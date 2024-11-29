Как учёные используют животных в своих целях?Плоха та мышь, которая не принесла пользу науке
© Ferra / Kandinsky
Животных в науке используют с незапамятных времён: находили записи, что даже в Древней Греции обучали врачей на козах и свиньях. Сейчас же всё свелось к тому, что мы используем таких зверушек, которых можно содержать в лабораторных условиях.
Разрабатывают новую вакцину — в первую очередь прививают мышей, косметологи придумывают новый инновационный крем — тестируют на кроликах. Даже с учётом развития технологий и науки без подобных опытов, к сожалению, не обойтись.
Самые главные помощники учёных — мыши и крысы. Помимо них есть, конечно, и собаки, обезьяны, кролики и другие представители, но всё чаще всего страдают именно грызуны. Но почему?
Почему грызуны прописались в лабораториях?
Дело тут в том, что человек знает о мышином и крысином организме, даже больше чем о своём. Плюс к этому, грызунов не так и сложно содержать: посадил их в клетку, дал пропитание и всё, да и места много не занимают, в отличие от обезьян или свиней. С помощью быстрой селекции лабораторным подопытным так изменили геном, что он похож на человеческий.
Большую роль играет и продолжительность жизни лабораторных грызунов, и их способность плодиться. К примеру крысы: они живут около двух лет, вынашивают потомство за три недели, а в одном помёте может оказаться до 17 крысят. Допустим, учёные разработали вакцину от какой-либо болезни и им нужно узнать, как же она повлияет на живой организм.
И вот, вакцинировали крысу, в течение года следили за изменениями в её организме, так ещё и успели посмотреть, какие мутации приобрело её потомство из-за вакцины. Решение простое и элегантное, а главное дешевое.
Так ещё и можно выводить грызунов со специальными генами, которые нужны для исследования. Так, например, для вакцины от гепатита B российские учёные вывели особых мышей, благодаря которым можно было узнать, как именно лекарство воздействует на живой организм. А без таких мышей пришлось бы идти за помощью к обезьянам.
Почему не обезьяны?
Ситуация с ними неоднозначная: вроде бы их и используют для различных тестов, при изучении гепатита и СПИДа, генетических исследованиях, и других, но, как правило, обезьян специально разводят для лабораторных работ, как например в Китае и США. Существуют даже специальные компании, которые занимаются отловом обезьян в дикой природе и их разведением.
С другой стороны, многие учёные проводят исследования с обезьянами неохотно. И дело тут не в том, что это сложнее, чем с грызунами, а в том, что это может быть опасно для самих учёных. И главная опасность может исходить даже не от обезьян.
© Хотя Илона Маска это не останавливает
В США и в некоторых странах Европы в конце 90-х и начале нулевых было множество случаев, когда журналисты или активисты пробирались в лаборатории, где проводились опыты на обезьянах. В большинстве случаев было замечено, что с животными обращались ужасно, да и сами исследования были не самыми этичными. Для животных это было подобием ада на земле.
«Народная кара» за такое отношение к животным доходила до того, что активисты даже бомбы под машины подкладывали или поджидали в тёмных переходах с трубой в руках. После таких вот скандальных историй многие страны начали вводить законы, которые запрещают проводить исследования на обезьянах. Правда, не на всех видах, но хоть какие-то ограничения начали появляться.
Так что, и дорого, и проблем много, и по закону нельзя. А можно ли как-то и вовсе никого не мучить?
Кто, если не животные?
Развитие науки и технологий потенциально поможет отказаться от опытов на животных. Например, существуем метод клеточного и тканевого выращивания, который поможет животным остаться целыми. Ну, почти. Нужно только взять часть их ткани и дальше вырастить нужный орган для исследования.
Есть вариант использовать компьютерную модель. В программе создаёшь модель органа и проводишь тысячи испытаний и по-разному на них воздействуешь. И никого не нужно резать или тревожить, кроме как программиста подпинывать, чтобы всё работало.
Помимо этого существует ещё два варианта.Человек может завещать своё тело науке, но это случается крайне редко, да и всё-таки нужно знать как живой, а не мёртвый организм будет реагировать на новый препарат.
Ещё можно использовать беспозвоночных, например, мух. Организм у них простой, сами они маленькие и уход за ними несложный, а цикл жизни короткий и размножаются быстро. Сейчас учёные начинают активно использовать их в своих исследованиях. Единственный минус опытов над беспозвоночными в том, что их иммунная система достаточно слабая и не способна быстро адаптироваться к изменениям.
Звучит всё вроде неплохо, но пока всё равно грызуны вне конкуренции: с ними банально проще и привычнее работать.
Необычные кролики, которых можно доить
Помимо того, что учёные изменяют геном некоторых особей для своих экспериментов, так они ещё и вывели животных с весьма необычными способностями. Как вам кролики, которые лечат людей своим молоком?
В Белгороде учёные вывели специальных трансгенных кроликов, которых можно доить. Как оказалось, в кроличьем молоке есть белок «теплового шока», а он может помочь в лечении неврологических заболеваний.
Такой доильный кролик способен давать до 5 литров молока в год, в котором находится около 15 грамм полезного белка. Если создать кроличью ферму, то, потенциально, белка «теплового шока» хватит для многих людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и других.
Помимо того, что таких кроликов можно доить, так они ещё и в стоматологии пригодятся. Российские учёные выяснили, что из костей генно-модифицированных кроликов получается отличные материалы с высокой биосовместимостью для восстановления костной ткани после удаления зуба.
Казалось бы, человеческая кость лучше подходит для наращивания поврежденных участков, но это приводит к травмам, да и реабилитация будет дольше. А на основе кроличьего костного коллагена можно сделать специальную пасту и восстановить кость человека.
Без опытов с животными — никак
Увы, от участия животных в исследованиях учёные пока не могут отказаться. Да, существуют и другие варианты тестирования своих разработок, правда, на живом организме как-то достовернее получается. А то вдруг у компьютерной модели ошибка в коде и
все усилия коту под хвост всё напрасно.
Помимо этого, опыты с животными помогают развитию генной инженерии: клонирование, изменение человеческого гена, которое поможет избавиться от каких-нибудь наследственных заболеваний, и многое другое.
Отношение к опытам над животными неоднозначное: конечно, их очень жалко, и хочется избавить пушистых от страданий, но не стоит забывать, что с помощью этих исследований можно будет понять, как вылечить многие заболевания. Это ли не здорово?