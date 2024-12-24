Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

Чем же WebAsk может быть полезен для аналитики? У него есть куча функций, которые помогают не только собирать данные, но и удобно обрабатывать и интерпретировать их. Например, тут сразу отображаются ответы пользователей, которые ещё и визуализируются на понятных графиках.

Причём можно настроить их для любой удобной вам группы среди участников опроса, если вам интересно чьё-то конкретное мнение, например, только женщин. К тому же эти данные сразу можно скачать или подключить другие сервисы, чтобы ещё глубже проанализировать результаты.