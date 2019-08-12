Мобильной связи есть куда дешеветь, хотя вам пытаются внушить, что это не так

По сути, операторы вернули уже практически забытую россиянами тарификацию междугородней связи и по максимуму исказили понятие «Домашнего региона». Формально новая система не нарушает закон об отмене роуминга внутри страны, но она не только не сняла проблемы звонков из одного региона в другой, но и откатила рынок связи примерно на 3-5 лет назад.
В прошедшем 2018 году абоненты чаще всего подавали в суд на операторов связи. За платные входящие звонки из родного региона при поездке в другую часть страны пользователи сотовой связи подавали иски против компаний, и выигрывали. Но увы, с отменой роуминга с 1 июня 2019 года сотовая связь стала дороже. Согласно официальным данным, например, Content Review, стоимость самого дешёвого пакетного (минуты/трафик и/или SMS) тарифа с декабря 2018 год по май 2019 года выросла в среднем на 3%. А на самом деле подорожание было более значительным. Вместо привычных 400-500 рублей, которые большинство россиян платили за связь в 2017-2018 годах, тарифы аналогичного уровня теперь потребуют 600-900 рублей.
kommersant.ru
При этом реальная (а не теоретическая) итоговая сумма за услуги связи продолжает расти. Потому что операторы связи приспособились к новым условиям и начали использовать всяческие хитрые трюки. Например, звонки на городские (проводные) телефоны теперь не включены в сотни минут в составе тарифа, а закон об отмене роуминга внутри России не помешал операторам снова внедрить отдельные расценки на междугородние звонки. Сильнее всех от таких нововведений пострадали пользователи старых тарифных планов. Сегодня, к примеру, звонки из Москвы в условный Нижний Новгород на номер другого оператора обойдутся вам на 30-75% дороже, чем на звонок внутри сети.
bcs-express.ru
Правда, большинство абонентов не заметили, что именно подорожало в сотовой связи из-за сложных пакетных тарифных планов, в которых есть и минуты, и гигабайты, и SMS. Напомню вам, что в 2016-2017 годах тариф можно было доукомплектовать трафиком, минутами или SMS с доплатой по 100 рублей (плюс-минус) в месяц, а самые серьёзные прибавки в тариф обходились в 600-800 рублей. А потом изначально дешёвые тарифы плавно переписывались под новые условия, иногда даже не один раз.
Под предлогом увеличения количества минут и гигабайтов цены поднимали на новый уровень. Стоимость полностью безлимитного тарифного плана, в котором не ограничены минуты, сообщения и трафик, теперь может доходить до 2500 рублей в месяц! А разобраться в новых тарифах стало сложно не только простым абонентам, но и специалистам, потому что условия стали слишком разными и «скользкими» для прямого сравнения. Безлимит по интернет-трафику может легко соседствовать с лимитом на звонки в другие регионы и другим операторам, из-за чего нельзя вывести стоимость одной минуты переговоров или одного мегабайта трафика и оценить, какой тариф выгоднее. При этом часто абонент попросту не выговаривает все минуты или не тратит все SMS, но платит и за неиспользованные услуги.
vedomosti.ru
Мало у каких операторов сейчас есть единая цена на звонки в любую область России, которая сохраняется вне зависимости от того, из какого региона вы звоните. Например, у нашего оператора DANYCOM.Mobile на тарифах «Кислород», «Азот», «Неон» плата за звонки по всей России составляет 1 рубль 50 копеек за минуту. Хоть во Владивосток, хоть в Краснодар, хоть в Тюмень — на любого оператора связи цена будет одинаковой. Попробуйте поискать аналогичные условия у классических операторов связи с их «межгородом», и вы поймёте, в чём разница
При этом с момента запуска (с июня 2018 года) звонки и SMS внутри сети полностью безлимитные, без каких-либо «но». Как показала практика, на любой случай жизни абонентам хватает всего пять тарифных планов.
Да, мы — тот самый оператор связи, у которого есть полностью бесплатный тариф с минутами, SMS и интернетом. Этот тариф включает в себя 1 ГБ интернет-трафика, 30 минут на звонки и 50 SMS в месяц. А самый дорогой (так называемый «Премиальный») тарифный план «Неон» стоит 499 рублей – туда включены 1000 минут переговоров по всей России (внутрисетевое общение бесплатное) и 30 ГБ интернета. Мы, конечно, учитываем в тарифах то, что важно для абонентов в 2019 году. Поэтому обошлось без 1000 SMS в тарифах – этим видом связи практически не пользуются и предпочитают мессенджеры. А вот гигабайты нужны всегда, поэтому их в наших тарифах много.
Еще одна «несущая золотые яйца» статья доходов операторов – торговля дополнительными услугами. Год от года их становится всё больше. Среди таких услуг есть «фишки» наподобие родительского контроля, доступа к архивам книг, подписка на газеты и даже премиум-аккаунты для сайтов знакомств. Всё для того, чтобы абоненты платили оператору за связь больше. Иногда таких услуг набирается на 1000 рублей в месяц, а списание средств за услуги происходит посуточно. Потому что два, три, пять и десять рублей в день – не та сумма, из-за которой абонент пойдет менять оператора, а 300-400 рублей дополнительно одним махом в месяц – уже та.
Вариантов выбить себе сотовую связь дешевле для абонентов немного, но они есть. Можно воспользоваться услугами «непрофильных операторов» - тех, для кого мобильная связь не является главным источником дохода. На рынке присутствуют виртуальные операторы-дискаунтеры (от дочерних операторов банков до аналогичных виртуальных операторов от компаний, известных нам проводной связью и проводным домашним интернетом).
Российские банки таким образом отслеживают информацию о своих клиентах, поэтому и предлагают им SIM-карты с выгодным тарифом в качестве жеста корпоративной лояльности. В отличие от них DANYCOM не привязан к какой-то структуре и зарабатывает на рекламных SMS-рассылках - за счёт этого бесплатный тариф и остаётся бесплатным. Причём эта тактика (запуск виртуального оператора на мощностях классического, но с новыми услугами) оказалась очень успешной, поэтому компания скоро выйдет и на зарубежные рынки. И, наконец, ещё один популярный у абонентов способ выгоднее использовать сотовую связь – обмен неиспользованных минут для звонков на интернет-трафик или SMS. DANYCOM, к примеру, позволяет обменять одну неиспользованную минуту звонков на 20 Мб интернета или 6 SMS.
ТМТ Консалтинг
В общем, не бойтесь пробовать переходить на сотовых операторов под новыми брендами – это сейчас лучший способ получить более дешёвую, но качественную связь без мошеннических платных услуг и постоянных корректировок тарифов. Это, конечно, не означает, что виртуальные операторы отнимут всех существующих абонентов. Но они точно не позволят классическим операторам вести себя слишком нагло, потому что будут сдерживающим фактором со своими менее «хитрыми» и более доступными тарифами.
Вода камень точит. Надеюсь, что усилиями виртуальных операторов мы поборем позорный термин «доплаты за междугороднюю связь» в стране, где абоненты так долго сражались за связь без роуминга в любом регионе.