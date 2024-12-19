Зачем скачивать приложения, если они есть прямо в мессенджере?В Telegram уже есть всё, что вам нужно
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Чем хороши мини-приложения?
Телеграмм — уже давно не просто мессенджер, а целый набор разнообразных сервисов. Помимо полезных ботов, в телеге есть целая уйма мини-приложений.
Мини-приложения есть буквально на любой вкус: игры, интернет-магазины, даже полноценные образовательные платформы.
Мини-приложения хороши по нескольким причинам:
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Доступность: не нужно устанавливать отдельное приложение — всё работает внутри Telegram.
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Удобство: вам не придётся переключаться между различными вкладками — например, товар или услугу можно заказать прямо в Telegram.
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Универсальность: можно интегрировать практически любые функции — от игр до оплаты счетов.
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Безопасность: Telegram использует проверенные протоколы для передачи данных и не делится информацией о пользователях без их разрешения.
Мини-приложений становится всё больше, но какие из них действительно стоящие? Давайте разбираться.
Give me public
Give Me Public — это AI-сервис, который предназначен для автоматизации управления социальными сетями. Сервис берет на себя задачи по созданию контента, выбору подходящего времени публикации и поддержанию активности в каналах. Разработчики утверждают, что использование этого инструмента экономит время на написание постов и снижает расходы на копирайтинг.
Главная особенность проекта — возможность адаптации под разные стили ведения каналов. С помощью сервиса пользователи могут публиковать развлекательный, юридический или спортивный контент — настройки генерации текста здесь довольно гибкие. ИИ работает стабильно, не испытывает «творческих кризисов» — золото, а не автор.
Проект был представлен как полезное решение для занятых создателей контента и получил положительные отзывы на Product Radar за простоту интерфейса и качество генерации текста. Дело за малым — найти инвесторов и расширить пользовательскую базу.
Healthy
Healthy — это сервис, который помогает людям улучшить питание. По сути, это чат-бот, который предлагает персонализированные рекомендации и планирует рацион питания. Достаточно указать возраст, вес и цели (например, похудение, набор массы или поддержание здоровья) — вуаля, идеальное меню готово. А ещё он учтёт ваши пищевые предпочтения и аллергии.
Чем ещё сервис может нас порадовать? Ну, смотрите:
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Ведение дневника питания: отслеживайте калории и качество еды.
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Рецепты и идеи: бот предложит варианты блюд, в том числе адаптированные под особые диеты.
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ИИ-технологии: не диетой единой — бот даст вам полезные советы, которые сгенерируют с помощью доработанных нейросетей.
Сервис подойдёт тем, кто ищет простые и технологичные способы наладить питание. Проект, правда, пока ещё доводят до ума, но начать им пользоваться можно уже сейчас.
Radiogram
Подписались на 100500 каналов, а читать их не успеваете? Знакомо, не так ли? Встречайте — сервис, который зачитывает посты из телеграмм-каналов как радио. Самый очевидный минус этого приложения — посты зачитывает ИИ, а он, как известно, то звучит бездушно, то ударение не в том месте поставит.
BotMag
BotMag — это конструктор для создания магазинов в Telegram. Он предоставляет пользователям возможность создавать чат-боты и интегрированные WebApp-приложения для продажи товаров и услуг прямо внутри мессенджера. Цель проекта — упростить онлайн-торговлю, особенно для тех, кто не хочет разбираться с кодом или заказывать сложные разработки.
Проект ориентирован на предпринимателей, которые занимаются e-commerce — с его помощью довольно легко зайти на рынок цифровых услуг. BotMag помогает быстро запустить бизнес в Telegram и предоставляет инструмент, который минимизирует технические сложности.
AutoCode
AutoCode — сервис, который помогает быстро находить автомобильные запчасти с помощью интеллектуального поиска. Пользователь вводит артикул или другую информацию о детали, а система автоматически подбирает варианты с оптимальными ценами. Основной акцент сделан на простоту и скорость процесса: все операции можно выполнить за один клик.
Сервис особенно полезен автолюбителям, механикам да и всем тем, кто хочет сэкономить время и деньги при подборе запчастей.
Быстро, просто и удобно
Мини-приложения в Telegram открывают широкие возможности как для обычных пользователей, так и для предпринимателей. Они удобны, просты в использовании и экономят время, так как все операции происходят прямо в мессенджере, без необходимости скачивать дополнительные приложения.
Такие проекты демонстрируют, насколько технологии могут упростить нашу повседневную жизнь. Кроме того, Telegram считается одной из наиболее безопасных площадок, поэтому пользователи ему доверяют. Мини-приложения — это будущее, которое уже наступило. Это ли не здорово?