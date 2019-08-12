Мобильной связи есть куда дешеветь, хотя вам пытаются внушить, что это не так

Правда, большинство абонентов не заметили, что именно подорожало в сотовой связи из-за сложных пакетных тарифных планов, в которых есть и минуты, и гигабайты, и SMS. Напомню вам, что в 2016-2017 годах тариф можно было доукомплектовать трафиком, минутами или SMS с доплатой по 100 рублей (плюс-минус) в месяц, а самые серьёзные прибавки в тариф обходились в 600-800 рублей. А потом изначально дешёвые тарифы плавно переписывались под новые условия, иногда даже не один раз.

Под предлогом увеличения количества минут и гигабайтов цены поднимали на новый уровень. Стоимость полностью безлимитного тарифного плана, в котором не ограничены минуты, сообщения и трафик, теперь может доходить до 2500 рублей в месяц! А разобраться в новых тарифах стало сложно не только простым абонентам, но и специалистам, потому что условия стали слишком разными и «скользкими» для прямого сравнения. Безлимит по интернет-трафику может легко соседствовать с лимитом на звонки в другие регионы и другим операторам, из-за чего нельзя вывести стоимость одной минуты переговоров или одного мегабайта трафика и оценить, какой тариф выгоднее. При этом часто абонент попросту не выговаривает все минуты или не тратит все SMS, но платит и за неиспользованные услуги.