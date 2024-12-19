Зачем скачивать приложения, если они есть прямо в мессенджере?

В Telegram уже есть всё, что вам нужно

Мини-приложения — это ещё одна фишка Telegram. Они удобны, позволяют совершать покупки или оплачивать услуги прямо в мессенджере. Сегодня расскажем о некоторых российских стартапов мини-приложений, которые подойдут каждому.