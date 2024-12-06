И груз доставит, и за рулём не уснёт

Не стоит забывать и то, что дальнобойщики — такие же люди, и человеческие слабости им не чужды. Например, проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни или переутомление, которое может спровоцировать ДТП. Да и в семейной жизни у дальнобойщиков далеко не всегда всё гладко: мало какой женщине понравится, что мужа так часто нет дома, а разлад в семье — горе на дороге.

То есть, получается, что беспилотный транспорт (особенно на дальние расстояния) поможет почти полностью исключить человеческий фактор, но и минус такого подхода очевиден: многие люди останутся без работы.

Тем не менее, громить достижения технического прогресса, подобно английским рабочим XIX века, смысла не имеет. К тому же, современному беспилотному транспорту всё равно потребуются специалисты. Давайте посмотрим, что из себя представляет современный грузовой транспорт в России и мире.

Великобритания