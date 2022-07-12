Почему разработчики борются с торговлей игровыми предметами за реальные деньги

В итоге мы получаем тысячи вариантов передачи предметов и предоставления услуг в обход разработчиков игр: это и вход через Teamviewer на аккаунт заказчика, и передача внутри игры методами, которые чаще всего невозможно отследить. Предприниматель всегда найдет лазейку :)

Это жутко раздражает создателей игр, поэтому мы получаем нестабильный, неконтролируемый и очень сырой вторичный рынок игровых предметов и услуг. И помимо раздражения и хаотичных блокировок своих пользователей, разработчики не могут предложить ничего другого. Они лишь держат продавцов и покупателей в страхе блокировок.

А где нет контроля, там есть обман и произвол.

Обман и произвол в RMT

Сейчас появляется огромное количество игровых бирж-однодневок, которые предоставляют сервис своим клиентам несколько дней, после чего пропадают с вашими замороженными на балансах деньгами. Существуют биржи, которые намеренно блокируют своих пользователей, как только те получают средства на свой счет.

Поскольку отрасль, к сожалению, не контролируется государством, сейчас можно найти только две биржи, работающие на рынке России официально, прошедшие проверку служб безопасности в банках, не обманывающие пользователей, где средства надежно защищены. Вдумайтесь, более, чем за 15 лет RMT в России существует только две биржи с легальными платежными системами (имеющими лицензию ЦБ РФ). И одна из них принадлежит компании mail.ru - они являются разработчиком и локализатором игр и создали для этих игр собственный вторичный рынок. Тем не менее, около 80% продаж все равно находятся за её пределами. Какой второй проект — угадайте :) Выводы и рассуждения

Завершить хочется просто и понятно: когда рынок будет легален, контролируем и прозрачен, в играх будет больше пользователей — хотя бы даже тех, кто никогда не торговал, прочёл эту статью и решил попробовать (да пребудет с вами сила), кто ушел из игр по причине блокировок за RMT, кто не может тратить время на игры, потому что необходимо зарабатывать на жизнь.

Больше свободных и довольных пользователей очевидно дадут больше денег разработчикам на большой дистанции, а легализованный RMT-рынок сможет сотрудничать с разработчиками, заключая эксклюзивные отношения.

Мы стараемся улучшать рынок именно в этом направлении. И в итоге, надеюсь, сделаем его открытым и честным не в рамках своего проекта, а глобально.