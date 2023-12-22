Один прогиб и ты погиб: развитие технологии захвата движений

Технология захвата движений (она же motion capture) активно применяется довольно долгое время.

Пока что ее применение ограничивается в основном развлекательной индустрией. С ее помощью делают анимации для персонажей в компьютерных играх, и, например, такие любимые многими мультфильмы и фильмы про нечисть и прочих сверхъестественных существ ( тот же Голлум из "Властелина колец" создан с помощью motion capture).

Авторы игр и фильмов не стесняются заходить еще дальше — использовать захват движений не только для создания хорошей картинки на экране, но и для управления внутри самой игры.

Правда, здесь разработчики сталкиваются с целым рядом ограничений, неудобств и просто подзадач, из-за которых захват движения пока что не смог заменить все остальные виды управления. Ключевая проблема — точность считывания движений, которую пока никому не удалось довести до уровня, который, позволил бы корректно считывать, например, мелкую моторику.