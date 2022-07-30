Второе самое популярное оружие СССР после автомата Калашникова

Второе самое популярное оружие СССР после автомата КалашниковаКоторое гораздо меньше пиарят, поэтому вы, наверное, даже не знали о его значимости?
Чем не угодило остальное оружие
Советской пехоте после Второй мировой остро не хватало мобильного средства, способного отбивать воздушные налёты. Больше всего досаждали штурмовики, которые способны метко утюжить передний край неуправляемыми ракетами, бомбами и автоматическими пушками.
Несмотря на то, что у Люфтваффе не было удачных штурмовиков (или истребителей-бомбардировщиков) вроде нашего Ил-2 или американского P-47 Thunderbolt, надёжного средства противодействия тем же Фокке-Вульф 190 (в основном модификациям А-4 и А-5) на передовой не было.
Если с зенитками против высотных целей более-менее понятно — тогда у всех сторон были выдающиеся образцы, то с малыми лёгкими зенитками было немного сложнее. Дело в том, что на низкой высоте самолёт — очень юркая цель, даже на небольших скоростях и при кабрировании (противоположность пикированию, или проще, набор высоты).
Зенитчику приходится очень быстро и часто на глаз определять курсовой параметр цели и упреждение (проще — сколько отступить прицелом от цели, чтобы снаряды попали в неё при условиях движения и маневрирования) во время интенсивного боя, когда снаряды могут рваться и рядом с ним самим. Очень много боеприпасов расходуется «в молоко», нужно быстро переключаться, обстреливая несколько самолётов, а всему расчёту действовать быстрее и слаженнее, чем кому-либо в артиллерии вообще.
Соответственно, от зенитки в этом классе требуется:
- Высокая мощность, желательно несколько стволов для залпа
так как небольшое количество выстрелов станут попаданием, понадобится максимум фугасного и осколочного действия за один выстрел/залп
При этом должна сохраняться и высокая скорострельность
Лёгкость и мобильность — быстрый перевод из походного положения в боевое, возможность обслуживать минимальным расчетом
Малые габариты — для быстрого окапывания и маскировки
Уже немцы по достоинству ценили легкие и мобильные зенитки. Послужат и в городском бою — по огневой мощи на узких улочках им нет равных. Неплохо поставлено Спилбергом сами знаете где:
А в наличии было вот что:
61-К 37-мм — зенитное орудие дивизионного уровня, прослужило в армии до 80-х годов. В годы войны из всех недостатков, кроме дефицита самих зениток и боеприпасов к ним, военные отмечали недостаточный темп стрельбы в 160-170 выстрелов в минуту и тяжёлый лафет, орудие получилось недостаточно лёгким для полкового и бригадного уровня. Но всё же оно удачное, использовалось активно до недавнего времени — пожалуй, это самая результативная (или одна из) зенитка в истории.
72-К 25-мм — более скорострельный и лёгкий вариант в 240 выстрелов в минуту. Только вот лафет был едва ли легче чем у 61-К, хотя она претендовала на полковое звено. Действовала на 2400 м дистанции и 2000 м по высоте. Всю войну была крайне дефицитна, а после войны признана неудачным образцом.
ДШК 12,7-мм — крупнокалиберный пулемёт, он стал основой полковых зенитных средств. Отличался высокой скорострельностью, но пуля, даже тяжёлая, не наносил такого урона планеру и другим элементам самолёта, как, пусть и лёгкий, но снаряд.
ЗПУ-2 и ЗПУ-4 14,5-мм — послевоенные спаренные или счетверённые сверхтяжёлые пулемёты Владимирова. Хотя КПВ более известен как КПВТ, установленный в башни бронетранспортёров, изначально пулемёт создавался как зенитный. Здесь уже была высокая мощность залпа при высоком темпе стрельбы (600 выстрелов в минуту, как у АК), но небольшой практический потолок (при котором пули на излёте теряли высокую разрушающую силу) не позволили войскам остановиться на ЗПУ, как на идеальной полковой зенитке.
«Зушка»
В конце 1950-х начали бурно развиваться военные вертолёты, все страны старались превратить их в транспортно-боевые, а дальше в ударные, поэтому военные просили радикальное и максимально эффективное оружие, чтобы им противостоять. Кроме вертолётов нового поколения, шорох наводили новые реактивные самолёты, против которых 61-К уже была малополезной.
А ещё лёгкая зенитка понадобилась создаваемым воздушно-десантным войскам (ВДВ), которым не подходила толком ни одна из существующих на тот момент зениток. До разработки первых ПЗРК было ещё далеко, да и в целом, одними ПЗРК сыт не будешь — нужна и пушка.
Корень проблемы заключался в боеприпасе и его калибре. Слишком малый калибр или пуля — невысокая мощность, поэтому даже кпвтшный 14,5 мм был не у дел. При этом 37, 30 и даже 25 мм были, в свою очередь, тяжеловатыми, со слишком мощным откатом (отдачей), чтобы использовать их даже в спаренной версии. Громоздкой и тяжёлой становилась люлька (держит и направляет стволы и все приблуды к ним) и находящиеся в ней противооткатные устройства. Да и точность/кучность получались малоудовлетворительными, а что уж говорить про лафет.... Короче — не вариант.
Баланс нашли в автоматической пушке ВЯ-23, которую до этого устанавливали на версии штурмовиков Ил-2 и Ил-10. Она послужила основой для самих зенитных автоматов, и они получили фантастический темп стрельбы в 1000 выстрелов в минуту — настоящая пила, словно горох в миску насыпают, только децибелы при стрельбе совсем другие.
Лафет двухколёсный, выполнен как прицеп, который может перевозить любой грузовик, и даже легковой внедорожник типа ГАЗ-69. При переводе в боевое положение колёса откидываются в бок с помощью рычага, и «дотягиваются» силами номеров расчёта. Особо подготавливать площадку не требуется, установка горизонтируется тут же — это входит в норматив.
После перевода в боевое положение установка очень приземиста — подготовка орудийной площадки на позиции требует углубления 10 см и бруствера, высотой 45 см. Позднее, уже в ходе Афганской войны, ЗУ-23-2 оказалась пригодна для монтирования в Уралы и КамАЗы, когда кузов превращался в рабочее пространство расчёта. Подобного рода самоходки практикуются и сегодня — большая часть батарей Зушек «вяжут» в кузова, или монтируют на тягачи — МТ-ЛБ или БТР-Д.
Главным недостатком стал быстрый перегрев стволов, потому что требования к лёгкости (установка массой всего 950 кг) не позволяли продумать никакого охлаждения, а темп стрельбы был очень высокий. По нормативу, после 100 выстрелов стволы быстро сменяются и укладываются остывать в ванну с водой, а номер расчёта ставит новые (на технике это особо проблематично).
Хотя работа по наземным целям в конструкцию не закладывалась, тем не менее коллиматорный прицел (без увеличения, для лучшего обзора) дополнили оптическим.
В чём уникальность?
По опыту боевого применения, едва ли половина его использовалась по назначению. ЗУ-23-2 стала универсальным средством огневой поддержки. Два основных типа боеприпасов БЗТ (бронебойно-зажигательно-трассирующий) и ОФЗ (осколочно-фугасно-зажигательный) подходят для работы не только по авиации.
Исчерпывающий обзор от Крупнокалиберного переполоха...
БЗТ — способен пробивать броню практически любой лёгкой бронетехники. Способен прошивать до 25 мм гомогенной брони под углом 60˚ с 500 метров. Существовали примеры даже успешной борьбы по танкам, хотя нет инфы, в какую проекцию и с какой дистанции работали (возможно, речь идёт о старых танках Второй мировой, которые богато повоевали в разборках на Ближнем Востоке — эти да, вполне вероятно).
ОФЗ — генерирует множество осколков при том, что снаряды прилетают по два сразу, и в кучно в огромном количестве. Пехоте почти нереально выжить под таким огнём, и её не спасут ни бронетранспортёры, ни обычные городские укрытия.
Зенитный огонь, антиснайперская борьба, засады колон бронетехники, обстрел закрепившегося противника — дальность до 3000 м прямой наводкой. Особо прославились в Афганистане, как великолепное средство конвоирования — в отличие от БМП и БТР, стволы можно задрать под 90˚ и обстреливать противника даже на узком серпантине.
Аналогов ЗУ-23-2, при всей простоте, действительно не создано — ни одна зенитка в классе не обладает такой многопрофильностью, за исключением югославской Zastava M55, созданной во многом с оглядкой на ЗУ.
Поэтому, даже когда появились новые поколения боевых самолётов и эффективность ЗУ-23-2 как зенитной установки стала предельно сомнительной, работу она не потеряла. Вполне эффективно действует по вертолётам (хотя с развитием тепловизоров и прочих средств наблюдения и обнаружения сегодня успешно применять её стало проблематично). Много было споров о возможностях работать по БПЛА, но сугубо оптические приборы наведения не позволяют эффективно и своевременно их обнаруживать.
В остальном, зенитчики на ЗУ-23-2 — во многом идеологические наследники расчётов знаменитых противотанковых пушек-«сорокопяток» времён Второй мировой. У которых в народе, правда, было прозвище «Прощай, Родина» из-за огромных потерь артиллеристов, практически на уровне с пехотой.
В итоге Зушка находится на вооружении около 60 стран, включая Финляндию, Грецию, Польшу, Венгрию.
И, напоследок, совсем недавно появились прицельный комплекс от ЗУ-23М1 с установкой "Стрелец", ракетно-пушечный комплекс из ЗУ-23-2 и ПЗРК Игла. А вот сколько таких дошло до войск — ну, вы понимаете...