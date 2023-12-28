На шаг ближе к будущему: машина научиться понимать язык жестов

Распознание жестов — востребованная функция, в одной России живет 13 миллионов людей с разными нарушениями слуха. Они, так же как и все, хотят пользоваться новыми мобильниками и компами на полную катушку, что не всегда возможно.

В целом это проблема решаема, но чтобы все хорошо получилось, модули идентификации этих жестов должны быть достаточно адаптированы к различным условиям.

Можно пойти самым простым и очевидным путем, и записать все нужные жесты «жестким» способом, но это не сработает, если вам нужна система, которая будет узнавать больше пары жестов.

Нельзя забывать и о том, что жестикуляция каждого человека уникальна, и если машина не будет достаточно умна, она не сможет уловить все эти нюансы и будет постоянно глючить.