ложе у приклада, который радикально улучшал комфорт для кисти, спускающей курок. Впервые армейская винтовка получила такой люкс, обычно такое полагалось для охотничьего и спортивного оружия. Что-то близкое было только у немецких Маузер 98К.
На случай осечек в затвор вмонтировали механизм, который позволял взвести ударник, не трогая рукоять затвора, он же мог его освободить без «сухого» спуска. Винтовка в 1906 году получила мощный остроконечный патрон 7.62х63 M2 Ball, который стал основным до перехода на натовский калибр 7.62х51.
К началу Второй мировой серия улучшений исправила проблемы с точностью, а в ходе войны в М1903А3 поставили диоптрический регулируемый прицел и переместили в тыл ствольной коробки (ранее он был расположен, примерно, как на наших АК), что было удобнее для прицеливания. Версия А4 стала снайперской.
Хоть американцы и приняли М1 Гаранд, лечение детских болезней самозарядки заставило продолжать штамповать спрингфилды, до 1943-го это было основное оружие пехоты Армии и особенно Корпуса морской пехоты. Только высадившиеся во Франции в 1944-м войска были уже почти полностью оснащены Гарандами. Хотя в разгар войны начали экономить, в основном ограничились сокращением нарезов в канале ствола с 4-х до 2-х.
- Сильные стороны — высокое качество, образцовая винтовка с скорострельностью 15-20 выстрелов. Ничего сверхъестественного, но и никаких серьёзных недостатков. Кроме того, первое оружие, которое применялось с глушителем.
- Недостатки — как уже сказано, несерьёзные. Например, расположение прицельной планки на довоенных версиях. Заметное ухудшение баллистики с примкнутым штыком (для войны с японцами штык был очень актуален).
2 место
SMLE (Ли-Энфилд №4).
Англичане были родоначальниками класса магазинных винтовок и у них была заметная фора по совершенствованию этого оружия. Поэтому можно сказать, что британцы имели лучшую по боевым качествам винтовку.
В четвёртой серии, разработанной в начале 40-х, «энфилд» получил утяжелённый ствол, при этом облегчённое ложе и прочную ствольную коробку. Винтовка получила основной прицел в хвосте ствольной коробки, откалиброванный под 300 ярдов (274 метра),и дополнительный, с лестничной апертурой перед затвором до 1300 ярдов (1189 метров). Первый был нужен для интенсивной перестрелки, второй — для более вдумчивой стрельбы.
В годы войны Энфилд дополнили укороченной версией для войны в джунглях. Сложная и дорогая винтовка не могла избежать упрощений в годы войны, но они коснулись лишь нескольких аспектов — фиксатор затвора заменили более простой выемкой на гусенице затвора, ну и предсказуемо сменили стальные сплавы в пользу более экономичных, но не совсем уж дешёвых.
Главной фишкой британских винтовок был двукратной больший магазин на две обоймы по 5 патронов.
- Сильные стороны — точность и скорострельность до 30 выстрелов в минуту, высокая надёжность, несмотря на относительную сложность конструкции.
- Недостатки — винтовка получилось относительно тяжеловатой, около 4.1 кг. Но главные недостатки — это дороговизна, сложность, обилие деталей. А ещё не очень удачное расположение запирающих выступов затвора заметно сокращало его срок службы.
Первое место
Немецкий Маузер 98k 1935 года заслужено занимает первое место. Именно эта система стала образцовой в классе болтовых винтовок. На Маузер 98 обращали внимание все мировые производители — подражали, копировали. Самим же немцам эта система прослужила от 1898 года до конца Второй мировой без каких-либо существенных изменений.
У этой винтовки не было выдающихся исключительных характеристик — не самая лёгкая (3,8-4 кг), не самая скорострельная (15 выстрелов в минуту), не самая дешёвая. Но именно Маузер олицетворил собой принцип «лучшее — враг хорошего». Не имея выраженных преимуществ, она не имела и выраженных недостатков.
Да, ближе к концу войны качество серийный образцов падало, но не рухнуло до уровня японских Арисак. В качестве трофеев Маузеры всегда оставались в работе при наличии боеприпасов к ним — точные и надёжные… Мерседес и БМВ в руках рядового солдата.
По сей день Маузер 98k — популярное оружие для охотников, спортсменов и просто любителей. Производится в десятках стран, в том числе и в России на трёх предприятиях в шести (!) различных исполнениях под разные калибры. С оглядкой на эту систему разрабатывались послевоенные снайперские винтовки, а кое где в этом качестве они по сей день стоят на вооружении.
А теперь пишите (с аргументами, пожалуйста) ваши соображения по расстановки сил в рейтинге.