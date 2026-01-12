Зелёный свет для IoT: как умные устройства управляют дорогами

Да и даже контроль за обстановкой на дороге цифровизируют. Уже сейчас применяются камеры видеонаблюдения, автоматические пункты контроля веса и габаритов, а ещё системы есть оповещения водителей о дорожной обстановке.

И даже на этом цифровизация дорог не заканчивается. Так, Московский скоростной диаметр (МСД) представляет собой бессветофорную автомагистраль с многоуровневыми развязками и системой видеонаблюдения. Звучит круто, не правда ли?

Но вернёмся к ЦКАД. ЦКАД-3 (участок Центральной кольцевой автодороги), участок дороги, где реализована концепция «цифрового коридора» с возможностью поддержки беспилотного транспорта и обмена данными между автомобилями и дорожной инфраструктурой.

Беспилотный транспорт, кстати, тоже очень активно развивается в России. Например, отечественные специалисты разработали AI-водителей для грузового и легкого транспорта — Navio.

Система ориентируется не только по датчикам, но и обрабатывает информацию, которую получила с сенсоров. В итоге, она может даже разбираться в сложных ситуациях на дороге и выбрать наиболее приемлемый вариант поведения. К тому же, даже на испытаниях такие «водители» не допускали ошибок.