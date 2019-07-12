В России появился оператор с бесплатной мобильной связью и интернетом

Это тариф «Бесплатный». В него входят 30 минут на звонки другим операторам, безлимит внутри сети, 50 SMS и 1 ГБ. По исчерпании пакетов услуги начинают тарифицироваться по определённой стоимости. Помимо «Бесплатного» есть тарифы «Кислород», «Азот», «Неон» и «Гелий» с пакетами минут, трафика и сообщений.

DANYCOM.Mobile — это виртуальный мобильный оператор. Работает на базе сетей Tele2. Заказать SIM-карту можно онлайн на официальном сайте. Готовую карту абонент получит на руки. Управлять расходами и опциями можно через приложение «Мой DANYCOM» для iOS и Android.

В список регионов, где доступны услуги оператора, входят Московская, Ленинградская, Псковская, Владимирская области, Чувашская Республика и другие.