Зачем нам отечественные ОС, когда есть Windows?

Однако, так повелось, что практически все «главные менеджеры» в наших «офисах» — иностранцы, что в настоящее время абсолютно неприемлемо. Сейчас стало очевидно, что необходимо разрабатывать свои собственные операционные системы. Например, Microsoft запрещает продлевать лицензии российскому бизнесу, а это вынуждает прибегать к пиратству. А есть ли в России свои разработки? Давайте разбираться.

На помощь приходит Linux

Российские операционные системы не случайно созданы на основе Linux. Одной из главных причин тому является открытый исходный код, который, в отличие от Windows, доступен для изучения, модификации и адаптации под конкретные задачи. Любой разработчик может освоить эту платформу и приспособить её к своим потребностям.