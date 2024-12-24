Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данных

Знай своего клиента: стартапы в области аналитики данныхПростые инструменты для сложных задач
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Зачем оно вообще нужно?
Аналитика играет ключевую роль в бизнесе — без нёё едва ли получится принять взвешенное решение. Такая работа с данными гораздо больше, чем простая подготовка отчётов и графиков: главная задача аналитика — найти такие решения, которые и проблемы решат, и все процессы сделают максимально эффективными.
Вот лишь некоторые примеры того, на что способна аналитика данных:
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Узнать, какие продукты популярны, а какие нет, и производить то, что приносит максимальную прибыль.
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Понять, что нравится вашим клиентам, и предложить им то, чего они хотят, чтобы они снова и снова выбирали именно вас.
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Найти слабые места в организации рабочих процессов и помочь устранить их.
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Планировать будущее: например, прогнозировать, сколько товаров нужно заказать, чтобы не было дефицита или, наоборот, переизбытка продукта.
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Проверить, работает ли реклама, и настроить её так, чтобы она привлекала больше клиентов.
Другими словами, аналитика данных — инструмент, который помогает делать бизнес эффективнее, экономить деньги и быть на шаг впереди конкурентов. А какие есть российские проекты, которые смогут помочь бизнес-аналитике?
WebAsk
WebAsk — удобный сервис для создания опросов, анкет и форм обратной связи. Его можно использовать, чтобы быстро собрать информацию от клиентов, сотрудников или просто аудитории.
Чем же WebAsk может быть полезен для аналитики? У него есть куча функций, которые помогают не только собирать данные, но и удобно обрабатывать и интерпретировать их. Например, тут сразу отображаются ответы пользователей, которые ещё и визуализируются на понятных графиках.
Причём можно настроить их для любой удобной вам группы среди участников опроса, если вам интересно чьё-то конкретное мнение, например, только женщин. К тому же эти данные сразу можно скачать или подключить другие сервисы, чтобы ещё глубже проанализировать результаты.
WebAsk удобен, если вам нужно быстро собрать данные, понять их суть и представить результаты. Всё сделано так, чтобы вы могли тратить минимум времени на обработку и больше — на выводы.
Astra AI
Astra AI — это сервис для аналитики целевой аудитории, который использует нейросети для анализа данных и создания контента. Он помогает быстро изучить, что интересно вашим потенциальным покупателям, сгенерировать тексты для рекламы и социальных сетей, а также автоматизировать анализирование данных.
В общем-то, главные плюсы этого сервиса именно в глубоком исследовании интересов вашей целевой аудитории, и, следовательно, подборе подходящего контента, что экономит кучу времени и ресурсов. Ну и конечно, есть приятный бонус — интеграция с другими сервисами.
Re:source
RE:source — это платформа, которая предоставляет аналитику для бизнеса в открытом доступе. Она помогает собирать, структурировать и анализировать данные по широкому спектру тем и направлений. Главная идея сервиса — облегчить доступ к такой информации: он предоставляет актуальные и полезные данные без необходимости проводить дорогие исследования.
Чем же полезна такая платформа?
-Позволяет работать с большими объемами данных без специализированных знаний.
-Делает акцент на простоту и доступность: пользователи получают уже готовые аналитические материалы.
-Подходит для использования в маркетинге и других бизнес-процессах, где важно отслеживать актуальные интересы аудитории.
Инструмент особенно полезен для компаний, которым нужна информация для принятия решений или проверки гипотез, но у них нет возможности проводить или заказывать сложные исследования.
Не роскошь, а необходимость
Аналитика данных сегодня — это не бесполезный тренд, а то, без чего бизнесу просто не обойтись. С её помощью компании могут принимать более эффективные решения, быстрее адаптироваться к изменениям и предугадывать желания клиентов. Современные инструменты аналитики помогают преуспеть в этом даже без глубоких знаний в статистике, .
Будь то улучшение качества обслуживания, оптимизация расходов или настройка более эффективной рекламы, аналитика может помочь взглянуть на бизнес изнутри и выявить слабые места.
Новые сервисы делают процесс анализа данных проще, доступнее и быстрее и дают возможность сосредоточиться не на цифрах, а на инсайтах — на том, что действительно движет бизнес вперёд.