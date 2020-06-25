Как мы сделали графику World of Tanks Blitz реалистичнее, и какие мобильные устройства её «тянут»

Игра про танки должна быть реалистичной даже на мобильниках, поэтому мы улучшаем графику постоянно. Но проводить в игре серьезные визуальные изменения — задача эпических масштабов. Просто держите в уме, что World of Tanks Blitz скачали 137 миллионов раз во всем мире, из них только в России 36,4 миллиона — сочетаний операционных систем (не только типов, но и версий, от старых до новых) + процессоров + графических ускорителей + объёма накопителей и объёма оперативной памяти немыслимое количество. «Танкисты» играют как на новых флагманах, так и на слабых устройствах, которые появились задолго до того, как вышла первая версия WoT Blitz. А игра должна работать у всех, и, желательно, с примерно одинаковой графикой, чтобы в онлайн-баталиях все были равны. Поэтому среди множества графических улучшений в обновление 7.0 вошли в первую очередь те, которые будут «летать» на максимально возможном количестве смартфонов, планшетов и компьютеров.

А теперь подробнее о семи графических апгрейдах:

Откат орудийных стволов при выстреле

Одна из самых частых просьб игроков — опция отката орудийных стволов при выстреле. Во имя реалистичности и исторической точности! Дело в том, что в реальной жизни танковое орудие не может быть закреплено жестко в башне, потому что энергия отдачи попросту разрушит её. Чтобы этого избежать, и были придуманы механизмы отката орудия. В обновлении 7.0 их реализовали в игре, чтобы всё было действительно по-настоящему.