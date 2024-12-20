Беспокоитесь о своём здоровье? Новинки от учёных вам помогут!

Согласитесь, что смарт-часы — очень неплохая новинка в мире технологий: и важные уведомления покажет, и состояние здоровья, и даже как спалось, спокойно или нет, отмониторит. Стоит ли говорить, что для любителей спорта — одна из важнейших покупок.

Каждая тренировка теперь проходит под чутким контролем: любые изменения в теле человека часы смогут зафиксировать и уведомить, если с вами что-то не так. Например, часы от Garmin смогут скорректировать расположение тела во время бега, проконтролировать пульс, температуру и насыщенность крови кислородом (сатурацию). Вдобавок, есть ещё и дополнительные приблуды, которые позволяют более точно определить состояние человека, в частости работу сердца.

Только вот ценник у них «кусается», а различные «яблочные» часы или их китайские аналоги точных данных дать не смогут. В сети можно найти кучу обзоров и разнообразных тестов девайсов каждого производителя, и, увы, у всех у них есть какие-нибудь недочёты.