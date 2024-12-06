И груз доставит, и за рулём не уснёт

И груз доставит, и за рулём не уснётБеспилотные грузовики — будущее дальнобоя?
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Новый тренд современности
Сейчас в моде «умные» девайсы, и ИИ и беспилотники различных мастей востребованы как никогда. Оно и понятно: это и экономично, и безопасно, и даже природе не так сильно вредит.
Беспилотные грузовики становятся особенно популярны по нескольким причинам. Начнём с того, что средняя зарплата дальнобойщика — 198 767 рублей в месяц, что делает эту профессию одной из самых оплачиваемых в стране. Конечно же, любая компания будет не прочь убрать такую статью расходов.
Не стоит забывать и то, что дальнобойщики — такие же люди, и человеческие слабости им не чужды. Например, проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни или переутомление, которое может спровоцировать ДТП. Да и в семейной жизни у дальнобойщиков далеко не всегда всё гладко: мало какой женщине понравится, что мужа так часто нет дома, а разлад в семье — горе на дороге.
То есть, получается, что беспилотный транспорт (особенно на дальние расстояния) поможет почти полностью исключить человеческий фактор, но и минус такого подхода очевиден: многие люди останутся без работы.
Тем не менее, громить достижения технического прогресса, подобно английским рабочим XIX века, смысла не имеет. К тому же, современному беспилотному транспорту всё равно потребуются специалисты. Давайте посмотрим, что из себя представляет современный грузовой транспорт в России и мире.
Великобритания
В Великобритании сейчас активно работают над беспилотной магистралью для дронов — Sky
netway. По плану, она должна была заработать ещё в июле 2024 года, но пока что её доводят до ума. Это не удивительно, потому что проект крайне амбициозный: протяжённость магистрали составит 265 км!
Этот проект позволит существенно сократить время доставки грузов и позволит привезти груз хоть к чёрту на куличики. Также не стоит забывать про одержимость европейцев экологией: дроны наносят природе вреда куда меньше, чем грузовики.
Китай
Американо-китайский стартап Pony.ai запустил проект беспилотных такси в одном из самых населённых районов Гуанчжоу, но одними такси дело не ограничивается: сейчас также активно тестируют автономные грузовики. Китайцы дружат с инновациями в области ИИ и автономного управления, поэтому эта сфера так быстро развивается.
США
Американские компании лидируют в разработке беспилотных грузовиков. Например, Waymo («дочка» Google) и Tesla активно разрабатывают автономные грузовые платформы. Tesla представила проект Tesla Semi, электрического беспилотного грузовика, который уже тестируется, а Waymo сотрудничает с крупнейшими логистическими компаниями для испытаний беспилотных фур.
А что есть у нас?
В России на автомагистрали М-11 запустили беспилотные грузовики. Напомним, что протяжённость М-11 составляет 669 км — маршрут приличный, сами понимаете. Для испытания использовали тягач «Камаз-5490», который, кстати, более чем наполовину состоит из российских комплектующих! «Магнит» и «Пятёрочка» уже заинтересовались этим проектом.
Разработан «Камаз» отечественной компанией «СтарЛайн». Сама машина оснащена различными датчиками, видеокамерами и цифровой моделью дороги. Система автономности — 3+.
Для беспилотных автомобилей класс автономности 3+ означает наличие системы адаптивного круиз-контроля. Такой уровень предполагает работу автопилота только на малых скоростях или в стабильных дорожных обстоятельствах, например, на автомагистралях. При этом должен быть водитель, а его руки должны оставаться на руле. Если ситуация становится неординарной, то автомобиль сообщает об этом водителю, и он должен взять управление на себя.
Обещают не ограничиваться только М-11: уже в 2024 году собираются пустить беспилотные грузовики до Казани и Екатеринбурга. Однако, у такого транспорта есть и недостатки.
Начнём с того, что когда беспилотники едут по магистрали, они отчасти мешают другим водителям. Всё-таки такой автономный грузовик ограничен программным обеспечением и не превысит скорость, чем может затормозить остальных участников движения.
Второй момент — это 5G. Пока что в России 5G не особо распространён, а для уровня автономности 5+ (нет водителя, движение машины отслеживается дистанционно) такая связь жизненно необходима. Остаётся надеяться, что вопрос с 5G будет решен в ближайшее время.
Начало положено
Для нашей страны беспилотный транспорт более чем актуален, ведь огромные расстояния между городами требуют современных решений в логистике. Проекты, такие как беспилотные грузовики на М-11, уже доказывают, что Россия не отстаёт от мировых лидеров, а технологии идут в ногу с потребностями.
Конечно, сейчас беспилотные грузовики в России далеки от полной автономности: они нуждаются в водителе за рулем, а внедрение 5G — ещё одна важная задача, которая пока не решена. Тем не менее, очевидно, что этот сектор будет активно развиваться, особенно с учётом заинтересованности государства и крупных компаний в подобных технологиях.
Да, возможно, беспилотные грузовики в будущем заменят некоторых водителей, но всё же будут нужны специалисты, которые смогут управлять и обслуживать эти системы. А это, в свою очередь, создаст новые рабочие места и подтолкнёт к развитию ИТ-сектора. Важно не упускать этот момент и использовать всё возможности, которые приносит нам технический прогресс.