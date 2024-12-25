Зачем нам отечественные ОС, когда есть Windows?Хроники импортозамещения
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Зачем менять то, что работает?
Если представить себе компьютер как офис, то операционная система в нём — это главный менеджер, который следит, чтобы все «сотрудники» (программы) работали как положено и не мешали друг другу. Компьютер без операционной системы — просто груда железа, которая абсолютно бесполезна.
Однако, так повелось, что практически все «главные менеджеры» в наших «офисах» — иностранцы, что в настоящее время абсолютно неприемлемо. Сейчас стало очевидно, что необходимо разрабатывать свои собственные операционные системы. Например, Microsoft запрещает продлевать лицензии российскому бизнесу, а это вынуждает прибегать к пиратству. А есть ли в России свои разработки? Давайте разбираться.
На помощь приходит Linux
Российские операционные системы не случайно созданы на основе Linux. Одной из главных причин тому является открытый исходный код, который, в отличие от Windows, доступен для изучения, модификации и адаптации под конкретные задачи. Любой разработчик может освоить эту платформу и приспособить её к своим потребностям.
Использование открытого кода позволяет создавать ОС, которая полностью контролируется российскими разработчиками — это снижает риски внедрения скрытых уязвимостей и закладок, которые могут использоваться злоумышленниками или иностранными государствами. Есть и другие причины, по которым выбрали Linux как основу, а именно:
Отказ от разработки «с нуля». Создать операционную систему с нуля — это огромные временные и финансовые затраты, которые могут занять десятилетия и далеко не факт, что всё закончится удачно.
Linux предоставляет готовую основу: Уже существуют драйверы, ядро, инструменты разработки и экосистема приложений. Остаётся только сосредоточиться на адаптации, безопасности и улучшении интерфейса, а не на создании базовых компонентов.
Широкая поддержка аппаратного и программного обеспечения. Linux поддерживает большое количество оборудования: от серверов и ПК до мобильных устройств.
Благодаря этому российские ОС могут работать на уже существующих компьютерах и устройствах. Это важно для быстрого перехода на отечественные решения. Так что же уже разработали наши умельцы?
Российские ОС
Astra Linux. Безопасность данных
Её разработала «Группа Астра» — версия вышла удачной и используется госучреждениями. Основой для Astra послужил Debian (дистрибутив Linux), который известен тем, что все его обновления тщательно тестируются. Это особенно важно для серверов и тех компьютеров, которые должны работать без сбоев.
Дистрибутив — комплект (как правило, набор файлов), который приспособлен для распространения ПО. Может включать вспомогательные инструменты для автоматической или автоматизированной начальной настройки ПО (установщик).
Изначально существовало две версии этой операционной системы: Special Edition для государственных учреждений и Common Edition, которая рассчитана на обычных пользователей. Однако, к сожалению, стандартная версия больше не получает обновлений, и неизвестно, будет ли она развиваться в будущем.
РЕД ОС
Ещё одна российская разработка на базе Linux, которая подходит для бизнеса и госучреждений. Эта ОС поставляется с офисным пакетом, антивирусом и целым рядом других необходимых приложений.
ALT Linux
Угадайте, на каком ядре основана эта российская операционная система? Да, вы абсолютно правы, Linux. Она разрабатывается компанией «Базальт СПО» и ориентирована как на обычных пользователей, так и на корпоративный и государственный сектор. ОС активно используется для задач, которые связаны с импортозамещением и повышением информационной безопасности.
Эта ОС представляет собой самые разные дистрибутивы практически под любые задачи: например, ALT Сервер, ALT Образование и т.д. Названия говорят сами за себя.
ОСнова
Разработчики ОСнова сосредоточились на создании максимально безопасной системы, которая станет идеально подойдёт государственным корпорациям, банкам и финансовым организациям. Этот продукт предлагает оптимальное соотношение цены и возможностей.
Кроме того, ОСнова специально разработана так, чтобы быть понятной и удобной, но при этом обеспечивать высокий уровень защиты. Она ориентирована на тех, кто ценит безопасность и хочет избежать сложностей с настройкой.
Важный шаг в обретении цифровой независимости
Российские операционные системы — это шаг вперёд в обеспечении технологической независимости и безопасности. Они разработаны с учётом наших текущих потребностей: от защиты данных в государственных учреждениях до комфортного использования в офисах и домах. С помощью Linux отечественные ОС могут сочетать в себе стабильность, проверенные временем технологии и гибкость настройки под конкретные задачи.
Переход на такое программное обеспечение снижает зависимость от иностранных технологий, к тому же позволяет безопасно работать на привычном оборудовании. Хотя российским системам ещё есть куда расти, они уверенно занимают свою нишу.
Важно понимать, что подобный переход — это не просто замена одной программы на другую, а шаг к осознанному использованию технологий. И чем больше пользователей и организаций начнут поддерживать такие разработки, тем быстрее они будут развиваться. Это ли не здорово?