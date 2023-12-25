Российские программисты сделают аватары ИИ человечнее

Виртуальные ассистенты вроде Алисы, Кортаны и других, уже стали частью повседневности для многих россиян. Эти боты помогают нам найти ответы на детские вопросы, составить оптимальный маршрут для путешествия на море и даже сделать божественный ужин для большой компании. Но одна беда все еще преследует этих виртуальных друзей человека: им самим недостает человечности. Мало того, что шаблоны их поведения ограничены заложенным в них кодом (хоть они и умнеют не по дням, а по часам), так они еще и безлики. Отдельные безумцы вроде китайских телевизионщиков дают своим ботам «реальные» лица, но без слез и отвращения на не взглянешь. Почему так? Зловещая долина!

Зловещая долина? Это такая туристическая достопримечательность?

Нет, к туризму или творчеству Тима Бертона этот термин никакого отношения не имеет, наоборот, он прямо связан с робототехникой.

Зловещая долина, если простыми словами — это ситуация, когда человек смотрит на робота, который старается косить под человека, и вместо симпатии к нему испытывает сильнейший дискомфорт, а то и рвотные позывы. Отчего так происходит?