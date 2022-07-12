Почему разработчики борются с торговлей игровыми предметами за реальные деньги

Почему разработчики борются с торговлей игровыми предметами за реальные деньгиРыночек не порешал?
Реальная обстановка в RMT-нише
По разным данным, ежемесячный оборот вторичного игрового рынка в России колеблется в пределах 5 000 000 000 (да, это пять миллиардов рублей).
Сюда входят:
- Покупка скинов — предметов, которые не меняют в игре ничего, кроме внешнего вида оружия или персонажей.
Например, M4A4 “Howl” в игре Counter-Strike: Global Offensive, стоимость которой может доходить до 2 миллионов рублей. А в среднем она торгуется на рынке от 600 тысяч до почти 1.4 миллионов
- Покупка учётных записей (аккаунтов)
Здесь примером может выступать легендарный в мире Lineage 2 Essence человек с никнеймом Маргавер, который вложил в своего персонажа, по усреднённым подсчётам, более 80 миллионов рублей. Его инвентарь в декабре 2021 года выглядел вот так (скорее всего, это вам ни о чем не скажет, но я все равно покажу):
- Покупка других ценностей: игровых расходников, игровой валюты, услуг. Например, люди, которые играют за вашего персонажа вместо вас, называются “драйверы” и получают от 50 до 250 рублей в час, в зависимости от репутации. Поиграв 10 часов в день, драйвер может позволить себе оплатить квартиру и быть сытым, а, если повезет, то за продажу предметов, найденных в игре во время “работы”, еще и съездить отдохнуть.
Ну и что не устраивает разработчиков?
Когда вокруг существует развитый вторичный рынок, всё просто: у нас с вами есть Авито, Юла, Auto.ru и прочие сервисы, где продают товары, бывшие в употреблении. На игровом рынке всё пока не так развито, он только зарождается, поэтому разработчики игр пытаются запретить RMT, блокируют игроков за продажу и ставят всевозможные палки в колёса продавцам и покупателям.
Да, большая часть прибыли проходит мимо. И да, разработчики хотели бы иметь монополию на свои внутриигровые предметы, но очевидно, что это невозможно. Скорей всего NVIDIA тоже мечтает запретить перепродажу видеокарт, а уж как хотели бы этого любые автосалоны...
Но в реалиях вторичного рынка это просто невозможно. Представьте, что у вас в гараже стоит BMW, которую вы хотите продать, подаёте объявление, и сразу же вашу машину эвакуирует автосервис BMW за попытку продажи. Еще и заколачивают дверь, ссылаясь на правила пользования сервисом.
Владельцы игр действительно могут запретить продажу, действительно могут применять карательные меры по отношению к игрокам, но только в рамках своего проекта и своего сайта. Они не могут вам юридически запретить продажу на вторичном рынке. Это ваш заработок и ваше потраченное в игре время.
Не твоё, вот и бесишься
В итоге мы получаем тысячи вариантов передачи предметов и предоставления услуг в обход разработчиков игр: это и вход через Teamviewer на аккаунт заказчика, и передача внутри игры методами, которые чаще всего невозможно отследить. Предприниматель всегда найдет лазейку :)
Это жутко раздражает создателей игр, поэтому мы получаем нестабильный, неконтролируемый и очень сырой вторичный рынок игровых предметов и услуг. И помимо раздражения и хаотичных блокировок своих пользователей, разработчики не могут предложить ничего другого. Они лишь держат продавцов и покупателей в страхе блокировок.
А где нет контроля, там есть обман и произвол.
Обман и произвол в RMT
Сейчас появляется огромное количество игровых бирж-однодневок, которые предоставляют сервис своим клиентам несколько дней, после чего пропадают с вашими замороженными на балансах деньгами. Существуют биржи, которые намеренно блокируют своих пользователей, как только те получают средства на свой счет.
Поскольку отрасль, к сожалению, не контролируется государством, сейчас можно найти только две биржи, работающие на рынке России официально, прошедшие проверку служб безопасности в банках, не обманывающие пользователей, где средства надежно защищены. Вдумайтесь, более, чем за 15 лет RMT в России существует только две биржи с легальными платежными системами (имеющими лицензию ЦБ РФ). И одна из них принадлежит компании mail.ru - они являются разработчиком и локализатором игр и создали для этих игр собственный вторичный рынок. Тем не менее, около 80% продаж все равно находятся за её пределами. Какой второй проект — угадайте :) Выводы и рассуждения
Завершить хочется просто и понятно: когда рынок будет легален, контролируем и прозрачен, в играх будет больше пользователей — хотя бы даже тех, кто никогда не торговал, прочёл эту статью и решил попробовать (да пребудет с вами сила), кто ушел из игр по причине блокировок за RMT, кто не может тратить время на игры, потому что необходимо зарабатывать на жизнь.
Больше свободных и довольных пользователей очевидно дадут больше денег разработчикам на большой дистанции, а легализованный RMT-рынок сможет сотрудничать с разработчиками, заключая эксклюзивные отношения.
Мы стараемся улучшать рынок именно в этом направлении. И в итоге, надеюсь, сделаем его открытым и честным не в рамках своего проекта, а глобально.