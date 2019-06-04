WWDC 2019: Куда катится Apple?

Ну, допустим. Но тут же Apple показывает и вот то приложение, которое слушает “только уровень шума”, и систему поиска макбуков с помощью модуля Bluetooth чужих устройств. В чём суть - ваш, скажем, айфон может без вашего ведома посредством Bluetooth определить примерное местонахождение близлежащего похищенного или потерянного макбука.

Казалось бы - ну да, ваши данные постоянно где-то для чего-то используются, стоит вам подключиться, скажем, к Wi-Fi. Такая штука, как геопозиция, давно перестала быть приватной - судя по всему, даже Apple не видит в этом проблемы. Но где же в этом последовательность, раз уж заговорили о конфиденциальности? Знаете, что ещё лучше помогало бы отслеживать утерянные гаджеты? Правильно - постоянное протоколирование местонахождения. То, за что совсем недавно критиковали Google - мол, “за нами следят”. Но Google-то и не скрывает - да, следим, но для вашего же блага. Если не хотите - не будем, вот кнопка, как отключить и стереть всю историю ваших перемещений.

А Apple? Такое ощущение, что они если и не следят, то не потому, что не хотят, а потому, что это удобная отмазка - почему сервисы хуже, чем гугловские.

iPad на новой ОС

Но давайте о хорошем. iPad получит свою собственную ОС - хотя, на самом деле, это просто будет особая модификация iOS, как в случае с той же Apple TV. Но это хорошо. iPad - лучший планшет в мире, на котором действительно можно работать, а не только смотреть мультики. Я, например, пишу на нём музыку и использую его как гитарный процессор (качество обработки звука на уровне студийного - “педалям” до него далеко). Другие рисуют, проектируют, делают дизайн. Даже ролики вполне можно монтировать для блога, скажем.