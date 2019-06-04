WWDC 2019: Куда катится Apple?

Человеческие геймпады для Apple TV
Три года назад Apple превратила медиаприставку Apple TV почти что в Xbox. Медиаприставка получила собственный магазин приложений, а где приложения - там и игры. С самого начала компания заверяла, что все игры должны в обязательном порядке поддерживать управление с пульта Siri (который чем-то напоминает Wii Remote), но опционально - и только опционально - могут поддерживать и геймпады.
Причём! Геймпады к Apple TV могли подключаться только по Bluetooth - никакого другого способа придумано не было (проводом, например, нельзя было). И это, в-принципе, неплохо, т.к. Bluetooth-геймпадов в мире пруд-пруди, но Apple была бы не Apple если бы просто разрешила такое самоуправство. Впрочем, свой геймпад компания разрабатывать не хотела и просто лицензировала парочку моделей сторонних компаний. В итоге, геймпады для Apple TV продавались по цене 6-9 тысяч рублей в фирменных магазинах. Да, обычные такие геймпады, без каких-либо особых наворотов.
Но теперь в Apple поняли, что так дальше нельзя. Можно сколько угодно навязывать свои стандарты и ограничивать существующие открытые стандарты, но если ты никто на рынке игр и хочешь от него кусочек - то лучше сначала подстроиться под более успешных ребят. Отныне (но непонятно - с какого времени и каких моделей Apple TV касается) к медиаприставке можно будет подключать геймпады от Xbox One S/X (тот, что с Bluetooth) и DualShock 4 от PlayStation 4.
Другое дело - зачем владельцам данных консолей какие-то неполноценные пародии на игры с Apple TV. Однако тут скорее обратное - если у вас есть Apple TV и даже устраивают игры на ней, но хочется более удобного управления - можно купить относительно недорогие консольные геймпады. Впрочем, я считаю серьёзным упущением, что не объявили и поддержку Nintendo Switch Pro Controller - всё-таки, это один из лучших геймпадов на сегодняшний день.
Apple Watch, которые вас совсем не подслушивают
Как обычно, много внимания было уделено смарт-часам. Лично я считаю, что Apple Watch и iPad - это лучшие на сегодня продукты Apple. И жаль, что те же Apple Watch так и не научились (и, видимо, не научатся) работать с Android. Хотя, если продажи айфонов продолжат падать - кто знает…
В общем, нас ждут новые ремешки, очередная порция циферблатов (вместо какого-то конструктора циферблатов, как это бы сделали нормальные люди), наконец-то собственное приложение-калькулятор, ещё большая независимость от айфона… Но одна “инновация” смутила.
Как мы знаем, Apple уже давно напирает на то, что не собирает никаких данных пользователя. Мол, всё обрабатывается на устройстве и только на устройстве. И вот нам показывают приложение - анализатор фонового шума. Рассказывают о нём минут 5… И потом снова заверяют, что никакие аудио-данные оно в Apple не отправляет, а анализирует шум просто на ваших часах исключительно в ваших интересах.
И вот я как-то не очень понимаю. В первую очередь, не понимаю огромной важности этого приложения, что о нём стоит так долго рассказывать. Типа, я сам не смогу понять, насколько громко в том месте, где я нахожусь? Это же не шпионский аксессуар, в самом-то деле и не измерительный прибор. И вот тут реально возникает ощущение, что Apple где-то там лукавит, и в отсутствие сбора данных как-то уже не очень верится. Но об этом мы ещё поговорим чуть ниже.
iOS 13
Apple в “магию цифр” не верит, а потому ничуть не стесняется номера 13. И правильно. Более того, обещают увеличение производительности - и скорость запуска приложений вырастет в два раза, и объём скачиваемых данных сократится на 50% (и на 60% в обновлениях), а кроме того - анонсировали тёмную тему для интерфейса, как это было ранее в macOS.
И тут я отмечу, что это не просто какая-то “свистоперделка”. То, что айфон не поддерживает темы - это давно все знают и это, конечно, плохо. Но то, что можно будет поставить тёмную тему - это очень хорошо учитывая переход на AMOLED-экраны. Если вы регулярно читаете наши обзоры смартфонов, то не могли не заметить, что при тестировании автономности смартфоны с AMOLED нередко показывают более высокие результаты даже для просмотра фильма, нежели для чтения книги (а мы тестируем чтение именно с чёрным текстом на белом фоне).
Установка тёмной темы позволит заметно повысить автономность - предполагаю, что от 20% до 50% в зависимости от режима использования. Но, опять же, это будет касаться только AMOLED-экранов. Для iPhone XR и старых моделей ничего не изменится.
Sign In With Apple
Ещё одну важную фишку стоит обсудить отдельно. Вы наверняка не раз сталкивались с кнопками типа “Войти с аккаунтом Facebook” или “Войти с аккаунтом Google” на разных сайтах. Это помогает не запоминать пароли от каждого сайта (чем, на самом деле, повышает безопасность - не надо везде вводить один и тот же пароль, не надо записывать пароли на бумажке и т.п.), однако Apple видит в этом нарушение конфиденциальности. Стоит вам одобрить вход через тот же Google - и вот уже ваша электронная почта раскрыта третьим лицам. А то и наоборот - Google знает, на каких сайтах вы бываете, и что там делаете. (Грубо говоря, конечно, но давайте сейчас не будем придираться - не в этом суть).
Apple теперь предлагает свою систему входа и клянётся, что никакие лишние данные никому не сообщает, и ваши данные с других сайтов не собирает. С одной стороны, звучит правдоподобно - например, они даже предлагают сервис подмены электронной почты. Типа, если сайт, на котором вы залогинились с Apple-аккаунтом требует от вас электронную почту, то Apple подсовывает им какой-то рандомный адрес, письма с которого перенаправляются (forward) к вам. То есть, вы и письмо можете получить (для подтверждения аккаунта, например), и сайт вашу почту не знает. Причём, для каждого сайта генерируется свой подменный адрес и можно их по одному отключать.
Это круто. Смущает другое - почему Apple так сильно упирает на то, что не собирает никаких данных, даже там, где это не так уж важно и там, где не особо-то и верится (как в случае с Apple Watch и измерителем шума)?
У меня есть версия. Она немножко конспирологическая, но вы просто выслушайте. Я ни в коем случае не настаиваю, что всё именно так.
Как мы видим, Apple сейчас уже в позиции догоняющего. Не только по “железкам”, но и по сервисам. У Apple сегодня хуже практически всё, чем у её основного конкурента - Google. У Google и ассистент лучше (а потому Apple заявляет, что теперь Siri будет “говорить” с помощью нейросетевого синтезатора голоса), и карты лучше (а потому Apple тратит кучу денег на развитие своих карт - обещают закончить карту США в 2019 году, но там дикая детализация), и облачное хранение фотографий лучше. И бесплатное, к тому же.
И Apple пытается догнать. Вот показывают обновлённое приложение “Фото”, которое “конечно же совсем не напоминет” Google Photo.
Чем может оправдать своё отставание компания, которая настолько привыкла быть первой, что замалчивает все неудачи, будто правительство СССР?
И вот тут как нельзя кстати крутая отмазка: “А мы зато не собираем ваши данные! Вся обработка выполняется только у вас на устройстве, а потому и качество её чуть ниже конечно, чем у конкурентов. Но зато конфиденциальность!”.
Ну, допустим. Но тут же Apple показывает и вот то приложение, которое слушает “только уровень шума”, и систему поиска макбуков с помощью модуля Bluetooth чужих устройств. В чём суть - ваш, скажем, айфон может без вашего ведома посредством Bluetooth определить примерное местонахождение близлежащего похищенного или потерянного макбука.
Казалось бы - ну да, ваши данные постоянно где-то для чего-то используются, стоит вам подключиться, скажем, к Wi-Fi. Такая штука, как геопозиция, давно перестала быть приватной - судя по всему, даже Apple не видит в этом проблемы. Но где же в этом последовательность, раз уж заговорили о конфиденциальности? Знаете, что ещё лучше помогало бы отслеживать утерянные гаджеты? Правильно - постоянное протоколирование местонахождения. То, за что совсем недавно критиковали Google - мол, “за нами следят”. Но Google-то и не скрывает - да, следим, но для вашего же блага. Если не хотите - не будем, вот кнопка, как отключить и стереть всю историю ваших перемещений.
А Apple? Такое ощущение, что они если и не следят, то не потому, что не хотят, а потому, что это удобная отмазка - почему сервисы хуже, чем гугловские.
iPad на новой ОС
Но давайте о хорошем. iPad получит свою собственную ОС - хотя, на самом деле, это просто будет особая модификация iOS, как в случае с той же Apple TV. Но это хорошо. iPad - лучший планшет в мире, на котором действительно можно работать, а не только смотреть мультики. Я, например, пишу на нём музыку и использую его как гитарный процессор (качество обработки звука на уровне студийного - “педалям” до него далеко). Другие рисуют, проектируют, делают дизайн. Даже ролики вполне можно монтировать для блога, скажем.
Однако iPad всегда был ограничен операционной системой, рассчитанной на работу в одном окне. Это пытались решить через сплитскрин, да и сейчас решение не выгдлядит идеальным, но главное - разработка iPadOS будет идти своим путём. Она и так, впрочем, уже давно идёт. Но теперь, например, будет возможность на одном экране видеть несколько заметок в Notes или несколько писем в Mail.app. Раньше это было невозможно даже с учётом сплитскрина.
А файловый менеджер Files - о чудо! - получит и Column View, хорошо известный пользователям macOS, и возможность посмотреть все атрибуты файла, и можно будет с флешками работать без сторонних утилит. И фотки, например, импортировать сразу в приложение для их обработки, а не через медиатеку “Фото” (и рабочие фотографии не будут смешиваться с личными).
Ну и главное - iPad теперь можно использовать как второй экран для макбука, причём, с поддержкой сенсора.
iТёрка Pro и монитор без подставки
Mac Pro - это серия компьютеров Apple для профессионалов. Уточню - не для игр, не для рядовых зевак, а для профессионалов. Как правило, Mac Pro стоят в видеостудиях, музыкальных студиях, в общем там, где нужна производительность в первую очередь.
Когда-то Mac Pro был похож на ПК. Большой корпус, сменные компоненты. Несколько лет назад сделали ультра-компактный Mac Pro в форме… Ну… Баночки, скажем так. Было неплохо, но заменять компоненты стало почти невозможно (ну там память, SSD - и всё).
И вот теперь Apple возвращается почти “к истокам”, представив новый Mac Pro, который больше всего спереди похож на тёрку. Зато с невероятными возможностями кастомизации внутренностей - ведь, там настоящие, человеческие слоты PCI-e.
Стоит такой компьютер, конечно, почти как автомобиль, а в дополнение к нему предлагается и новый монитор - Apple Pro Display XDR. Уточню: это не замена Apple Thunderbolt Display, который был всё-таки консьюмерским продуктом. Это именно профессиональный монитор, который “на бумаге” действительно выглядит неплохо. Настоящее HDR (10-битная матрица) с номинальной яркостью 1000 кд/м и пиковой - 1600 кд/м2, 32 дюйма, разрешение - 6К, технология против отражений (нано-текстура стекла), крутая подставка, и при этом цены ниже, чем у аналогичных конкурентов. Круто?
Ну, да. Пока не узнаешь, что 5000 долларов это цена за базовую модель, без нано-текстуры. И подставка в комплект не входит, а отдельно стоит 1000 долларов.
Итого получается, что именно показанный монитор - с нано-текстурой и подставкой стоит уже 7000 долларов. И это всё ещё дешевле, чем у представленного конкурента, но уже возникает ощущение, что тебя пытаются где-то обмануть. Тем более того самого конкурента (Sony Trimaster HX 4K) я нашёл уже не за 43000 долларов, как показали на презентации, а за 30000. Опять же - всё ещё большая разница, но… Не будем забывать, что у Sony при этом куча входов, а у Apple Pro Display XDR - только Thunderbolt 3. Судя по всему, даже обычного HDMI там не будет.
То есть, Sony - это точно не монитор для вашего домашнего ПК. Японцы вообще называют свою модель “контрольный видеомонитор”. А вот у Apple уже как-то не совсем понятно. Вроде и аналог, а вроде и нет. То есть, сравнение тоже не совсем честное. Но, в любом случае, и Apple Pro Display XDR - гаджет не для всех. Как и сам Mac Pro, который получит блок питания мощностью аж до 1,4 КВт.
Выводы
Не буду комментировать профессиональные продукты - в мои обязанности не входит монтаж голливудских блокбастеров, а для музыкальных нужд мне хватает iPad. Сами продукты я упомянул в тексте лишь по двум причинам: первая - потому, что они были на презентации; вторая - чтобы невежды не гыгыкали: “Приколись! Монитор за 7 штук баксов! Apple совсем тю-тю! Да я могу BenQ за 7 тысяч рублей купить!”.
Что касается остального - потихоньку Apple всё-таки прогибается, в нужную сторону. Поддержка человеческих геймпадов, флешки на iPad, попытка догнать Google по функциям штатных приложений (пусть и без прямого упоминания конкурента). В конце-концов, калькулятор и на iPad и на Apple Watch. Ну да, стоило 9 лет упрямиться, чтобы наконец сделать то, что нужно людям.
Это всё хорошо. Рынок ещё не раз переломит Apple через колено - компания немножко заигралась в свою исключительность. Кстати, на презентации было хорошо заметно, насколько iPhone с его нелепой широкой чёлкой смотрится сегодня морально устаревшим на фоне конкурентов, у которых чёлки сначала превратились в “капли”, а теперь и вовсе исчезают за счёт новых технологий (камера под экраном - это же круто!).
Ну а что касается конфиденциальности - всё же, у меня тут большие сомнения. По-моему, лучше честно сказать пользователю, как всё происходит, и попытаться договориться - что конкретно “утекает” производителю, а что - нет, чем делать вид, что борешься за приватность, но на деле то тут то там потихоньку вмешиваешься в работу устройств клиента.