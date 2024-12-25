Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2024, 20:06
4 мин.

Зачем нам отечественные ОС, когда есть Windows?

Хроники импортозамещения
Практически на всех компьютерах нашей страны установлена операционная система Windows: от ПК до рабочих станций. Смогут ли российские ОС вытеснить этого гиганта и завоевать доверие россиян?
Зачем нам отечественные ОС, когда есть Windows?

© ulspu.ru

Зачем менять то, что работает?

Если представить себе компьютер как офис, то операционная система в нём — это главный менеджер, который следит, чтобы все «сотрудники» (программы) работали как положено и не мешали друг другу. Компьютер без операционной системы — просто груда железа, которая абсолютно бесполезна.

Зачем нам отечественные ОС, когда есть Windows?

© pinterest.com

Однако, так повелось, что практически все «главные менеджеры» в наших «офисах» — иностранцы, что в настоящее время абсолютно неприемлемо. Сейчас стало очевидно, что необходимо разрабатывать свои собственные операционные системы. Например, Microsoft запрещает продлевать лицензии российскому бизнесу, а это вынуждает прибегать к пиратству. А есть ли в России свои разработки? Давайте разбираться.

На помощь приходит Linux

Российские операционные системы не случайно созданы на основе Linux. Одной из главных причин тому является открытый исходный код, который, в отличие от Windows, доступен для изучения, модификации и адаптации под конкретные задачи. Любой разработчик может освоить эту платформу и приспособить её к своим потребностям.

Linux — это палочка-выручалочка для российских разработчиков

Linux — это палочка-выручалочка для российских разработчиков

© dzen.ru

Использование открытого кода позволяет создавать ОС, которая полностью контролируется российскими разработчиками — это снижает риски внедрения скрытых уязвимостей и закладок, которые могут использоваться злоумышленниками или иностранными государствами. Есть и другие причины, по которым выбрали Linux как основу, а именно:

Отказ от разработки «с нуля». Создать операционную систему с нуля — это огромные временные и финансовые затраты, которые могут занять десятилетия и далеко не факт, что всё закончится удачно.

Linux предоставляет готовую основу: Уже существуют драйверы, ядро, инструменты разработки и экосистема приложений. Остаётся только сосредоточиться на адаптации, безопасности и улучшении интерфейса, а не на создании базовых компонентов.

Зачем нам отечественные ОС, когда есть Windows?

© dzen.ru

Широкая поддержка аппаратного и программного обеспечения. Linux поддерживает большое количество оборудования: от серверов и ПК до мобильных устройств.

Благодаря этому российские ОС могут работать на уже существующих компьютерах и устройствах. Это важно для быстрого перехода на отечественные решения. Так что же уже разработали наши умельцы?

Российские ОС

Astra Linux. Безопасность данных

Её разработала «Группа Астра» — версия вышла удачной и используется госучреждениями. Основой для Astra послужил Debian (дистрибутив Linux), который известен тем, что все его обновления тщательно тестируются. Это особенно важно для серверов и тех компьютеров, которые должны работать без сбоев.

Дистрибутив — комплект (как правило, набор файлов), который приспособлен для распространения ПО. Может включать вспомогательные инструменты для автоматической или автоматизированной начальной настройки ПО (установщик).

Интерфейс Astra Linux немного напоминает Windows

Интерфейс Astra Linux немного напоминает Windows

© dzen.ru

Изначально существовало две версии этой операционной системы: Special Edition для государственных учреждений и Common Edition, которая рассчитана на обычных пользователей. Однако, к сожалению, стандартная версия больше не получает обновлений, и неизвестно, будет ли она развиваться в будущем.

РЕД ОС

Ещё одна российская разработка на базе Linux, которая подходит для бизнеса и госучреждений. Эта ОС поставляется с офисным пакетом, антивирусом и целым рядом других необходимых приложений.

Зачем нам отечественные ОС, когда есть Windows?

© habr.com

ALT Linux

Угадайте, на каком ядре основана эта российская операционная система? Да, вы абсолютно правы, Linux. Она разрабатывается компанией «Базальт СПО» и ориентирована как на обычных пользователей, так и на корпоративный и государственный сектор. ОС активно используется для задач, которые связаны с импортозамещением и повышением информационной безопасности.

Зачем нам отечественные ОС, когда есть Windows?

© altlinux.org

Эта ОС представляет собой самые разные дистрибутивы практически под любые задачи: например, ALT Сервер, ALT Образование и т.д. Названия говорят сами за себя.

ОСнова

Разработчики ОСнова сосредоточились на создании максимально безопасной системы, которая станет идеально подойдёт государственным корпорациям, банкам и финансовым организациям. Этот продукт предлагает оптимальное соотношение цены и возможностей.

Зачем нам отечественные ОС, когда есть Windows?

© store.softline.ru

Кроме того, ОСнова специально разработана так, чтобы быть понятной и удобной, но при этом обеспечивать высокий уровень защиты. Она ориентирована на тех, кто ценит безопасность и хочет избежать сложностей с настройкой.

Важный шаг в обретении цифровой независимости

Российские операционные системы — это шаг вперёд в обеспечении технологической независимости и безопасности. Они разработаны с учётом наших текущих потребностей: от защиты данных в государственных учреждениях до комфортного использования в офисах и домах. С помощью Linux отечественные ОС могут сочетать в себе стабильность, проверенные временем технологии и гибкость настройки под конкретные задачи.

Зачем нам отечественные ОС, когда есть Windows?

© habr.com

Переход на такое программное обеспечение снижает зависимость от иностранных технологий, к тому же позволяет безопасно работать на привычном оборудовании. Хотя российским системам ещё есть куда расти, они уверенно занимают свою нишу.

Важно понимать, что подобный переход — это не просто замена одной программы на другую, а шаг к осознанному использованию технологий. И чем больше пользователей и организаций начнут поддерживать такие разработки, тем быстрее они будут развиваться. Это ли не здорово?