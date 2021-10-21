Автоматический уничтожитель людей и техники: как военные роботы России напугали Европу на учениях «Запад-2021»

В целом похоже, разработка нового комплекса, как альтернатива «Буревестник-БМ», связана с недостаточной огневой мощью автоматических пушек 30-мм вообще. Без дульного тормоза теперь можно будет использовать очень разнообразный боекомплект, поговаривали даже о боеприпасах повышенной мощности до 1500 грамм. Ещё важнее, что в боекомплекте теперь могут быть и управляемые боеприпасы: в отличие от 30-мм, там можно уже рассчитывать вместить электронную начинку. Это орудие сгодится и для того, чтобы сбивать беспилотники, за счёт хорошего угла возвышения до 70 градусов.

При этом новинке в равной боевой эффективности доступны и навесная и настильная траектории. Получаем что-то среднее между пушкой и гранатомётом, то есть штуковина, которая позволяет доставать людей, куда бы они ни забирались. В остальном всё довольно знакомо: ПКТМ (пулемёт Калашникова танковый модернизированный), контейнеры с четырьмя Корнетами (противотанковый ракетный комплекс).

Отдельно ещё стоит обратить внимание на блок с восемью ТПК. Это ракетный комплекс «Булат», управляемые ракеты и возможность поражения до 8-ми целей одновременно. Информации о них сегодня не то чтобы нет, но пока очень обтекаемая. Очевидно одно, это ракеты для поражения менее ценных целей, для экономии Корнетов, и они так же более пригодны за счёт управляемости для борьбы с высокоманевренными наземными противниками, в лице, например, «шахидмобилей».