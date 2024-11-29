Как учёные используют животных в своих целях?

Почему грызуны прописались в лабораториях?

Дело тут в том, что человек знает о мышином и крысином организме, даже больше чем о своём. Плюс к этому, грызунов не так и сложно содержать: посадил их в клетку, дал пропитание и всё, да и места много не занимают, в отличие от обезьян или свиней. С помощью быстрой селекции лабораторным подопытным так изменили геном, что он похож на человеческий.

Большую роль играет и продолжительность жизни лабораторных грызунов, и их способность плодиться. К примеру крысы: они живут около двух лет, вынашивают потомство за три недели, а в одном помёте может оказаться до 17 крысят. Допустим, учёные разработали вакцину от какой-либо болезни и им нужно узнать, как же она повлияет на живой организм.

И вот, вакцинировали крысу, в течение года следили за изменениями в её организме, так ещё и успели посмотреть, какие мутации приобрело её потомство из-за вакцины. Решение простое и элегантное, а главное дешевое.

Так ещё и можно выводить грызунов со специальными генами, которые нужны для исследования. Так, например, для вакцины от гепатита B российские учёные вывели особых мышей, благодаря которым можно было узнать, как именно лекарство воздействует на живой организм. А без таких мышей пришлось бы идти за помощью к обезьянам.