Зелёный свет для IoT: как умные устройства управляют дорогами

Зелёный свет для IoT: как умные устройства управляют дорогамиУмные светофоры и цифровой мониторинг
В России, как известно, две главные беды— дураки и дороги. Действительно, загруженность дорог в нашей стране достаточно большая.
Для сравнения, рейтинг Numbeo в 2025 году составил свой рейтинг самых загруженных дорог по странам мира. Из 89 представленных стран Россия занимает 19 место, и это очень плохо. Государства, в которых проблема пробок практически решена, — это полупустая Прибалтика и скандинавские страны.
Зарубежный опыт
Скандинавские страны — Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия — добились значительных успехов в решении проблемы автомобильного трафика. Всё благодаря классному сочетанию цифровых технологий и общественного экологичного транспорта. Ну и в целом, важно, как спроектирован сам город и как спланирована инфраструктура.
Ещё одно интересное решение — интеллектуальные системы управления движением. Например, в Копенгагене работают светофоры, которые распознают автобусы и велосипеды и дают им зелёный свет при проезде перекрёстков. Именно поэтому велосипеды становятся все популярнее. И экологичнее, и пробок меньше, ещё и светофоры пропускают!
Подобные технологии внедряются в рамках масштабных проектов, таких как NordicWay. Планируют сделать единую систему, где будут обмениваться данными между светофорами, автомобилями и городской инфраструктурой.
Такие светофоры становятся все популярнее. Например, их активно внедряют в Канаде и США.
Исследование показывают, что «умные» светофоры сокращают время поездки на 26%, уменьшают выбросы на 21% и сокращают ожидание на 41%. Неплохой результат, в общем.
По данным учёных, неэффективный трафик в крупных американских городах обходится в 121 миллион долларов, так что такие светофоры выгодны и самому государству.
Россия
Одна из самых высокотехнологичных дорог в России — это, конечно же, ЦКАД, однако одной Москвой дело не ограничивается. В последние годы в России активно развиваются технологии дорожного строительства.
Яркий пример — скоростная автомагистраль М-12 «Восток», которая соединяет Москву с Казанью. а в будущем — с Екатеринбургом и Тюменью. Эта трасса представляет — эталон технологичности и безопасности, новый стандарт для российских дорог.
Почему? Магистраль оснащена современными системами мониторинга. На мостах установлены специальные датчики, которые отслеживают в реальном времени нагрузки, вибрации и возможные деформации конструкций. Эти данные автоматически передаются в диспетчерские центры, а значит, если что, сотрудники оперативно среагируют на любые потенциальные угрозы.
Особое внимание уделено энергоэффективности: по всей трассе установлено современное светодиодное освещение. Всё это значительно сокращает энергопотребление, при этом трассы остаются хорошо освещёнными и безопасными. Причём осветительные системы ещё и подстраиваются под погодные условия и интенсивность трафика.
Да и даже контроль за обстановкой на дороге цифровизируют. Уже сейчас применяются камеры видеонаблюдения, автоматические пункты контроля веса и габаритов, а ещё системы есть оповещения водителей о дорожной обстановке.
И даже на этом цифровизация дорог не заканчивается. Так, Московский скоростной диаметр (МСД) представляет собой бессветофорную автомагистраль с многоуровневыми развязками и системой видеонаблюдения. Звучит круто, не правда ли?
Но вернёмся к ЦКАД. ЦКАД-3 (участок Центральной кольцевой автодороги), участок дороги, где реализована концепция «цифрового коридора» с возможностью поддержки беспилотного транспорта и обмена данными между автомобилями и дорожной инфраструктурой.
Беспилотный транспорт, кстати, тоже очень активно развивается в России. Например, отечественные специалисты разработали AI-водителей для грузового и легкого транспорта — Navio.
Система ориентируется не только по датчикам, но и обрабатывает информацию, которую получила с сенсоров. В итоге, она может даже разбираться в сложных ситуациях на дороге и выбрать наиболее приемлемый вариант поведения. К тому же, даже на испытаниях такие «водители» не допускали ошибок.
В общем, дороги умнеют, а пробок становится меньше.
Будущее без заторов
Цифровое управление дорожным трафиком — это не просто современный тренд, а инструмент, который поможет справиться с проблемой перегруженных дорог. Это подтверждено опытом другим стран, но и в России уже есть позитивные примеры.
Конечно, чтобы действительно изменить ситуацию, необходимо не просто сделать пару «умных» трасс в Москве, а подумать, как в целом модернизировать дороги. И, возможно, умная транспортная система — это будущее российских дорог.