Зачем России ядерный буксир?

И каждую секунду они будут выдавать импульс, может и не такой уж большой, но всё же импульс. Именно благодаря этому они смогут разогнать космический корабль до скоростей, которые обычным химическим ракетам и не снились.

Зачем ядерный реактор?

А почему бы нам не использовать сразу несколько ионных двигателей, чтобы увеличить общую тягу и заодно иметь запасной вариант, если что-то пойдет не так? Ведь в сравнении с химическими ракетными двигателями ионные двигатели имеют так много плюсов.

Но тут есть одно НО. При таком раскладе требуется очень сильное электропитание, которое не так-то просто обеспечить, особенно если полагаться на солнечные батареи (эффективность этих батарей страдает, когда мы отдаляемся от Солнца).

Поэтому и решили использовать для этих целей ядерный реактор: он может быть сравнительно небольшим, но при этом весьма энергоэффективным.

Предполагают, что электрическая мощность на борту аппарата составит 1 МВт. Собственно, топливно-энергетический модуль (ТЭМ) и работает на базе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.