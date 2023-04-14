В России начнут штрафовать за использование WhatsApp и Telegram при оказании госуслуг

Закон коснётся тех компаний, которые оказывали госуслуги, пользуясь этими мессенджерами. Теперь, если они продолжат так делать, то будут вынуждены платить штрафы: должностные лица — от 30 до 50 тысяч рублей, юридические — от 100 до 700 тысяч.

Горелкин отметил, что наказывать госслужащих за использование этих мессенджеров в личных целях не будут. Приложения также можно будет продолжать использовать для рабочей коммуникации в большинстве случаев.