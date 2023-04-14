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Ксения Мурашева
murasheva@ferra.ru
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Материалы автора (26906)
Исследование: горсть дикой черники по утрам помогает улучшить память и снизить кровяное давление
Наука и технологии
20:37 | 14 апреля, 2023
Составлен портрет типичного интернет-тролля
Наука и технологии
20:32 | 14 апреля, 2023
В более дорогом смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra будет меньше камер, чем в Galaxy S23 Ultra
Телефоны
20:26 | 14 апреля, 2023
Полезное: в Android-смартфонах можно будет запрещать полноэкранные уведомления от приложений
Приложения
20:13 | 14 апреля, 2023
Не хотите быстро стареть? Почаще думайте о хорошей стороне своего возраста
Наука и технологии
19:56 | 14 апреля, 2023
В России начнут штрафовать за использование WhatsApp и Telegram при оказании госуслуг
Приложения
19:43 | 14 апреля, 2023
В России на 10% подорожает бытовая техника. Названа главная причина
Бытовая техника
19:35 | 14 апреля, 2023
Москвич потерял в метро флешку с 8 млн рублей в криптовалюте
Наука и технологии
19:13 | 14 апреля, 2023
В России нашли новый способ диагностировать рак
Наука и технологии
19:04 | 14 апреля, 2023
«Единая Россия» придумает, как регулировать искусственный интеллект
Наука и технологии
16:51 | 14 апреля, 2023
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