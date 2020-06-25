Как мы сделали графику World of Tanks Blitz реалистичнее, и какие мобильные устройства её «тянут»
Игра про танки должна быть реалистичной даже на мобильниках, поэтому мы улучшаем графику постоянно. Но проводить в игре серьезные визуальные изменения — задача эпических масштабов. Просто держите в уме, что World of Tanks Blitz скачали 137 миллионов раз во всем мире, из них только в России 36,4 миллиона — сочетаний операционных систем (не только типов, но и версий, от старых до новых) + процессоров + графических ускорителей + объёма накопителей и объёма оперативной памяти немыслимое количество. «Танкисты» играют как на новых флагманах, так и на слабых устройствах, которые появились задолго до того, как вышла первая версия WoT Blitz. А игра должна работать у всех, и, желательно, с примерно одинаковой графикой, чтобы в онлайн-баталиях все были равны. Поэтому среди множества графических улучшений в обновление 7.0 вошли в первую очередь те, которые будут «летать» на максимально возможном количестве смартфонов, планшетов и компьютеров.
А теперь подробнее о семи графических апгрейдах:
Откат орудийных стволов при выстреле
Одна из самых частых просьб игроков — опция отката орудийных стволов при выстреле. Во имя реалистичности и исторической точности! Дело в том, что в реальной жизни танковое орудие не может быть закреплено жестко в башне, потому что энергия отдачи попросту разрушит её. Чтобы этого избежать, и были придуманы механизмы отката орудия. В обновлении 7.0 их реализовали в игре, чтобы всё было действительно по-настоящему.
Сейчас откат орудий доступен на большинстве танков I–X уровней, в будущем он появится и на оставшуейся технике. При этом лучше всего он будет заметен на машинах с открытой казенной частью орудия. Кстати, специально включать пользователям данную опцию не нужно, она работает на всех устройствах независимо от настроек графики.
Следы от попаданий по танкам
Шрамы украшают мужчин, а следы от снарядов — танки. Если, конечно, не выводят их из строя. Теперь на технике будут оставаться «памятные метки» после выстрелов. В отличие от предыдущей, исключительно «косметической» фичи, следы от попаданий по танкам имеют и практическое применение. Игрокам будет проще понять, куда попал их снаряд после выстрела или, наоборот, в какое место был сделан выстрел по их танку, каким типом снаряда нанесен урон. Всё это помогает «танкисту» лучше планировать действия: смену позиции, более точное наведение орудия и т. д. Да и само осознание, что на танке противника остались «шрамы» от твоих выстрелов, значительно повышает чувство превосходства в игре.
Следы от бронебойных, подкалиберных, кумулятивных и фугасных снарядов тоже будут отличаться внешне, появятся отдельные маркеры, которые будут обозначать непробитие или рикошет. При этом следы попаданий не будут отображаться на деталях ходовой части машин: на гусеницах, катках, ведущих колесах.
Просьбы о добавлении подобной фичи поступали от «танкистов» чуть ли не с самого релиза игры. Учитывая его важность для игрового процесса, разработчики старались сделать его доступным для максимального количества устройств. И всё-таки мы не советуем включать маркеры попаданий включать владельцам старых телефонов и планшетов на Android, чтобы не вызвать просадку частоты кадров во время боя.
Минимальные системные требования:
|Платформа
|Минимальные требования (для ознакомления, стабильная производительность не гарантируется)
|Рекомендованные требования для комфортной игры
|iOS
|iPhone 6s, iPad Air 2, iPad mini 5 и новее
|Android
|GPU с поддержкой OpenGL ES 3.x и расширения GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth, начиная с Adreno 430 и Mali T- и G-серий GPU PowerVR на Android не поддерживается
|Для игры со стабильными 30 FPS: GPU Adreno 509 (Snapdragon 636), Mali-G51 / Mali-G72 MP3 / Mali-G71 MP8 (Kirin 710 / Exynos 9610 / Kirin 960) или мощнее Для игры со стабильными 60 FPS: GPU Adreno 512 (Snapdragon 660), Mali-G72 MP12 / Mali-G71 MP20 (Kirin 970 / Exynos 8895 Octa) или мощнее
|Windows
|Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и с 512 МБ видеопамяти, кроме устаревших встроенных карт (например, Intel HD Graphics 3000 и некоторых ускорителей для ноутбуков на базе AMD Radeon/Vega)
|Видеокарта уровня Intel HD Graphics 520, AMD Radeon R5 M230 или мощнее
|macOS
|Видеокарта с поддержкой API Metal
|Видеокарты Intel серии Iris Plus (6200 и новее), UHD Graphics 630; дискретные видеокарты AMD
Следы танковых гусениц
Танки — машины тяжёлые, и для того, чтобы усилить это ощущение, в игре появятся следы от этих многотонных бронированных машин. Всё во благо реалистичности — танки не должны быть бесплотными мотыльками, порхающими по полю боя. Но на игровой процесс эта особенность влиять не будет — след со временем хоть и плавно, но исчезнет с поверхности земли. Так что отыскать на поле незасвеченные танки по следам не получится.
Минимальные технические требования:
|Платформа
|Минимальные требования (для ознакомления, стабильная производительность не гарантируется)
|Рекомендованные требования для комфортной игры
|iOS
|iPhone 6s, iPad Air 2, iPad mini 5 и новее
|Android
|GPU с поддержкой OpenGL ES 3.x и расширения GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth, начиная с Adreno 430 и Mali T- и G-серий GPU PowerVR на Android не поддерживается
|Для игры со стабильными 30 FPS: GPU Adreno 509 (Snapdragon 636), Mali-G51 / Mali-G72 MP3 / Mali-G71 MP8 (Kirin 710 / Exynos 9610 / Kirin 960) или мощнее Для игры со стабильными 60 FPS: GPU Adreno 512 (Snapdragon 660), Mali-G72 MP12 / Mali-G71 MP20 (Kirin 970 / Exynos 8895 Octa) или мощнее
|Windows
|Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и с 512 МБ видеопамяти, кроме устаревших встроенных карт (например, Intel HD Graphics 3000 и некоторых ускорителей для ноутбуков на базе AMD Radeon/Vega)
|Видеокарта уровня Intel HD Graphics 520, AMD Radeon R5 M230 или мощнее
|macOS
|Видеокарта с поддержкой API Metal
|Видеокарты Intel серии Iris Plus (6200 и новее), UHD Graphics 630; дискретные видеокарты AMD
Динамические тени
Динамические тени — крутейшая графическая фишка, очень важная для реалистичности игры. Включаете её в настройках, и видите так называемые динамические тени, которые будут отбрасывать не только танки, но и все остальные объекты в игре. Танк, заехавший в тень здания, будет затемняться, движущиеся объекты типа ветряков также будут отбрасывать тень на землю или проезжающие мимо машины... Всё как в реальности.
Но в то же время данная фича — одна из самых требовательных к ресурсам. Поэтому пока она будет доступна скорее обладателям флагманских гаджетов.
Минимальные системные требования:
|Платформа
|Минимальные требования (для ознакомления, стабильная производительность не гарантируется)
|Рекомендованные требования для комфортной игры
|iOS
|iPhone 6s, iPad Air 2, iPad mini 5 и новее На iPhone 6s, iPad Air 2, iPad 5-го поколения (2017), а также на iPad Pro 10.5" в режиме 120 FPS рекомендуется использовать базовое качество динамических теней (опция «Среднее»)
|Android
|GPU с поддержкой OpenGL ES 3.x, начиная с Adreno 430 и Mali T- и G-серий GPU PowerVR на Android не поддерживается Фреймрейт на устройствах, близких к минимальным требованиям, будет низким и/или нестабильным
|Для игры с 30 FPS и базовым качеством (опция «Среднее»): GPU уровня Adreno 512 (Snapdragon 660), Mali-G71 MP20 / Mali-G72 MP18 (Exynos 8895 Octa, Exynos 9810) Для игры с 60 FPS и улучшенным качеством (опция «Высокое»): только флагманские GPU последних лет — Adreno 540/630/640 (Snapdragon 835/845/855), Mali-G76 MP12 (Exynos 9820/9825) и новее
|Windows
|Видеокарта с поддержкой DirectX 9.3 и с 512 МБ видеопамяти
|Видеокарта с поддержкой DirectX 11, уровня Intel HD Graphics 520, AMD Radeon R5 M230 или мощнее
|macOS
|Видеокарта с поддержкой API Metal
|Видеокарты Intel серии Iris Plus (6200 и новее), UHD Graphics 630; дискретные видеокарты AMD
Мягкие эффекты пламени, пыли и дыма
Более реалистичные отображения пламени, клубов пыли от танковых гусениц и дыма после взрывов мы изначально внедрили в устройства на базе iOS, но теперь всё это работает на остальных платформах — Android, Windows и macOS.
Минимальные системные требования:
Такие же, как для отображения от попаданий (см. выше), эффекты работают либо при включении этой опции либо следов от гусениц (нет отдельного переключателя).
Мягкая граница воды
После обновления 7.0 вода в World of Tanks Blitz будет напоминать уже не гладкое стекло, а действительно настоящую воду — берега рек станут более реалистичными и естественными. Мелочь, а приятно.
Минимальные системные требования:
Эффект доступен на устройствах, поддерживающих отображение следов от попаданий (см. выше), активируется при включении этой опции либо следов от гусениц (не имеет отдельного переключателя).
Направленное разрушение объектов
Наверное, нет в игре такого «танкиста», который бы просто так, ради развлечения не давил в игре заборы, будки, домики… Теперь эти объекты будут красиво разрушаться при наезде на них танковыми гусеницами или при попадании снаряда, а их обломки будут разлетаться в направлении движения…
Причем увидеть эту особенность смогут пользователи любых мобильных устройств любых конфигураций.
Графические изменения в обновлении 7.0, — это огромная работа на пути к более реалистичной игре. Некоторые из них были сделаны в ответ на давние просьбы танкового сообщества, некоторые — потому что 2020 год на дворе. И самое главное, что в World of Tanks Blitz вы всегда сможете увидеть в игре что-то новое, независимо от устройства, на котором запущена игра.