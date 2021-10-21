Автоматический уничтожитель людей и техники: как военные роботы России напугали Европу на учениях «Запад-2021»И что там с остальным вооружением
Мы уже привыкли, что каждый год крупные российские учения дают нам поводы обсудить новые отечественные военные ноу-хау. Этот инфоповод даёт возможность нам иногда посмеяться, иногда погордиться, иногда поругаться матом в отчаянии, мол, куда катится наша, в прошлом, мощнейшая военная промышленность?!
Не стал исключением и 2021 год. Чем Россия решила попугать сонных европейцев в этом году — в нашей статье.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ещё одна необитаемая башня Б-19
Весь интерес прикован скорее к боевому модулю "Эпоха". Этот модуль может стоять как на платформе БМП-2, так и БМП-3, а в будущем на перспективной платформе «Курганец», Т-15 и ещё бог знает на каких версиях, их у России сегодня много.
По существу, модуль придерживается всё более набирающего популярность в российской бронетехнике принципа необитаемости. Башня малозаметна, пулемётно-пушечно-ракетное вооружение плотно скомпоновано. Основа огневой мощи орудие АГС-57, или ЛШУ-57, где ЛШУ — лёгкое штурмовое орудие.
Ещё в середине нулевых эту систему позиционировали как лёгкий артиллерийский комплекс и катали на двухколёсном станке (предполагалось и монтирование на технику), и тогда она считалась гранатомётом, в основном предполагалось оснащать ими ВДВ. Сегодня ей придумали новое название — орудие пониженной баллистики. Стоит ли сегодня в «Эпохе» это орудие, или сегодня под этой аббревиатурой скрывается нечто новое — сказать пока сложно.
Отвага2004
В целом похоже, разработка нового комплекса, как альтернатива «Буревестник-БМ», связана с недостаточной огневой мощью автоматических пушек 30-мм вообще. Без дульного тормоза теперь можно будет использовать очень разнообразный боекомплект, поговаривали даже о боеприпасах повышенной мощности до 1500 грамм. Ещё важнее, что в боекомплекте теперь могут быть и управляемые боеприпасы: в отличие от 30-мм, там можно уже рассчитывать вместить электронную начинку. Это орудие сгодится и для того, чтобы сбивать беспилотники, за счёт хорошего угла возвышения до 70 градусов.
При этом новинке в равной боевой эффективности доступны и навесная и настильная траектории. Получаем что-то среднее между пушкой и гранатомётом, то есть штуковина, которая позволяет доставать людей, куда бы они ни забирались. В остальном всё довольно знакомо: ПКТМ (пулемёт Калашникова танковый модернизированный), контейнеры с четырьмя Корнетами (противотанковый ракетный комплекс).
Отдельно ещё стоит обратить внимание на блок с восемью ТПК. Это ракетный комплекс «Булат», управляемые ракеты и возможность поражения до 8-ми целей одновременно. Информации о них сегодня не то чтобы нет, но пока очень обтекаемая. Очевидно одно, это ракеты для поражения менее ценных целей, для экономии Корнетов, и они так же более пригодны за счёт управляемости для борьбы с высокоманевренными наземными противниками, в лице, например, «шахидмобилей».
Минобороны РФ
Б-19 вписывается в доктрину сетецентрической войны (объединения средств разведки и средств поражения в единую сеть с передачей информации в реальном времени) в составе единой информационно-управляющей системы. Система управления огнем двуканальная, электронная ищет и распознаёт цели автоматически, предлагая на усмотрения экипажа вести огонь одним видом оружия или другим, одновременно или поочерёдно.
Несколько лет назад модуль Эпоха полным ходом светили даже на моделях БМП-2. Несмотря на то что модуль, по сути, был готов, ждали новых платформ, чтобы не громоздить новейшую башню на дряхлые скелеты. То, что на учениях нам продемонстрировали Эпоху на БМП-3 говорит об одном: ни одна из перспективных платформ — ни Курганец, ни Т-15, ни Бумеранг не вышли по сей день из из парадной демонстрационной кондиции и пока не готовы к реальным боевым действиям.
Уран-9
Боевой робот, внешне похожий на маленькую БМП, оснащён 30-мм пушкой, а его ракетный обвес может быть... практически любым. Это и ПТУР, и ПЗРК, и даже не встречавшиеся ранее на технике пусковые для термобарических боеприпасов типа РПО «Шмель».
Минобороны РФ
Несмотря на очевидный интерес СМИ, Уран-9 тоже техника уже известная, более того — обкатанная в Сирии несколько лет назад. Тогда к машине появились претензии, причём почти ко всему и сразу. Доклад об этом опубликовали РИА-новости в 2018 году.
Несовершенной оказалась ходовая, направляющие и опорные катки, подвеска — всё не выдерживало требований надёжности. Ещё военным докучали постоянные сбои в работе 30-мм пушки и несрабатывание/задержка срабатывания цепи пуска ракет. Начинка тоже подвела — регулярно отказывал тепловизионный канал оптико-прицельной станции, вести огонь на ходу было нельзя, разведка и поиск цели ограничены 2000 метрами, и даже во внешнем управлении военные критиковали экраны операторов и прицелы.
При этом РИА сослались и на мнения специалистов. А специалисты ответили, что создать пригодную для ведения боевых действий машину удастся не менее, чем через 10-15 лет. Но вот получается, что военных роботов мы наблюдаем уже в 2021 году, и, конечно, интересно, насколько всё улучшили за прошедшие три года. Такие машины пока уж очень зависимы от операторов и совсем плохо соображают сами — вот эта связь машины и оператора сегодня остаётся самым слабым местом всей конструкции.
РИА Новости
Основная цель применения роботов очевидна — сохранение жизней солдат, и разумеется, речь идёт в первую очередь о высококвалифицированных и работающих в наиболее опасных условиях бойцах. Поэтому Уран-9 позиционируется как разведывательный и штурмовой комплекс, в том числе и для огневой поддержки, поэтому и обвес его может быть крайне разнообразен.
Кстати, младший брат, саперный Уран-6 давно продаётся на мировом рынке, и довольно успешно. Но пока понятно, что роботы в интенсивных боевых действиях пока остаются (светлым?) будущим. То ли технологии несовершенны для этого во всём мире, то ли пока только у нас — что-то пока не заметно, чтобы США и другие страны демонстрировали мощные необитаемые наземные боевые машины.
Скорей всего, роботы Уран-9 — это пока просто подарок дорогим гостям на учениях Запад-2021.
Земледелие
Моя любимица на учениях — новая инженерная система, а именно ИСДМ (Инженерная Система Дистанционного Минирования). Во внешнем виде машины нет ничего футуристичного или особенно запоминающегося. Это восьмиколёсный тягач на базе КамАЗ с транспортно-пусковыми контейнерами на боеприпасы 122-мм. Сперва может показаться, что это просто новая РСЗО (реактивная система залпового огня) или очередная их модернизация.
Юрий Урюков
Но важно другое: начинка этой машины — мины, то есть она способна в считанные минуты заминировать площади с помощью специальных боеприпасов. Подобные возможности были и есть у РСЗО, которые давно на вооружении, но «Земледелие» — совершенно новый уровень. Машина оснащена спутниковой навигацией, бортовым компьютером и метеостанцией.
ИСДМ способна укладывать минные поля разной конфигурации и сложности на дистанциях до 15 км. Офицеры управления тут же получают подробную карту-схему разброса с помощью компьютера и точно знают, где расположено минное заграждение. В компьютер можно заранее внести задачи по конфигурации и плотности, и в зависимости от своих оперативных задач — предусмотреть в заграждениях проходы для собственных войск с точной информацией, чтобы никто случайно не подорвался во время манёвров.
Минобороны РФ
Задача новой вундервафли — мешать противнику разъезжать близ линии соприкосновения и наносить ему урон, если надумывает перегруппироваться или перебросить войска на новую локацию. Машина «Земледелие» уже проявила себя на командно-штабных учениях. Согласно Женевской конвенции мины оснащены системами дистанционного подрыва и самоликвидации — по мере того, как заграждение станет не нужным, военные его легко демонтируют, а самоподрыв гарантирует то, что минное поле не останется лежать в полях навсегда.