Безопасная и более эффективная атомная энергия: жидкосолевые реакторы

Учёные перекрывают минусы нового реактора

Для создания топлива ЖСР нужно решить две задачи. Первая задача — получение нужных веществ из отработанного ядерного топлива реакторов, для того чтобы ЖСР заработал. После нужно добавить эти вещества в соль.

Вторая задача — переработка топливной соли. Часть соли нужно вывести из реактора, далее выдержать, извлечь из неё коррозионные примеси и продукты деления после реакций. Ещё к этому всему нужно добавить что-то, что позволит не распасться соединению соли со свежими веществами. То есть, изготовление и переработка должны быть единым процессом, ещё и непрерывным.

В России одними из первых в мире смогли разработать оптимальный состав солей для работы нового реактора. Но нужно ещё немало потрудиться, чтобы всё заработало, как надо.

Создание устойчивого к коррозии металла тоже занимает много времени: во-первых, надо разработать оптимальный сплав , во-вторых, проверить его. В Китае уже создали рабочий вариант сплавов, провели ряд тестов, и потихоньку начинают использовать их в работе.

В России же на Горно-химическом комбинате с апреля 2024 года проводят испытания материалов коррозионно-стойких сплавов. Для точности, сплавы нужно было выдерживать 4000 часов в соли, нагретой почти до 700°C, и с токсичными элементами отработавшего ядерного топлива. Результаты получились удовлетворительными.