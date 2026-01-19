Как учёные помогают «видеть» беспилотным автомобилям?

Беспилотные автомобили на слуху уже очень давно. Кто-то их считает дорогой игрушкой, но, возможно, именно за ними будущее.

И это мнение достаточно популярно среди специалистов, учёных и крупных компаний. Не зря же Яндекс, Сбер, КамАЗ, Navio тратят кучу ресурсов на развитие беспилотных автомобилей. С каждым годом появляется всё больше разработок для улучшения машин будущего.

Беспилотники действительно безопаснее: это подтверждает эксперимент, который проводили с 2022 по 2024 год. За этот период случилось 36 аварий с участием беспилотников: 26 из них управлялись в автоматизированном режиме, когда водитель вмешивался лишь в исключительных случаях, и лишь 2 случая произошли по вине самих беспилотников.

Это при том, что поездок было более 90 тысяч! Беспилотные автомобили катались по Иннополису, Сириусу и по району Москвы (в Ясенево). В целом, показатель хороший.