Наука и технологии
Опубликовано 24 декабря 2024, 19:41
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Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

Простые инструменты для сложных задач
Бизнес без аналитики — как человек без глаз. Очень важно понять, что нравится/не нравится покупателю или какой товар самый продаваемый. Сегодня расскажем про новые стартапы — полезные и доступные инструменты, которые подойдут практически любому бизнесу.
Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

© Ferra.ru

Зачем оно вообще нужно?

Аналитика играет ключевую роль в бизнесе — без нёё едва ли получится принять взвешенное решение. Такая работа с данными гораздо больше, чем простая подготовка отчётов и графиков: главная задача аналитика — найти такие решения, которые и проблемы решат, и все процессы сделают максимально эффективными.

Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

© workspace.ru

Вот лишь некоторые примеры того, на что способна аналитика данных:

  • Узнать, какие продукты популярны, а какие нет, и производить то, что приносит максимальную прибыль.

  • Понять, что нравится вашим клиентам, и предложить им то, чего они хотят, чтобы они снова и снова выбирали именно вас.

  • Найти слабые места в организации рабочих процессов и помочь устранить их.

  • Планировать будущее: например, прогнозировать, сколько товаров нужно заказать, чтобы не было дефицита или, наоборот, переизбытка продукта.

  • Проверить, работает ли реклама, и настроить её так, чтобы она привлекала больше клиентов.

Другими словами, аналитика данных — инструмент, который помогает делать бизнес эффективнее, экономить деньги и быть на шаг впереди конкурентов. А какие есть российские проекты, которые смогут помочь бизнес-аналитике?

Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

© dzen.ru

WebAsk

WebAsk — удобный сервис для создания опросов, анкет и форм обратной связи. Его можно использовать, чтобы быстро собрать информацию от клиентов, сотрудников или просто аудитории.

Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

© webask.io

Чем же WebAsk может быть полезен для аналитики? У него есть куча функций, которые помогают не только собирать данные, но и удобно обрабатывать и интерпретировать их. Например, тут сразу отображаются ответы пользователей, которые ещё и визуализируются на понятных графиках.

Причём можно настроить их для любой удобной вам группы среди участников опроса, если вам интересно чьё-то конкретное мнение, например, только женщин. К тому же эти данные сразу можно скачать или подключить другие сервисы, чтобы ещё глубже проанализировать результаты.

Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

© pinterest.com

WebAsk удобен, если вам нужно быстро собрать данные, понять их суть и представить результаты. Всё сделано так, чтобы вы могли тратить минимум времени на обработку и больше — на выводы.

Astra AI

Astra AI — это сервис для аналитики целевой аудитории, который использует нейросети для анализа данных и создания контента. Он помогает быстро изучить, что интересно вашим потенциальным покупателям, сгенерировать тексты для рекламы и социальных сетей, а также автоматизировать анализирование данных.

Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

© productradar.ru

В общем-то, главные плюсы этого сервиса именно в глубоком исследовании интересов вашей целевой аудитории, и, следовательно, подборе подходящего контента, что экономит кучу времени и ресурсов. Ну и конечно, есть приятный бонус — интеграция с другими сервисами.

Re:source

RE:source — это платформа, которая предоставляет аналитику для бизнеса в открытом доступе. Она помогает собирать, структурировать и анализировать данные по широкому спектру тем и направлений. Главная идея сервиса — облегчить доступ к такой информации: он предоставляет актуальные и полезные данные без необходимости проводить дорогие исследования.

Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

© 6-sense.pro

Чем же полезна такая платформа?

-Позволяет работать с большими объемами данных без специализированных знаний.

-Делает акцент на простоту и доступность: пользователи получают уже готовые аналитические материалы.

-Подходит для использования в маркетинге и других бизнес-процессах, где важно отслеживать актуальные интересы аудитории.

Инструмент особенно полезен для компаний, которым нужна информация для принятия решений или проверки гипотез, но у них нет возможности проводить или заказывать сложные исследования.

Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

© rbc.ru

Не роскошь, а необходимость

Аналитика данных сегодня — это не бесполезный тренд, а то, без чего бизнесу просто не обойтись. С её помощью компании могут принимать более эффективные решения, быстрее адаптироваться к изменениям и предугадывать желания клиентов. Современные инструменты аналитики помогают преуспеть в этом даже без глубоких знаний в статистике, .

Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

© forbes.com

Будь то улучшение качества обслуживания, оптимизация расходов или настройка более эффективной рекламы, аналитика может помочь взглянуть на бизнес изнутри и выявить слабые места.

Новые сервисы делают процесс анализа данных проще, доступнее и быстрее и дают возможность сосредоточиться не на цифрах, а на инсайтах — на том, что действительно движет бизнес вперёд.