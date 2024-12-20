Беспокоитесь о своём здоровье? Новинки от учёных вам помогут!Главное использовать их правильно
Согласитесь, что смарт-часы — очень неплохая новинка в мире технологий: и важные уведомления покажет, и состояние здоровья, и даже как спалось, спокойно или нет, отмониторит. Стоит ли говорить, что для любителей спорта — одна из важнейших покупок.
Каждая тренировка теперь проходит под чутким контролем: любые изменения в теле человека часы смогут зафиксировать и уведомить, если с вами что-то не так. Например, часы от Garmin смогут скорректировать расположение тела во время бега, проконтролировать пульс, температуру и насыщенность крови кислородом (сатурацию). Вдобавок, есть ещё и дополнительные приблуды, которые позволяют более точно определить состояние человека, в частости работу сердца.
Только вот ценник у них «кусается», а различные «яблочные» часы или их китайские аналоги точных данных дать не смогут. В сети можно найти кучу обзоров и разнообразных тестов девайсов каждого производителя, и, увы, у всех у них есть какие-нибудь недочёты.
Есть ли от таких устройств вообще хоть какая-то польза?
Кроме того, что такие гаджеты могут быть неточными (хотя их погрешности минимальны), для людей они могут стать дополнительным источником тревоги. Согласно последним исследованиям учёных, есть вероятность того, что если пользователь начнёт излишне следить за своим состоянием и обнаружит хотя бы минимальное отклонение от нормы, то это может вызвать у него панику. Или, например, рекомендуемый уровень активности — не закрыл его, и давай себя ругать. Вроде бы и мелочь, но лишний раз нервы себе трепать затея не из лучших.
А так, в большинстве случаев учёные говорят о том, что смарт-часы и прочие устройства для контроля здоровья идут только на пользу. С их помощью владельцы учатся правильно делать упражнения, понимают, когда стоит сделать перерыв в занятиях спортом, а не как некоторые — пока сознание от перенапряжения не потеряют, тренировку не заканчивают.
К тому же, с таким гаджетом можно легко отследить сколько калорий вы потратили, а это позволяет корректировать питание. И, конечно, подобные устройства позволяют держать себя в тонусе и соревноваться с самим собой.
Вдобавок, смарт-часы сподвигают тщательнее следить за здоровьем и вовремя обращаться за медицинской помощью: увидели в статистике приложения, что сердце пошаливает, появилась аритмия или другие отклонения — бегом ко врачу! Такие наблюдения сделали учёные из американского Университета Юты.
Другими словами, плюсов гораздо больше, чем минусов, да и те во многом упираются в возможности бюджета. И чтобы люди лучше следили за собой, российские учёные решили выкатить свои вариантов таких вот устройств для спорта и здоровья.
Учёные разработки для спорта
Спортивный кардиограф с улучшенной передачей данных
В Новосибирском государственном техническом университете (НЭТИ) разработали спортивный кардиограф. В отличие от большинства существующих аналогов, новое устройство использует трехконтактную систему и модуль Bluetooth 4.0. Это обеспечивает передачу данных о сердечной деятельности в режиме реального времени и, следовательно, более точный мониторинг физических нагрузок.
Также разработчики планируют интегрировать в устройство искусственный интеллект, куда уж без него в наше время. С таким апгрейдом новинка будет реагировать на малейшие колебания в работе сердца, а это повысит эффективность от тренировок.
По словам Ярослава Скоробогатова, разработчика спортивного кардиографа, устройство будут использовать даже врачи: им же важен контроль за пациентами, которые проходят курс лечебной физкультуры. Да и дома оно пригодится — для полной уверенности, что всё со здоровьем нормально.
Одежда с электроникой для спорта
Или как вам идея, что даже одежда будет помогать следить за здоровьем? Так вот, учёные Южного федерального университета и Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета создали такую.
Пока такая одежда выглядит не слишком презентабельно — обычная майка и штаны, только есть нюанс: в ней установлены восемь датчиков электромиографии, которые следят за состоянием мышц. Причем, всё продумано до мелочей — электроды изготовлены не из металла, а из проводящей резины. Такие можно просто вшить в одежду, и никаких проблем. Её даже можно будет стирать и при этом не бояться, что где-то что-то повредится. А ещё такие шмотки отлично растягиваются — до 30% от своей длины.
Новинку можно и дальше совершенствовать, например, добавить сенсоры на сгибах конечностей, датчики для определения положения тела в пространстве и устройства для вибрации и электростимуляции. Так «умная» одежда сможет стать, по сути, тренером — она будет корректировать недочёты по выполнению упражнений.
Ну и конечно же, чтобы оценить состояние человека и его мышцы будет использоваться искусственный интеллект — все результаты можно будет увидеть на любом устройстве.
Такая одежда может помочь хоть олимпийскому спортсмену, хоть пациенту в больнице, который восстанавливает двигательные функции после операции. В принципе, конечно, можно попробовать и себе такую заиметь, но сколько это будет стоить и сильно ли нужно обычному человеку, непонятно. А так, форму уже тестируют в одном из российских футбольных клубах, а до этого её испытывала сборная прыгунов на лыжах с трамплина.
Спорт — это жизнь, а девайсы по желанию
Такие изобретения, как одежда с ИИ, которая подскажет, когда ты делаешь упражнение неправильно, или смарт-часы с контролем состояния здоровья, показывают, что здоровый образ жизни всё чаще становится осознанным выбором человека.
Да, старшее поколение обходилось и без всяких наворотов и жило прекрасно, но с новыми технологиями человеку намного легче будет следить за своим здоровьем, чем потом заполучить хронические заболевание и восстанавливаться долгое время. Впрочем, колхоз, как говорится, дело добровольное, и без них вполне можно обойтись.