В России начнут штрафовать за использование WhatsApp и Telegram при оказании госуслуг

19:43, 14 апреля 2023
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В России начнут штрафовать за использование WhatsApp и Telegram при оказании госуслугВ личных целях использовать можно будет
Заместитель главы думского комитета по информполитике Антон Горелкин сообщил, что в Госдуму внесли законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры. Таковыми считаются и WhatsApp с Telegram.
Фото: Unsplash
Закон коснётся тех компаний, которые оказывали госуслуги, пользуясь этими мессенджерами. Теперь, если они продолжат так делать, то будут вынуждены платить штрафы: должностные лица — от 30 до 50 тысяч рублей, юридические — от 100 до 700 тысяч.
Горелкин отметил, что наказывать госслужащих за использование этих мессенджеров в личных целях не будут. Приложения также можно будет продолжать использовать для рабочей коммуникации в большинстве случаев.