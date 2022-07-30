Второе самое популярное оружие СССР после автомата Калашникова

Чем не угодило остальное оружие

Советской пехоте после Второй мировой остро не хватало мобильного средства, способного отбивать воздушные налёты. Больше всего досаждали штурмовики, которые способны метко утюжить передний край неуправляемыми ракетами, бомбами и автоматическими пушками.

Несмотря на то, что у Люфтваффе не было удачных штурмовиков (или истребителей-бомбардировщиков) вроде нашего Ил-2 или американского P-47 Thunderbolt, надёжного средства противодействия тем же Фокке-Вульф 190 (в основном модификациям А-4 и А-5) на передовой не было.

Если с зенитками против высотных целей более-менее понятно — тогда у всех сторон были выдающиеся образцы, то с малыми лёгкими зенитками было немного сложнее. Дело в том, что на низкой высоте самолёт — очень юркая цель, даже на небольших скоростях и при кабрировании (противоположность пикированию, или проще, набор высоты).